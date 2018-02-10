Рияд Махрез прокомментировал свое отсутствие

Вингер "Лестера" Рияд Махрез назвал "совершенной неправдой" информацию о своей забастовке, которая завершилась в пятницу.

Напомним, накануне Рияд провел свою первую тренировку с "лисами" с момента закрытия трансферного окна, когда клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".



По слухам, Махрез впал в глубокую депрессию, объявил бойкот своему клубу и даже на время уехал из страны. Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Сити" 26-летний алжирец заверил, что продолжит стараться на благо "Лестера".



"На протяжении 10 последних дней многие люди, называвшие себя моими друзьями, высказывались насчет меня и вещей, которые они не знают".



"Основываясь на этом, многие люди и журналисты сделали предположения без тщательной проверки информации, поэтому я бы хотел пояснить, что эти так называемые предположения о причинах моего отсутствия являются совершенной неправдой".



"Ни я сам, ни мои советники никогда не делали никаких заявлений по этому поводу, так что все сделанные предположения не имеют под собой никакого основания".



"Лестер" всегда был в курсе моего местонахождения и знал и состоянии моих мыслей либо напрямую через меня, либо через моих советников".



"Я был частью команды "Лестера", которая добилась большого успеха, включая выход в Премьер-Лигу и завоевание чемпионского титула. Мои цели всегда были неизменными, и я всегда выкладываюсь на 100 процентов, когда играю ради клуба, фанатов и своих партнеров по команде".



"Эти цели остаются неизменными на сегодня и на будущее, и когда меня просят быть частью команды "Лестера", можете быть уверены, что я продолжу выкладываться изо всех сил", — гласит заявление Махреза.