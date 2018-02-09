Конте не знает, когда вернется Мората
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не имеет понятия, как долго будет отсутствовать нападающий Альваро Мората.
Напомним, из-за проблем со спиной Мората находится вне игры с 13 января. Потеря Альваро заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке и в итоге приобрести Оливье Жиру из "Арсенала".
В преддверии матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в понедельник вечером Конте рассказал, что Мората все еще не готов вернуться в строй. Более того, Антонио намекнул, что отсутствие испанца может сильно затянуться.
"Мы много говорим о плохих результатах, но мы столкнулись с серьезными проблемами, когда игроки вроде Мораты, важные игроки, подолгу отсутствуют".
"Его все еще беспокоит спина, и мы пытаемся найти решение, чтобы избавить его от болевых ощущений. Вы спрашиваете меня, как долго он будет отсутствовать. Возможно, один день, один месяц или до конца сезона, — я не знаю. Я слегка обеспокоен, потому что мы понимаем важность этого игрока", — цитирует Конте Daily Mail.
09.02.2018 17:20
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Неужели все поняли,что казахи болеют за щолси не из-за Абрамовича.А просто какой клуб,такие "болельщики".
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Заходит как-то в детский сад священник...
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Заходят как-то в бар Иисус, Аллах и Будда. А бармен говорит:" Опять никого, можно и закрываться".
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Заходят как-то в бар пидарас, трансвестит и дцпшник.
Бармен про себя говорит:"Опять челсидоры пришли"
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В Сити вообще помнят сколько у них полузащитников в команде. Если кто пропустит тренировку, то и не заметят по моему.
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МЮ - водоворот мауровских "мылительных" отходов. Когда его идеи проникают на передний (материальный) план, всем, включая меня, становится дурно. три слона траура, на которых стоит современный футбол: шейхи, маур, фф.
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есть отличный фильм, называется "Апокалипсис сегодня", там тру челсиец с командой таких же бравых товарищей ебашит гейгуков.
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Посоветуйте фильмы ужасов, где события разворачиваются на бескрайних пустынных дорогах, типа "Попутчика"
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«Манчестер Сити» договорился о трансфере Фреда за 44,5 млн фунтов
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Ждем Маратика,надо выбираться из кризиса.
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Написал твит с поддержкой. Надеюсь, поможет поправиться быстрей.
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когда ссышь на одного пенса, всегда появляется его дружок бойфренд, и подставляет свой ротик для порции мочи
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марат слабый на физику, апл не для него, да и вообще футбол не для него
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хахаха пенсидоры обещали, что он выйдет против барсы)))
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Бывший тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе директора «Челси» Марины Грановской.
«Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.
Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера «Челси» – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.
Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.
В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги», – поделился мыслями Слуцкий
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Продать его летом, если покупатель найдётся
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Такие дела.
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Конте не знает кем интересуется Челси
Конте не знает уйдет ли Батшуайи из команды
Конте не знает когда вернётся Мората
Конте не знает какой клуб он тренирует
Конте не знает кто такой Абрамович
Конте не знает есть ли у него дети
Конте не знает когда он родился
Конте не знает на какой планете он живёт
Бля, как же заебали вплетать в реплику интервью Конте слово "не знает".
Пенсы, этот ваш Конте хоть что-нибудь знает? Походу самый последний стюард в Челси имеет больший вес, чем шершавый парик
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Тупой парик хоть что-то знает вообще? У него полномочий в клубе меньше, чем у уборщика похоже.
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