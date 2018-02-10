За провал в "Юнайтед" Мхитарян винит только себя

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что за провал в "Манчестер Юнайтед" он может винить только себя.

Не секрет, что Мхитаряна связывали далеко не лучшие отношения с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. У Генриха даже возник конфликт с португальцем во время послематчевого разбора, о чем позже стало известно прессе.



Тем не менее, за невыразительные полтора года на "Олд Траффорд" плеймейкер винит только себя. Мхитарян надеется, что пребывание на "Эмирейтс" сложится для него гораздо лучше.



"Я не хочу искать оправданий и не хочу никого обвинять. Я начинаю новую главу в своей жизни и своей футбольной карьере и очень рад быть здесь".



"Я буду рад достичь в "Арсенале" большего, чем мне удалось за полтора года в Манчестере. Мне не нужно ничего и никому доказывать. Я просто хочу наслаждаться жизнью и делать все возможное ради команды", - сообщил Мхитарян Sky Sports.