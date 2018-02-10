27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 10 февраля шестью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Дерби Северного Лондона всегда привлекает повышенное внимание, но на сей раз его важность будет особенной, учитывая турнирную ситуацию. "Тоттенхэм" и "Арсенал" находятся за пределами топ-4, куда отчаянно стремятся, и потеря очков не входит в интересы ни одной из команд. По прошествии полугода "шпоры" начинают чувствовать себя как дома на "Уэмбли", однако "канониры" праздновали победу в каждом из девяти последних выездов на национальный стадион. В ноябре прошлого года "Арсенал" впервые обыграл "Тоттенхэм" в семи последних встречах в рамках Премьер-Лиги.



Январский новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура, наконец, готов к дебюту. Тоби Алдервейрелд, вернувшийся в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" после травмы бедра, надеется сохранить место в старте. Также лазарет покинули Данни Роуз и Харри Уинкс.



Голкипер "Арсенала" Петр Чех рискует пропустить дерби из-за повреждения икроножной мышцы, полученного в прошлый уикенд против "Эвертона". Должны поправиться в срок Начо Монреаль и Данни Уэлбек.



ЭВЕРТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



На "Гудисон Парк" сойдутся двое предшественников Гарета Саутгейта, нынешнего рулевого сборной Англии. Весь тот громадный опыт, которым обладают Сэм Эллардайс и Рой Ходжсон, не уберег их от конфуза на международной арене — правда, это был конфуз разного вида. Оба специалиста вернулись к работе на клубном уровне, где чувствуют себя как рыба в воде. "Эвертон" не решает особых турнирных задач, но обязан реабилитироваться за болезненную оплеуху от "Арсенала" в прошлый уикенд. Кстати, об "Арсенале" — именно от "канониров" "Кристал Пэлас" потерпел оба своих поражения в 15 последних матчах Премьер-Лиги. В шести последних встречах соперников "орлы" ни разу не обыграли "ирисок", дважды добившись ничьей.



В лазарете "Эвертона" остаются Маартен Стекеленбург, Лейтон Бэйнс и Рамиро Фунес Мори, однако возвращение всех троих не за горами.



Внушительный список потерь "Пэлас" пополнили Хулиан Сперони, Мартин Келли и Уилфрид Заха. Готовы к дебюту за свой новый клуб Эрдал Ракип и Александер Серлот.



СТОУК — БРАЙТОН 18:00



Поражение 2:1 от "Борнмута" в прошлый уикенд проткнуло тот пузырь оптимизма, который образовался в "Стоуке" после прихода Пола Ламберта на тренерский мостик. "Гончары" возвращаются к суровым будням и отчаянной борьбе за выживание в Премьер-Лиге. "Брайтон" находится в пяти строчках выше, но только в трех очках впереди, поэтому тоже чувствует себя весьма уязвимо. Ничья 2:2 в ноябре прервала серию "Стоука" из восьми побед против "чаек" с учетом всех соревнований.



Нападающий "Стоука" Хесе в строю впервые с начала декабря. Бруно Мартинс Инди залечил свою болячку и готов вернуться в стартовый состав.



Рекордное приобретение "Брайтона" Юрген Локадия залечил заднюю поверхность бедра и надеется дебютировать за свой новый клуб. Стив Сидуэлл по-прежнему отсутствует.



СУОНСИ — БЕРНЛИ 18:00



"Суонси" находится на подъеме — Карлушу Карвальялу удалось взбодрить команду, и та, оттолкнувшись от дна Премьер-Лиги, набрала 11 очков в шести матчах. "Бернли" в последние недели бился с грандами, но теперь должен перестроиться на поединок с равным себе и постараться прервать свою серию без побед, насчитывающую уже девять матчей Премьер-Лиги. "Лебеди" выиграли все три последних встречи с "бордовыми" на своем поле в рамках чемпионата.



Вернувшийся в "Суонси" Андре Айю надеется залечить заднюю поверхность бедра к субботе. Также рассчитывает на дебют Эшли Кинг, который пропускал матч с "Лестером" из-за условий своей аренды.



Защитники "Бернли" Стивен Уорд и Мэттью Лоутон восстановились после травм, но Фил Бардсли не сыграет.



ВЕСТ ХЭМ — УОТФОРД 18:00



"Уотфорд" испытывает душевный подъем после недавней смены главного тренера и сенсационной победы над "Челси" в понедельник вечером. А вот в "Вест Хэме" эмоции после назначения Дэвида Мойеса уже успокоились. "Молотобойцы" выиграли только один из пяти последних домашних матчах Премьер-Лиги — у "Вест Бромвича" 2 января. Ахиллесовой пятой "Вест Хэма" остается оборона — лондонцы пропускали в каждом из восьми последних поединков чемпионата. "Шершни" потерпели лишь одно поражение в пяти последних выездах к "молотобойцам".



"Вест Хэм" может задействовать своего новичка Патриса Эвра, подписанного свободным агентом. Марк Арнаутович уже возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Уинсон Рид под вопросом из-за воспаления горла.



Пятый матч кряду с травмой лодыжки пропустит голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес. Мигель Бритос также пока не готов вернуться. Наконец, в лазарете остаются Юнес Кабул, Кико Фемения, Крейг Кэткарт, Уилл Хьюз и Натаниэль Чалоба.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 20:30 Онлайн-трансляция



Близость Лиги Чемпионов будет довлеть над "Манчестер Сити", и от Хосепа Гвардиолы вполне можно ожидать сюрпризов в составе — особенно после не самого выразительного матча против "Бернли" и упущенной победы в концовке. Для "Лестера" источником раздражения может выступить ситуация с Риядом Махрезом, которого "горожане" безуспешно пытались переманить под занавес января. "Сити" проиграл четыре из шести последних домашних матчей против "лис" в рамках Премьер-Лиги.



Плеймейкер "Сити" Давид Сильва вновь вернулся в Испанию по причинам личного характера. Джон Стоунс восстановился после травмы колена. Лерой Сане и Габриэль Жезус вернутся в течение февраля.



Рияд Махрез лишь в пятницу приступил к тренировкам "Лестера" после забастовки и в лучшем случае может рассчитывать на место в запасе. Синдзи Окадзаки пропустит две недели с травмой колена.