Моуриньо: "Погба — полузащитник, который играет от штрафной до штрафной"

Жозе Моуриньо и Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что между ним и Полем Погба нет разногласий относительно лучшей позиции французского полузащитника на поле.

Напомним, Погба совершенно провалил недавний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", завершившийся поражением "красных дьяволов" со счетом 2:0. Многие связывали это с тем, что Жозе ввел в состав Алексиса Санчеса, а Поля нагрузил черновой работой.

Среди тех, кто предложил Моуриньо вновь использовать Погба в более атакующей роли, был и легенда "Юнайтед" Райан Гиггз. Однако Жозе этими советами предпочитает пренебречь, уверяя, что у них с Полем полное взаимопонимание.

"Меня слегка сбивают с толку комментарии некоторых важных в футболе людей. На мой взгляд, от штрафной до штрафной — это отсюда досюда (показывает жестами)".

"Являясь полузащитником, ты должен хорошо обороняться и обладать физическими кондициями, чтобы добираться до чужой штрафной. У чужой штрафной ты должен забивать, созидать, играть головой, а когда твоя команда теряет мяч, ты должен возвращаться к своей штрафной".

"А теперь некоторые люди внезапно говорят, что играющий от штрафной до штрафной полузащитник должен быть освобожден от оборонительных обязанностей. Это не полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, — это полузащитник штрафной площади, играющий и остающийся в штрафной площади!"

"Думаю, в наши дни некоторые эксперты, некоторые агенты, некоторые члены семьи слегка подменяют понятие полузащитника, играющего от штрафной до штрафной. Но достаточно помнить, что это роль полузащитника, а для меня Поль — полузащитник. Он не левый защитник, он не нападающий".

"Поэтому когда люди спрашивают, какая позиция лучше всего для Поля, я отвечаю: "Поль — полузащитник". Не имеет значения, по какой тактической схеме играет команда, он всегда остается полузащитником".

"Между мной и Полем нет путаницы — он полузащитник и точка. А найти полузащитника с большим потенциалом, чем у Поля, сложно. У Поля есть все", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 19:10

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  1. serik16 10.02.2018 05:27 # serik16
    Де Брейне - вот кто играет от штрафной до штрафной.

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  2. alienripley 09.02.2018 21:19 # alienripley
    Хенриху М. Он видимо это тоже вбивал.. но так и не сумел промыть мозги.. Миха так и остался супер классным атакующим полузащитникам.. оставив все остальные дела в полузащите опорнику. Вот теперь у Погбы таже делема или забыть о красивой игре под названием футбол... или встать в защиту всей командой и смотреть как вокруг твоих ворот кружица атакующая карусель футбола.

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  3. sj606 09.02.2018 20:32 # sj606
    сложил грамотна как всегда

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  4. chr1s8rown 09.02.2018 20:24 # chr1s8rown
    мусор с двумя халявщиком буид сосать

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  5. mansour 09.02.2018 19:55 # mansour
    Гроза стоуков

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  6. glorfindel 09.02.2018 19:19 # glorfindel
    Пока что он играет эффектно, нежели эффективно

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