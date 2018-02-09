Конте не знает, когда вернется Мората

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не имеет понятия, как долго будет отсутствовать нападающий Альваро Мората.

Напомним, из-за проблем со спиной Мората находится вне игры с 13 января. Потеря Альваро заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке и в итоге приобрести Оливье Жиру из "Арсенала".

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в понедельник вечером Конте рассказал, что Мората все еще не готов вернуться в строй. Более того, Антонио намекнул, что отсутствие испанца может сильно затянуться.

"Мы много говорим о плохих результатах, но мы столкнулись с серьезными проблемами, когда игроки вроде Мораты, важные игроки, подолгу отсутствуют".

"Его все еще беспокоит спина, и мы пытаемся найти решение, чтобы избавить его от болевых ощущений. Вы спрашиваете меня, как долго он будет отсутствовать. Возможно, один день, один месяц или до конца сезона, — я не знаю. Я слегка обеспокоен, потому что мы понимаем важность этого игрока", — цитирует Конте Daily Mail.



Метки Мората, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 17:20

Количество просмотров Просмотров: 4581

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. arsland 10.02.2018 00:10 # arsland
    Неужели все поняли,что казахи болеют за щолси не из-за Абрамовича.А просто какой клуб,такие "болельщики".

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  2. mancityman 10.02.2018 00:05 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c841430/v841430447/650e2/byPWsWrdedo.jpg

    (ответить)

  3. monsieurgood 09.02.2018 23:00 # monsieurgood
    Заходит как-то в детский сад священник...

    (ответить)

  4. golokante 09.02.2018 22:49 # golokante
    Заходят как-то в бар Иисус, Аллах и Будда. А бармен говорит:" Опять никого, можно и закрываться".

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  5. jesus33 09.02.2018 22:31 # jesus33
    Заходят как-то в бар пидарас, трансвестит и дцпшник.
    Бармен про себя говорит:"Опять челсидоры пришли"

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  6. golokante 09.02.2018 22:14 # golokante
    В Сити вообще помнят сколько у них полузащитников в команде. Если кто пропустит тренировку, то и не заметят по моему.

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  7. monsieurgood 09.02.2018 21:24 # monsieurgood
    МЮ - водоворот мауровских "мылительных" отходов. Когда его идеи проникают на передний (материальный) план, всем, включая меня, становится дурно. три слона траура, на которых стоит современный футбол: шейхи, маур, фф.

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  8. monsieurgood 09.02.2018 21:13 # monsieurgood
    есть отличный фильм, называется "Апокалипсис сегодня", там тру челсиец с командой таких же бравых товарищей ебашит гейгуков.

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  9. khazret 09.02.2018 20:38 # khazret
    Посоветуйте фильмы ужасов, где события разворачиваются на бескрайних пустынных дорогах, типа "Попутчика"

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  10. jesus33 09.02.2018 20:13 # jesus33
    «Манчестер Сити» договорился о трансфере Фреда за 44,5 млн фунтов

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  11. bluehonorcfc9 09.02.2018 20:05 # bluehonorcfc9
    Ждем Маратика,надо выбираться из кризиса.

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  12. trident 09.02.2018 19:49 # trident
    Написал твит с поддержкой. Надеюсь, поможет поправиться быстрей.

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  13. al-faarabi 09.02.2018 19:44 # al-faarabi
    когда ссышь на одного пенса, всегда появляется его дружок бойфренд, и подставляет свой ротик для порции мочи

    (ответить)

  14. al-faarabi 09.02.2018 19:43 # al-faarabi
    марат слабый на физику, апл не для него, да и вообще футбол не для него

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  15. gandalf 09.02.2018 19:43 # gandalf
    хахаха пенсидоры обещали, что он выйдет против барсы)))

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  16. chelsea-69 09.02.2018 19:39 # chelsea-69
    Бывший тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе директора «Челси» Марины Грановской.
    «Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.
    Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера «Челси» – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.
    Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.
    В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги», – поделился мыслями Слуцкий

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  17. celebrate 09.02.2018 18:49 # celebrate
    Продать его летом, если покупатель найдётся

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  18. budun 09.02.2018 18:48 # budun
    1 26 69
    Такие дела.

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  19. khazret 09.02.2018 18:43 # khazret
    Конте не знает кем интересуется Челси
    Конте не знает уйдет ли Батшуайи из команды
    Конте не знает когда вернётся Мората
    Конте не знает какой клуб он тренирует
    Конте не знает кто такой Абрамович
    Конте не знает есть ли у него дети
    Конте не знает когда он родился
    Конте не знает на какой планете он живёт

    Бля, как же заебали вплетать в реплику интервью Конте слово "не знает".
    Пенсы, этот ваш Конте хоть что-нибудь знает? Походу самый последний стюард в Челси имеет больший вес, чем шершавый парик

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  20. psycho1 09.02.2018 18:39 # psycho1
    Тупой парик хоть что-то знает вообще? У него полномочий в клубе меньше, чем у уборщика похоже.

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