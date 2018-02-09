Ловрен: "До сих пор не могу поверить в то, что произошло"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что он до сих пор шокирован назначением двух пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).
Напомним, в прошлый уикенд рефери Джонатан Мосс зафиксировал фолы Лориса Кариуса на Харри Кейне и Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле в штрафной площади, назначив два пенальти, из которых "шпоры" реализовали один.
Ловрен до сих пор потрясен случившимся и считает, что рефери должен быть на 100 процентов уверен, чтобы принимать такого рода решения, особенно в заключительной стадии матча.
"Я не могу поверить в то, что произошло. После я посмотрел повторы двух этих ситуаций и, если честно, удивился еще больше, потому что с поля это выглядело иначе".
"Может быть, вы скажете, что в первом случае пенальти был, потому что он коснулся соперника и там не было офсайда. Но после просмотра повторов это выглядит еще хуже. Я просто не понимаю этих правил".
"В таких случаях нам нужна система видеоповторов. Однако мы не могли обнаружить ее во время игры, потому что никто не понимал, что происходит".
"Затем я увидел арбитров, которые стоят возле друг друга и обсуждают, было касание или нет. Я не знаю, что сказал ему (Моссу) лайнсмен, но затем он внезапно назначил пенальти".
"Так нельзя поступать. Ты должен быть на 100 процентов уверен, чтобы назначать пенальти а 85-й или 95-й минуте", — сообщил Ловрен Sky Sports.
09.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
отыграл хорошо кроме этого эпизода, переход ввд его встряхнул, но скоро опять расслабится и начнет привозить, у него всегда так
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Клатт все четко объяснил в "Таймс" - были 2 левые пенальти (два оффсайда), но придурки, которые не способны думать всегда есть ))))
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Ебучие хорватские власти, посадите уже эту мразь за договорные матчи или за что там его судят.
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прям до слез
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сейчас поздно, раньше надо было думать
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!!! возле друг друга !!!
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Хуле ты упал при выносе мяча в простой ситуации, ебланище?)
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сразу напомнило:
https://youtu.be/bgjQ-CETm0U?t=32s
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Деян Ван Дейк/ Виржил Ловрен
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