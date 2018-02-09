Махрез вернулся к тренировкам с "Лестером"

Вингер "Лестера" Рияд Махрез завершил двухнедельную забастовку и сегодня вернулся к тренировкам с командой.

После сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" алжирец покинул расположение "лис", вернулся домой в Алжир и две недели не выходил на связь, пропустив два матча Премьер-Лиги.



В пятницу утром 27-летний вингер, наконец, вернулся на тренировочную базу "Лестера", сообщает Sky Sports. Более того, Рияд может даже сыграть в субботнем матче с "Сити" на "Этихад".



Отметим, что возвращение к работе не спасет Махреза от последствий. Клуб с "Кинг Пауэр" оштрафует Рияда на 240 тысяч фунтов, а главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, по слухам, разочаровался в игроке и завершил интерес к алжирцу.