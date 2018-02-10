Рияд Махрез прокомментировал свое отсутствие

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез назвал "совершенной неправдой" информацию о своей забастовке, которая завершилась в пятницу.

Напомним, накануне Рияд провел свою первую тренировку с "лисами" с момента закрытия трансферного окна, когда клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".

По слухам, Махрез впал в глубокую депрессию, объявил бойкот своему клубу и даже на время уехал из страны. Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Сити" 26-летний алжирец заверил, что продолжит стараться на благо "Лестера".

"На протяжении 10 последних дней многие люди, называвшие себя моими друзьями, высказывались насчет меня и вещей, которые они не знают".

"Основываясь на этом, многие люди и журналисты сделали предположения без тщательной проверки информации, поэтому я бы хотел пояснить, что эти так называемые предположения о причинах моего отсутствия являются совершенной неправдой".

"Ни я сам, ни мои советники никогда не делали никаких заявлений по этому поводу, так что все сделанные предположения не имеют под собой никакого основания".

"Лестер" всегда был в курсе моего местонахождения и знал и состоянии моих мыслей либо напрямую через меня, либо через моих советников".

"Я был частью команды "Лестера", которая добилась большого успеха, включая выход в Премьер-Лигу и завоевание чемпионского титула. Мои цели всегда были неизменными, и я всегда выкладываюсь на 100 процентов, когда играю ради клуба, фанатов и своих партнеров по команде".

"Эти цели остаются неизменными на сегодня и на будущее, и когда меня просят быть частью команды "Лестера", можете быть уверены, что я продолжу выкладываться изо всех сил", — гласит заявление Махреза.



Метки Лестер, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 4526

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Последние комментарии:




  1. mishko877 10.02.2018 12:43 # mishko877
    Чушь собачья, шлюха гнилая

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  2. ed-malcev 10.02.2018 09:58 # ed-malcev
    время проебал..надо было раньше решать., даже проститутки на часы смотрят, а так - ты шлюха нах никому не нужен

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  3. mcfc-fantactic 10.02.2018 09:42 # mcfc-fantactic
    Красава! Отмазался по полной, теперь осталось нахой послать Лестер при первой же возможности уйти.

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  4. melwood-lfc 10.02.2018 09:20 # melwood-lfc
    Так и не прокомментировал свое отсутствие))
    вода водой
    за что штраф тогда?

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  5. molecule 10.02.2018 09:18 # molecule
    Ухахах, лечит по полной. А за что тогда 2-х недельный штраф по зарплате, клоун?) Хорошо, что не подписали этого крысёныша.

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  6. denk 10.02.2018 09:03 # denk
    Так себе объяснения отсутствия. Явно пи..дит

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