Моуриньо: "Погба — полузащитник, который играет от штрафной до штрафной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что между ним и Полем Погба нет разногласий относительно лучшей позиции французского полузащитника на поле.

Напомним, Погба совершенно провалил недавний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", завершившийся поражением "красных дьяволов" со счетом 2:0. Многие связывали это с тем, что Жозе ввел в состав Алексиса Санчеса, а Поля нагрузил черновой работой.



Среди тех, кто предложил Моуриньо вновь использовать Погба в более атакующей роли, был и легенда "Юнайтед" Райан Гиггз. Однако Жозе этими советами предпочитает пренебречь, уверяя, что у них с Полем полное взаимопонимание.



"Меня слегка сбивают с толку комментарии некоторых важных в футболе людей. На мой взгляд, от штрафной до штрафной — это отсюда досюда (показывает жестами)".



"Являясь полузащитником, ты должен хорошо обороняться и обладать физическими кондициями, чтобы добираться до чужой штрафной. У чужой штрафной ты должен забивать, созидать, играть головой, а когда твоя команда теряет мяч, ты должен возвращаться к своей штрафной".



"А теперь некоторые люди внезапно говорят, что играющий от штрафной до штрафной полузащитник должен быть освобожден от оборонительных обязанностей. Это не полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, — это полузащитник штрафной площади, играющий и остающийся в штрафной площади!"



"Думаю, в наши дни некоторые эксперты, некоторые агенты, некоторые члены семьи слегка подменяют понятие полузащитника, играющего от штрафной до штрафной. Но достаточно помнить, что это роль полузащитника, а для меня Поль — полузащитник. Он не левый защитник, он не нападающий".



"Поэтому когда люди спрашивают, какая позиция лучше всего для Поля, я отвечаю: "Поль — полузащитник". Не имеет значения, по какой тактической схеме играет команда, он всегда остается полузащитником".



"Между мной и Полем нет путаницы — он полузащитник и точка. А найти полузащитника с большим потенциалом, чем у Поля, сложно. У Поля есть все", — цитирует Моуриньо Sky Sports.