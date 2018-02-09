"Манчестер Сити" договорился о переходе Фреда
"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности о приобретении полузащитника "Шахтера" Фреда стоимостью 44.5 миллионов фунтов.
Лидеры Премьер-Лиги активно работали над согласованием трансфера 24-летнего бразильца еще в январе, однако украинский клуб не пожелал отпускать свою звезду посреди сезона, несмотря на готовность Фреда немедленно отправиться в Манчестер.
После закрытия зимнего трансферного окна стороны не прекратили диалог, и сейчас, утверждает Goal в эксклюзивном материале, компромисс был достигнут. Фред присоединится к Сити" по окончании сезона.
Пока никакие бумаги не подписаны, однако все стороны договорились между собой об условиях сделки. Свою роль в этом процессе сыграл и бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва, который является одним из представителей Фреда.
Добавим, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола видит во Фреде перспективную замену для Фернандиньо, который в свое время перешел в "Сити" тоже из "Шахтера", но которому в мае исполнится уже 33 года.
09.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
аахахахахаааааааааааааа
50 млн за это чучело, которое в упл хуи сосет
ахахаххаааааа
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И что им противопоставит Челси?
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