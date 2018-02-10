Венгер считает преждевременными сравнения Обамеянга с Анри

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что сейчас "немного рано" сравнивать его новичка Пьер-Эмерика Обамеянга с легендой клуба Тьерри Анри.

Обамеянг, рекордное приобретение в истории "канониров", произвел прекрасное впечатление во время своего дебюта за лондонский клуб в прошлый уикенд, когда он отметился голом в победном матче против "Эвертона" (4:1).



28-летний габонец уже заявил, что хочет стать для "Арсенала" "новым Анри", а также взял на "Эмирейтс" легендарный 14-й номер, что лишь усилило чувство дежавю у болельщиков, однако Венгер призывает не спешить с аналогиями, хотя и признает, что Анри — отличный ориентир для Обамеянга.



"Это амбициозное заявление, но хорошее заявление. Анри является лучшим бомбардиром в истории "Арсенала", поэтому не факт, что Пьер-Эмерик забьет столько же голов. Но кто знает?"



"Он Тьерри Анри по стилю своих рывков. Однако пока немного рано сравнивать его с лучшим игроком, который когда-либо выступал здесь".



"Он сыграл лишь один матч. Однако Анри — хороший пример для подражания. Он забил блестящий гол. У него хороший завершающий удар. Когда ты на протяжении столь многих лет забиваешь кучу голов, это не совпадение", — цитирует Венгера Sky Sports.