Мерсон: "Конте должен заменить Венгера в "Арсенале"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон рекомендовал "Арсеналу" обратить внимание на главного тренера "Челси" Антонио Конте, если тот лишится своей работы на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на завоевание титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, сейчас Конте находится под громадным давлением. Вовсю ходят слухи о грядущем увольнении итальянца — если не в ближайшее время, то в конце кампании.
Мерсон считает, что "канонирам" необходимо внимательно следить за этой ситуацией и постараться пригласить Конте на место Арсена Венгера, если по окончании сезона Антонио действительно останется без работы.
"В день, когда Конте покинет "Челси", на месте "Арсенала" я бы сразу же ему позвонил. Тренеры вроде Конте на дороге не валяются".
"Арсеналу" нужен кто-то, кто возьмется за работу и будет огорчать других людей. Конте огорчает соперников. Он хочет играть определенным образом, и он сделает твою оборону железобетонной. Как только "Арсенал" обзаведется железобетонной обороной, они станут грозной силой".
"Думаю, "Арсенал" должен сказать: "Мы бы хотели видеть тебя у себя в следующем сезоне". Было бы безумием отказываться от такого тренера".
"Думаю, он удовлетворяет всем параметрам. "Арсенал" не может продолжать упускать тренеров. Разве вы можете сказать, что Пеп Гвардиола не захотел бы тренировать "Арсенал"? На мой взгляд, будь у него такая возможность, он отправился бы в "Арсенал".
"Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, — все они отправились к конкурентам "Арсенала", потому что Венгер продолжает занимать тренерское кресло вместо того, чтобы признать, что настало время уйти".
"Есть и другие тренеры топ-уровня вроде Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", но ему может потребоваться год на привыкание к Премьер-Лиге, как потребовалось Клоппу", — цитирует Мерсона Sky Sports.
09.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
кстати и барсучку надо место освобождать
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Ну в Арсенале ему хотя бы топчиков покупать будут, в не всякий сброд типа дзакапост и барклеев.
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да кто его отпустит, надо убирать срочно кэхилла и бакайкова, да и длинноносенький дыркач со своим реалом в сердце пусть освобождает место для джо
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Да кому нужен этот середняковый клубишко
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В общем, я обращаюсь к администрации fapl.ru если вы ниюк начнёте следить, за правилами. В РУ реестре вы больше не будете. Поавила сайта написанные вами же, фейк?
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Да какой Конте? Арсеналу нужен тренер атакующего стилья. Лучше смотреть по 2-3 матча в месяц и кайфовать чем 9 месяцев автобуса и титула. Нахуй не нужен такой трофей завоеванным автобусотактикой
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На такое понижение-унижение даже Слуцкий бы не пошёл.
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Пошел на xyй с такими советами. Не хватало играть в 8 защитников и закупаться гoвном из италии.
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Клопп кразве что был бы интересен а остальные идут накуй
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Нееее, на такую скучную и унылую игру будет невозможно смотреть. Набор игроков вообще ему не подходит.
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Ну и Конте безусловно топ - за год-другой сделал бы из арсенала чемпиона и поехал бы дальше в ПСЖ, например.
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Местные гг подавляется своим калом.
Хотя, скумы быстро переобулись, мб и гг не растеряются.
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Конте огорчает соперников.
Источник: http://fapl.ru/posts/60460/?c=1
Уотфорд и Борнмут сильно огорчились...
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В последнее время эти эксперты со Скай говорят какую то хуйню. Нарики, а не эксперты.
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