Мерсон: "Конте должен заменить Венгера в "Арсенале"

Антонио Конте и Арсен Венгер Эксперт Sky Sports Пол Мерсон рекомендовал "Арсеналу" обратить внимание на главного тренера "Челси" Антонио Конте, если тот лишится своей работы на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на завоевание титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, сейчас Конте находится под громадным давлением. Вовсю ходят слухи о грядущем увольнении итальянца — если не в ближайшее время, то в конце кампании.

Мерсон считает, что "канонирам" необходимо внимательно следить за этой ситуацией и постараться пригласить Конте на место Арсена Венгера, если по окончании сезона Антонио действительно останется без работы.

"В день, когда Конте покинет "Челси", на месте "Арсенала" я бы сразу же ему позвонил. Тренеры вроде Конте на дороге не валяются".

"Арсеналу" нужен кто-то, кто возьмется за работу и будет огорчать других людей. Конте огорчает соперников. Он хочет играть определенным образом, и он сделает твою оборону железобетонной. Как только "Арсенал" обзаведется железобетонной обороной, они станут грозной силой".

"Думаю, "Арсенал" должен сказать: "Мы бы хотели видеть тебя у себя в следующем сезоне". Было бы безумием отказываться от такого тренера".

"Думаю, он удовлетворяет всем параметрам. "Арсенал" не может продолжать упускать тренеров. Разве вы можете сказать, что Пеп Гвардиола не захотел бы тренировать "Арсенал"? На мой взгляд, будь у него такая возможность, он отправился бы в "Арсенал".

"Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, — все они отправились к конкурентам "Арсенала", потому что Венгер продолжает занимать тренерское кресло вместо того, чтобы признать, что настало время уйти".

"Есть и другие тренеры топ-уровня вроде Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", но ему может потребоваться год на привыкание к Премьер-Лиге, как потребовалось Клоппу", — цитирует Мерсона Sky Sports.



Метки Арсенал, Конте, Мерсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 09.02.2018 16:12 # osivori
    кстати и барсучку надо место освобождать

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  2. toledo 09.02.2018 16:07 # toledo
    Ну в Арсенале ему хотя бы топчиков покупать будут, в не всякий сброд типа дзакапост и барклеев.

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  3. osivori 09.02.2018 15:51 # osivori
    да кто его отпустит, надо убирать срочно кэхилла и бакайкова, да и длинноносенький дыркач со своим реалом в сердце пусть освобождает место для джо

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  4. fanat-united 09.02.2018 14:57 # fanat-united
    Да кому нужен этот середняковый клубишко

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  5. sayanara 09.02.2018 14:48 # sayanara
    В общем, я обращаюсь к администрации fapl.ru если вы ниюк начнёте следить, за правилами. В РУ реестре вы больше не будете. Поавила сайта написанные вами же, фейк?

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  6. xiaomi 09.02.2018 14:34 # xiaomi
    Да какой Конте? Арсеналу нужен тренер атакующего стилья. Лучше смотреть по 2-3 матча в месяц и кайфовать чем 9 месяцев автобуса и титула. Нахуй не нужен такой трофей завоеванным автобусотактикой

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  7. mata-hazard 09.02.2018 14:16 # mata-hazard
    На такое понижение-унижение даже Слуцкий бы не пошёл.

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  8. psycho1 09.02.2018 13:59 # psycho1
    Пошел на xyй с такими советами. Не хватало играть в 8 защитников и закупаться гoвном из италии.

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  9. kanoniru-poker 09.02.2018 13:56 # kanoniru-poker
    Клопп кразве что был бы интересен а остальные идут накуй

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  10. kily 09.02.2018 13:46 # kily
    Нееее, на такую скучную и унылую игру будет невозможно смотреть. Набор игроков вообще ему не подходит.

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  11. pauk 09.02.2018 13:15 # pauk
    Ну и Конте безусловно топ - за год-другой сделал бы из арсенала чемпиона и поехал бы дальше в ПСЖ, например.

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  12. pauk 09.02.2018 13:14 # pauk
    Местные гг подавляется своим калом.
    Хотя, скумы быстро переобулись, мб и гг не растеряются.

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  13. bootsman 09.02.2018 13:07 # bootsman
    Конте огорчает соперников.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60460/?c=1

    Уотфорд и Борнмут сильно огорчились...

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  14. sexan 09.02.2018 13:04 # sexan
    В последнее время эти эксперты со Скай говорят какую то хуйню. Нарики, а не эксперты.

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