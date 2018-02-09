Конте не помышляет об уходе из "Челси"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что совершенно не помышляет об уходе со своего поста.

Два поражения в Премьер-Лиге кряду с общим счетом 7:1 до предела увеличили давление на Конте. Несмотря на первые намеки на то, что ситуация начинает выходить из под контроля, итальянский специалист не собирается бросать свою работу.

"Я ни на мгновение не задумываюсь о том, чтобы уйти из этого клуба. Я и мои игроки полностью сосредоточены на этом клуба, и мы стараемся изо всех сил".

"Судьба тренера этого клуба зависит от результатов, и в данный момент у нас плохие результаты, поэтому мы должны уделить этому внимание".

"Мы должны постараться прервать эту неудачную серию и набрать три очка против "Вест Бромвича". Это будет непросто, потому что вы очень хорошо знаете, что в такого рода ситуациях твоя уверенность в себе не на высоте, но мы должны верить в свою работу и свой футбол, чтобы набрать три очка", — приводит слова Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 18:50

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 10.02.2018 01:27 # manutd-20champ
    чукотка отступные платить не будет, будет терпеть

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  2. fc-oil 09.02.2018 22:15 # fc-oil
    Тебя никто и спрашивать не будет. Выкинут пинком на мороз.
    Пенсы тут потом будут кричать "ненуженбыл"

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  3. gucman 09.02.2018 21:13 # gucman
    Верим. Все будет. Ведь мы - Челси, епт!

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  4. bezviz 09.02.2018 19:49 # bezviz
    настрой команду на победы, слабак! зае6ал уже

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  5. electric 09.02.2018 18:58 # electric
    Разведёт на отступные щольси.

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