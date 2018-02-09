Махрез вернулся к тренировкам с "Лестером"
Вингер "Лестера" Рияд Махрез завершил двухнедельную забастовку и сегодня вернулся к тренировкам с командой.
После сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" алжирец покинул расположение "лис", вернулся домой в Алжир и две недели не выходил на связь, пропустив два матча Премьер-Лиги.
В пятницу утром 27-летний вингер, наконец, вернулся на тренировочную базу "Лестера", сообщает Sky Sports. Более того, Рияд может даже сыграть в субботнем матче с "Сити" на "Этихад".
Отметим, что возвращение к работе не спасет Махреза от последствий. Клуб с "Кинг Пауэр" оштрафует Рияда на 240 тысяч фунтов, а главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, по слухам, разочаровался в игроке и завершил интерес к алжирцу.
09.02.2018 15:00
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пздц посан опоссался, в щолси его
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гвардижопа во всем виноват.
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уже потерял в деньгах ferrari 458. Норм так отдохнул. Некоторые прыщавые фапловчане о таких деньгах мечтают только (это про безвиза)
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