Агент отговаривает Жоржиньо от переезда в Манчестер

Жоржиньо Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо посоветовал своему клиенту остаться в Италии, отказавшись от вариантов с клубами из дождливого Манчестера.

26-летний Жоржиньо является лидером по количеству передач в пятерке ведущих чемпионатов, чем привлек внимание "Сити", "Юнайтед" и других европейских грандов.

Однако агент Жоау Сантуш, представляющий интересы полузащитника, посоветовал своему клиенту продлить договор с "Наполи", а от вечно дождливой и хмурой Англии отказаться.

"По окончании сезона у него останется еще два года по контракту, и, возможно, тогда мы сядем обсуждать новую сделку. Жоржиньо счастлив в Неаполе, доволен командой, но у нас еще полно времени на переговоры".

"Интерес "Юнайтед" и "Сити"? Когда ты выступаешь за лидера Серии А, а тобой интересуются такие клубы, логично, что они хотят узнать о деталях контракта – например, о продолжительности действующей сделки".

"Большую роль может сыграть погода. Я всегда рад приезжать в Неаполь – здесь бразильский климат. Что касается Манчестера, то там, кажется, всегда идет дождь", - цитирует Сантуша Daily Mirror.




Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1646

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  1. champion19 09.02.2018 16:23 # champion19
    Ни кто не интересуется, создает искусственный интерес. ПРосто делает свою работу(агента)

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  2. fc-oil 09.02.2018 13:45 # fc-oil
    Ути какой неженка, промокнуть боится.

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  3. hateciteh11 09.02.2018 12:15 # hateciteh11
    лол и этот человек агент?))

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  4. chr1s8rown 09.02.2018 12:10 # chr1s8rown
    какой "тупой " агент. мог ж на трансфере в мусор состояния сделать .

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