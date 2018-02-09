Уорнок напомнил игрокам "Сити" о фолах с их стороны

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок заявил, что игроки "Манчестер Сити" тоже совершают грубые фолы, но это остается без внимания болельщиков.

После матча Кубка Англии с "Кардиффом" вингер "горожан" Лерой Сане прописался на полтора месяца в лазарете. Немец повредил коленные связки, а его партнеры вновь заговорили о судейском беспределе.



Однако Уорнок припомнил своим обидчикам - "Сити" прошел в пятый раунд благодаря победе 0:2 - что те тоже совершают грубые фолы, однако это остается без внимания рефери.



"Я хочу, чтобы они пересмотрели подкат Кевина Де Брюйне в нашей игре. И совершенно ужасный отбор Фернандиньо, когда они сыграли с "Вест Бромвичем" на следующей неделе".



"Они совершили уже несколько ужасных подкатов, но на это не обратили внимания просто потому, что в этот день игралось еще семь-восемь матчей. Нам не повезло, потому что в тот день играли только мы и "Челси" с "Ньюкаслом", - сообщил Уорнок BBC.