Ловрен: "До сих пор не могу поверить в то, что произошло"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что он до сих пор шокирован назначением двух пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).

Напомним, в прошлый уикенд рефери Джонатан Мосс зафиксировал фолы Лориса Кариуса на Харри Кейне и Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле в штрафной площади, назначив два пенальти, из которых "шпоры" реализовали один.



Ловрен до сих пор потрясен случившимся и считает, что рефери должен быть на 100 процентов уверен, чтобы принимать такого рода решения, особенно в заключительной стадии матча.



"Я не могу поверить в то, что произошло. После я посмотрел повторы двух этих ситуаций и, если честно, удивился еще больше, потому что с поля это выглядело иначе".



"Может быть, вы скажете, что в первом случае пенальти был, потому что он коснулся соперника и там не было офсайда. Но после просмотра повторов это выглядит еще хуже. Я просто не понимаю этих правил".



"В таких случаях нам нужна система видеоповторов. Однако мы не могли обнаружить ее во время игры, потому что никто не понимал, что происходит".



"Затем я увидел арбитров, которые стоят возле друг друга и обсуждают, было касание или нет. Я не знаю, что сказал ему (Моссу) лайнсмен, но затем он внезапно назначил пенальти".



"Так нельзя поступать. Ты должен быть на 100 процентов уверен, чтобы назначать пенальти а 85-й или 95-й минуте", — сообщил Ловрен Sky Sports.