Махрез вернулся к тренировкам с "Лестером"

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез завершил двухнедельную забастовку и сегодня вернулся к тренировкам с командой.

После сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" алжирец покинул расположение "лис", вернулся домой в Алжир и две недели не выходил на связь, пропустив два матча Премьер-Лиги.

В пятницу утром 27-летний вингер, наконец, вернулся на тренировочную базу "Лестера", сообщает Sky Sports. Более того, Рияд может даже сыграть в субботнем матче с "Сити" на "Этихад".

Отметим, что возвращение к работе не спасет Махреза от последствий. Клуб с "Кинг Пауэр" оштрафует Рияда на 240 тысяч фунтов, а главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, по слухам, разочаровался в игроке и завершил интерес к алжирцу.




Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2018 15:00

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  1. wengerrrro 09.02.2018 15:51 # wengerrrro
    пздц посан опоссался, в щолси его

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  2. chr1s8rown 09.02.2018 15:32 # chr1s8rown
    гвардижопа во всем виноват.

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  3. recyjoed 09.02.2018 15:10 # recyjoed
    уже потерял в деньгах ferrari 458. Норм так отдохнул. Некоторые прыщавые фапловчане о таких деньгах мечтают только (это про безвиза)

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