Клопп предостерег Ван Дейка насчет выезда к "Саутгемптону"

Виргил Ван Дейк В преддверии воскресного выезда к "Саутгемптону" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал своего защитника Виргила Ван Дейка не ожидать теплого приема.

Несмотря на то, что в январе "святые" получили от "красных" за Ван Дейка рекордные для защитника 75 миллионов фунтов, многие болельщики затаили обиду на голландца, который отчаянно пытался уйти с "Сент Мэри" еще прошлым летом.

В составе "Ливерпуля" достаточно бывших игроков "Саутгемптона", однако Клопп ожидает, что именно Ван Дейк станет мишенью в предстоящем матче Премьер-Лиги.

"Что ожидать Ван Дейку в воскресенье? Вероятно, это будет не самый дружественный прием. Я не уверен. Они всегда были милы с Клайном, по Адаму Лаллане они скучали больше всех, к Садио Мане было нормальное отношение, поэтому я не уверен на 100 процентов".

"Виргил последний в этом списке. Но мы не думаем об этом. В будущем ситуация станет более нормальной, но прямо сейчас нам нужно отправиться туда и сыграть в футбол — ничего кроме".

"Я не думаю, что кто-либо в "Саутгемптоне" может сказать, что мы украли его. Это была очень открытая публике сделка", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 20:00

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  1. manutd-20champ 10.02.2018 00:35 # manutd-20champ
    победа фармклуба

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  2. chr1s8rown 09.02.2018 20:27 # chr1s8rown
    пусть попробуют .

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  3. gin 09.02.2018 20:27 # gin
    Саутгемптон столько денег заработал на трансферах за последние несколько сезонов, но в итоге в 2-х очках от предпоследнего места.

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  4. iskander8sg 09.02.2018 20:21 # iskander8sg
    Ясен пень, что его освистают. К гадалке не ходи. Хотя клуб очень поправил финансы благодаря ван дейку.

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