Венгер считает преждевременными сравнения Обамеянга с Анри

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что сейчас "немного рано" сравнивать его новичка Пьер-Эмерика Обамеянга с легендой клуба Тьерри Анри.

Обамеянг, рекордное приобретение в истории "канониров", произвел прекрасное впечатление во время своего дебюта за лондонский клуб в прошлый уикенд, когда он отметился голом в победном матче против "Эвертона" (4:1).

28-летний габонец уже заявил, что хочет стать для "Арсенала" "новым Анри", а также взял на "Эмирейтс" легендарный 14-й номер, что лишь усилило чувство дежавю у болельщиков, однако Венгер призывает не спешить с аналогиями, хотя и признает, что Анри — отличный ориентир для Обамеянга.

"Это амбициозное заявление, но хорошее заявление. Анри является лучшим бомбардиром в истории "Арсенала", поэтому не факт, что Пьер-Эмерик забьет столько же голов. Но кто знает?"

"Он Тьерри Анри по стилю своих рывков. Однако пока немного рано сравнивать его с лучшим игроком, который когда-либо выступал здесь".

"Он сыграл лишь один матч. Однако Анри — хороший пример для подражания. Он забил блестящий гол. У него хороший завершающий удар. Когда ты на протяжении столь многих лет забиваешь кучу голов, это не совпадение", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Анри, Арсенал, Венгер, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1487

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cergmixal 10.02.2018 13:12 # cergmixal
    Если сделает хотя бы 20% того что сделал Тьери - будет хорошо...

    (ответить)

  2. kalei 10.02.2018 10:00 # kalei
    мной не станешь, но поклоняться можешь)

    (ответить)

  3. ed-malcev 10.02.2018 09:25 # ed-malcev
    Тьерри легенда..таких уже не выпускают, но равняться на него никто не запрещал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: