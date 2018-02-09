Уорнок напомнил игрокам "Сити" о фолах с их стороны

Уокер и Рондон Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что игроки "Манчестер Сити" тоже совершают грубые фолы, но это остается без внимания болельщиков.

После матча Кубка Англии с "Кардиффом" вингер "горожан" Лерой Сане прописался на полтора месяца в лазарете. Немец повредил коленные связки, а его партнеры вновь заговорили о судейском беспределе.

Однако Уорнок припомнил своим обидчикам - "Сити" прошел в пятый раунд благодаря победе 0:2 - что те тоже совершают грубые фолы, однако это остается без внимания рефери.

"Я хочу, чтобы они пересмотрели подкат Кевина Де Брюйне в нашей игре. И совершенно ужасный отбор Фернандиньо, когда они сыграли с "Вест Бромвичем" на следующей неделе".

"Они совершили уже несколько ужасных подкатов, но на это не обратили внимания просто потому, что в этот день игралось еще семь-восемь матчей. Нам не повезло, потому что в тот день играли только мы и "Челси" с "Ньюкаслом", - сообщил Уорнок BBC.




Метки Манчестер Сити, Уорнок

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 09.02.2018 15:58 # cunningham
    так вроде бы пеп об этом и говорит постоянно, что защищать судьям нужно всех игроков, любых команд. за грубые фолы с намерением нанести травму нужно тут же удалять и давать многоматчевую дисквалификацию.

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  2. tursa 09.02.2018 15:44 # tursa
    двойные стандарты это уже норма для щитей
    фолят против них орут, фолят они - молчат
    покупают 4 игроков защите в общем за 300 лямов это норм, а другим это мешки сразу

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  3. mcfc-fantactic 09.02.2018 15:06 # mcfc-fantactic
    Как могут, всякие бастарды, открывать своё хайло на Королей Всея АПЛ? То что позволено Юпитеру, не позволено быку.

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  4. shay-given 09.02.2018 14:18 # shay-given
    у КДБ вроде бы не было ничего особо страшного. ферну удалять должны были. но показалось, что ферна спецом прошелся по крыховяку после того, как поляк фолил на ком то из сити, а судья это не зафиксировал. так что пусть судьи будут последовательны. а мразей, которые срывают контру. подкатом сзади я бы банил на максимально возможный срок.

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  5. chr1s8rown 09.02.2018 14:01 # chr1s8rown
    голубые нытики .

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