Пулишич признался в симпатиях "Юнайтед"

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признался, что с детства поддерживает "Манчестер Юнайтед" и не прочь оказаться на "Олд Траффорд".

19-летний Пулишич является одним из самых ценных активов "Боруссии", особенно после продажи нападающего Пьер-Эмерика Обамеянг в "Арсенал".



По словам самого американца, он с самого детства поддерживает "Юнайтед", потому будет не против оказаться в команде Жозе Моуриньо.



"Да, я был большим фанатом "Юнайтед", но сейчас я выступаю в Дортмунде, и мои мысли только здесь. С другой стороны, приятно слышать, что такие клубы, как МЮ, интересуются тобой", - цитирует Пулишича ESPN.