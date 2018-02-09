Агент отговаривает Жоржиньо от переезда в Манчестер

Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо посоветовал своему клиенту остаться в Италии, отказавшись от вариантов с клубами из дождливого Манчестера.

26-летний Жоржиньо является лидером по количеству передач в пятерке ведущих чемпионатов, чем привлек внимание "Сити", "Юнайтед" и других европейских грандов.



Однако агент Жоау Сантуш, представляющий интересы полузащитника, посоветовал своему клиенту продлить договор с "Наполи", а от вечно дождливой и хмурой Англии отказаться.



"По окончании сезона у него останется еще два года по контракту, и, возможно, тогда мы сядем обсуждать новую сделку. Жоржиньо счастлив в Неаполе, доволен командой, но у нас еще полно времени на переговоры".



"Интерес "Юнайтед" и "Сити"? Когда ты выступаешь за лидера Серии А, а тобой интересуются такие клубы, логично, что они хотят узнать о деталях контракта – например, о продолжительности действующей сделки".



"Большую роль может сыграть погода. Я всегда рад приезжать в Неаполь – здесь бразильский климат. Что касается Манчестера, то там, кажется, всегда идет дождь", - цитирует Сантуша Daily Mirror.