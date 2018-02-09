Мерсон: "Конте должен заменить Венгера в "Арсенале"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон рекомендовал "Арсеналу" обратить внимание на главного тренера "Челси" Антонио Конте, если тот лишится своей работы на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на завоевание титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, сейчас Конте находится под громадным давлением. Вовсю ходят слухи о грядущем увольнении итальянца — если не в ближайшее время, то в конце кампании.



Мерсон считает, что "канонирам" необходимо внимательно следить за этой ситуацией и постараться пригласить Конте на место Арсена Венгера, если по окончании сезона Антонио действительно останется без работы.



"В день, когда Конте покинет "Челси", на месте "Арсенала" я бы сразу же ему позвонил. Тренеры вроде Конте на дороге не валяются".



"Арсеналу" нужен кто-то, кто возьмется за работу и будет огорчать других людей. Конте огорчает соперников. Он хочет играть определенным образом, и он сделает твою оборону железобетонной. Как только "Арсенал" обзаведется железобетонной обороной, они станут грозной силой".



"Думаю, "Арсенал" должен сказать: "Мы бы хотели видеть тебя у себя в следующем сезоне". Было бы безумием отказываться от такого тренера".



"Думаю, он удовлетворяет всем параметрам. "Арсенал" не может продолжать упускать тренеров. Разве вы можете сказать, что Пеп Гвардиола не захотел бы тренировать "Арсенал"? На мой взгляд, будь у него такая возможность, он отправился бы в "Арсенал".



"Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, — все они отправились к конкурентам "Арсенала", потому что Венгер продолжает занимать тренерское кресло вместо того, чтобы признать, что настало время уйти".



"Есть и другие тренеры топ-уровня вроде Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", но ему может потребоваться год на привыкание к Премьер-Лиге, как потребовалось Клоппу", — цитирует Мерсона Sky Sports.