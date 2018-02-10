Сон: "Крупнейший матч в моей карьере"
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин назвал субботнее дерби против "Арсенала" важнейшим матчем в своей карьере.
В преддверии очного матча на "Уэмбли" "шпоры" и "канониры" находятся за пределами топ-4 Премьер-Лиги. Обе команды не только отчаянно стремятся попасть в зону Лиги Чемпионов, но и жаждут определить сильнейшего в Северном Лондоне.
События пары последних лет наводят на мысли, что в Северном Лондоне произошла смена власти, что лишь добавляет интереса дерби. 25-летний южнокореец в полной мере осознает, насколько важно "Тоттенхэму" доказать превосходство над соседями.
"Это крупнейший матч в моей карьере. Атмосфера вокруг этой игры вызывает огромный восторг, а дерби всегда были по-настоящему особенными для меня, потому что во время выступлений в Германии у меня их было не слишком много. Это настоящее дерби, и я ожидаю его с большим нетерпением", — цитирует Сона Evening Standard.
10.02.2018 09:30
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