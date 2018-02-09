Пулишич признался в симпатиях "Юнайтед"
Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич признался, что с детства поддерживает "Манчестер Юнайтед" и не прочь оказаться на "Олд Траффорд".
19-летний Пулишич является одним из самых ценных активов "Боруссии", особенно после продажи нападающего Пьер-Эмерика Обамеянг в "Арсенал".
По словам самого американца, он с самого детства поддерживает "Юнайтед", потому будет не против оказаться в команде Жозе Моуриньо.
"Да, я был большим фанатом "Юнайтед", но сейчас я выступаю в Дортмунде, и мои мысли только здесь. С другой стороны, приятно слышать, что такие клубы, как МЮ, интересуются тобой", - цитирует Пулишича ESPN.
09.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
Пиздуй большими шагами! Нам он точно на хуй не нужен!
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там Челси появился 15 лет назад, за них мог бы притопить, хотя у Челси нет истории, да.
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ага
настолько любит муму что запросит себе зп 200 тыс а эти ебланы естественно согласятся
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19 лет а уже думает только о халявных деньках а на футбол забил! тогда тебе в мю, будешь на пару с почбой, мукакой и санчисом веселить весь футбольный мир, но зато будешь миллиардером на халяву
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