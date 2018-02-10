Сон: "Крупнейший матч в моей карьере"

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин назвал субботнее дерби против "Арсенала" важнейшим матчем в своей карьере.

В преддверии очного матча на "Уэмбли" "шпоры" и "канониры" находятся за пределами топ-4 Премьер-Лиги. Обе команды не только отчаянно стремятся попасть в зону Лиги Чемпионов, но и жаждут определить сильнейшего в Северном Лондоне.

События пары последних лет наводят на мысли, что в Северном Лондоне произошла смена власти, что лишь добавляет интереса дерби. 25-летний южнокореец в полной мере осознает, насколько важно "Тоттенхэму" доказать превосходство над соседями.

"Это крупнейший матч в моей карьере. Атмосфера вокруг этой игры вызывает огромный восторг, а дерби всегда были по-настоящему особенными для меня, потому что во время выступлений в Германии у меня их было не слишком много. Это настоящее дерби, и я ожидаю его с большим нетерпением", — цитирует Сона Evening Standard.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 1767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ezh28 10.02.2018 10:16 # ezh28
    на олимпиаду!

    (ответить)

  2. mancunia-planet 10.02.2018 09:51 # mancunia-planet
    очень классный игрок, 25 лет еще совсем ребенок

    (ответить)

  3. ed-malcev 10.02.2018 09:33 # ed-malcev
    выставят тебя мудаком, о желтолицый петушок

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: