"Лестер" продаст Махреза, но только за границу

"Лестер" продаст вингера Рияда Махреза, но только при выполнении двух условий: если игрок вновь выразит желание уйти, а клуб найдет на него покупателя в Европе.

Несмотря на то, что "Манчестер Сити" предлагал за Махреза 60 миллионов фунтов, "Лестер" отказался от продажи алжирца зимой, из-за чего игрок впал в депрессию и устроил длительную забастовку.



Как стало известно ESPN, на самом деле "лисы" готовы продать своего лидера, но только за рубеж. Если Рияд вновь выразит желание уйти, "Лестер" постарается найти на него покупателя в Испании, Италии, Германии или Франции.



Сообщается, что возвращение Махреза к тренировкам не повлияет на планы Клода Пюэля, который исключил появление алжирца на поле "Этихад". Однако его коллега из "Сити" Пеп Гвардиола все же надеется, что Рияд сыграет против "горожан" в субботу.



"Я надеюсь, что он сможет сыграть. Мы с удовольствием наблюдаем за игрой, поэтому я хочу, чтобы он поскорее вернулся и вышел на поле", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.