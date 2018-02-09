Клопп предостерег Ван Дейка насчет выезда к "Саутгемптону"

В преддверии воскресного выезда к "Саутгемптону" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своего защитника Виргила Ван Дейка не ожидать теплого приема.

Несмотря на то, что в январе "святые" получили от "красных" за Ван Дейка рекордные для защитника 75 миллионов фунтов, многие болельщики затаили обиду на голландца, который отчаянно пытался уйти с "Сент Мэри" еще прошлым летом.



В составе "Ливерпуля" достаточно бывших игроков "Саутгемптона", однако Клопп ожидает, что именно Ван Дейк станет мишенью в предстоящем матче Премьер-Лиги.



"Что ожидать Ван Дейку в воскресенье? Вероятно, это будет не самый дружественный прием. Я не уверен. Они всегда были милы с Клайном, по Адаму Лаллане они скучали больше всех, к Садио Мане было нормальное отношение, поэтому я не уверен на 100 процентов".



"Виргил последний в этом списке. Но мы не думаем об этом. В будущем ситуация станет более нормальной, но прямо сейчас нам нужно отправиться туда и сыграть в футбол — ничего кроме".



"Я не думаю, что кто-либо в "Саутгемптоне" может сказать, что мы украли его. Это была очень открытая публике сделка", — цитирует Клоппа Sky Sports.