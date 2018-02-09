Моуриньо подтвердил, что Шоу получит новый контракт

Рулевой "Манчестер Юнайтед" подтвердил свое намерение сохранить Люка Шоу и наградить защитника новым контрактом.

В последние недели Шоу удалось вернуть расположение своего тренера и закрепиться в стартовом составе. Одновременно с этим появились слухи, что "красные дьяволы" отказались от планов по покупке нового левого защитника грядущим летом.



На пресс-конференции в пятницу Моуриньо подтвердил, что надеется продлить истекающий в конце следующего сезона контракт 22-летнего англичанина. Жозе доволен тем, как Люк поработал над собой.



"Это не так, что Люк должен был завоевать мое расположение. Ему просто требовалось показать, может он эволюционировать или нет, учитывая его потенциал. Только это. Я знаю Шоу с момента его дебюта в Премьер-Лиге за "Саутгемптон". Я знаю его потенциал и мастерство".



"Правда ли, что он стремился к тому, чтобы стать игроком, которые мне нравятся — не только в матчах, но и во время тренировок на неделе? Он определенно приложил большие усилия к этому".



"Вот уже несколько месяцев он свободен от болячек, которые порой мешают тебе эволюционировать, и я действительно доволен им. Это будет естественно, если он получит новый контракт и останется игроком "Юнайтед" на годы вперед", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.