Рияд Махрез прокомментировал свое отсутствие
Вингер "Лестера" Рияд Махрез назвал "совершенной неправдой" информацию о своей забастовке, которая завершилась в пятницу.
Напомним, накануне Рияд провел свою первую тренировку с "лисами" с момента закрытия трансферного окна, когда клуб не отпустил его в "Манчестер Сити".
По слухам, Махрез впал в глубокую депрессию, объявил бойкот своему клубу и даже на время уехал из страны. Однако в преддверии матча Премьер-Лиги против "Сити" 26-летний алжирец заверил, что продолжит стараться на благо "Лестера".
"На протяжении 10 последних дней многие люди, называвшие себя моими друзьями, высказывались насчет меня и вещей, которые они не знают".
"Основываясь на этом, многие люди и журналисты сделали предположения без тщательной проверки информации, поэтому я бы хотел пояснить, что эти так называемые предположения о причинах моего отсутствия являются совершенной неправдой".
"Ни я сам, ни мои советники никогда не делали никаких заявлений по этому поводу, так что все сделанные предположения не имеют под собой никакого основания".
"Лестер" всегда был в курсе моего местонахождения и знал и состоянии моих мыслей либо напрямую через меня, либо через моих советников".
"Я был частью команды "Лестера", которая добилась большого успеха, включая выход в Премьер-Лигу и завоевание чемпионского титула. Мои цели всегда были неизменными, и я всегда выкладываюсь на 100 процентов, когда играю ради клуба, фанатов и своих партнеров по команде".
"Эти цели остаются неизменными на сегодня и на будущее, и когда меня просят быть частью команды "Лестера", можете быть уверены, что я продолжу выкладываться изо всех сил", — гласит заявление Махреза.
10.02.2018 09:00
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Чушь собачья, шлюха гнилая
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время проебал..надо было раньше решать., даже проститутки на часы смотрят, а так - ты шлюха нах никому не нужен
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Красава! Отмазался по полной, теперь осталось нахой послать Лестер при первой же возможности уйти.
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Так и не прокомментировал свое отсутствие))
вода водой
за что штраф тогда?
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Ухахах, лечит по полной. А за что тогда 2-х недельный штраф по зарплате, клоун?) Хорошо, что не подписали этого крысёныша.
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Так себе объяснения отсутствия. Явно пи..дит
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