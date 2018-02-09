Ловрен: "До сих пор не могу поверить в то, что произошло"

Джонатан Мосс и Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что он до сих пор шокирован назначением двух пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).

Напомним, в прошлый уикенд рефери Джонатан Мосс зафиксировал фолы Лориса Кариуса на Харри Кейне и Виргила Ван Дейка на Эрике Ламеле в штрафной площади, назначив два пенальти, из которых "шпоры" реализовали один.

Ловрен до сих пор потрясен случившимся и считает, что рефери должен быть на 100 процентов уверен, чтобы принимать такого рода решения, особенно в заключительной стадии матча.

"Я не могу поверить в то, что произошло. После я посмотрел повторы двух этих ситуаций и, если честно, удивился еще больше, потому что с поля это выглядело иначе".

"Может быть, вы скажете, что в первом случае пенальти был, потому что он коснулся соперника и там не было офсайда. Но после просмотра повторов это выглядит еще хуже. Я просто не понимаю этих правил".

"В таких случаях нам нужна система видеоповторов. Однако мы не могли обнаружить ее во время игры, потому что никто не понимал, что происходит".

"Затем я увидел арбитров, которые стоят возле друг друга и обсуждают, было касание или нет. Я не знаю, что сказал ему (Моссу) лайнсмен, но затем он внезапно назначил пенальти".

"Так нельзя поступать. Ты должен быть на 100 процентов уверен, чтобы назначать пенальти а 85-й или 95-й минуте", — сообщил Ловрен Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Ловрен, Мосс, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 940

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Последние комментарии:




  1. tursa 09.02.2018 17:19 # tursa
    отыграл хорошо кроме этого эпизода, переход ввд его встряхнул, но скоро опять расслабится и начнет привозить, у него всегда так

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  2. vals1702 09.02.2018 17:11 # vals1702
    Клатт все четко объяснил в "Таймс" - были 2 левые пенальти (два оффсайда), но придурки, которые не способны думать всегда есть ))))

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  3. gerrard08 09.02.2018 16:55 # gerrard08
    Ебучие хорватские власти, посадите уже эту мразь за договорные матчи или за что там его судят.

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  4. sj606 09.02.2018 16:16 # sj606
    прям до слез

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  5. osivori 09.02.2018 16:11 # osivori
    сейчас поздно, раньше надо было думать

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  6. last-chapter 09.02.2018 16:08 # last-chapter
    !!! возле друг друга !!!

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  7. pauk 09.02.2018 16:07 # pauk
    Хуле ты упал при выносе мяча в простой ситуации, ебланище?)

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  8. cunningham 09.02.2018 16:06 # cunningham
    сразу напомнило:
    https://youtu.be/bgjQ-CETm0U?t=32s

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  9. staryi-eblan 09.02.2018 16:04 # staryi-eblan
    Деян Ван Дейк/ Виржил Ловрен

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