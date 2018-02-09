Конте не знает, когда вернется Мората

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не имеет понятия, как долго будет отсутствовать нападающий Альваро Мората.

Напомним, из-за проблем со спиной Мората находится вне игры с 13 января. Потеря Альваро заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке и в итоге приобрести Оливье Жиру из "Арсенала".



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в понедельник вечером Конте рассказал, что Мората все еще не готов вернуться в строй. Более того, Антонио намекнул, что отсутствие испанца может сильно затянуться.



"Мы много говорим о плохих результатах, но мы столкнулись с серьезными проблемами, когда игроки вроде Мораты, важные игроки, подолгу отсутствуют".



"Его все еще беспокоит спина, и мы пытаемся найти решение, чтобы избавить его от болевых ощущений. Вы спрашиваете меня, как долго он будет отсутствовать. Возможно, один день, один месяц или до конца сезона, — я не знаю. Я слегка обеспокоен, потому что мы понимаем важность этого игрока", — цитирует Конте Daily Mail.