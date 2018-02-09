Конте не помышляет об уходе из "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заверил, что совершенно не помышляет об уходе со своего поста.

Два поражения в Премьер-Лиге кряду с общим счетом 7:1 до предела увеличили давление на Конте. Несмотря на первые намеки на то, что ситуация начинает выходить из под контроля, итальянский специалист не собирается бросать свою работу.



"Я ни на мгновение не задумываюсь о том, чтобы уйти из этого клуба. Я и мои игроки полностью сосредоточены на этом клуба, и мы стараемся изо всех сил".



"Судьба тренера этого клуба зависит от результатов, и в данный момент у нас плохие результаты, поэтому мы должны уделить этому внимание".



"Мы должны постараться прервать эту неудачную серию и набрать три очка против "Вест Бромвича". Это будет непросто, потому что вы очень хорошо знаете, что в такого рода ситуациях твоя уверенность в себе не на высоте, но мы должны верить в свою работу и свой футбол, чтобы набрать три очка", — приводит слова Конте Sky Sports.