Махрез оштрафован на две недельных зарплаты
"Лестер" оштрафовал продолжающего забастовку Рияда Махреза уже на две недельных зарплаты.
Накануне главный тренер "лис" Клод Пюэль подтвердил, что Махрез пропустит гостевой матч с "Манчестер Сити", куда алжирец отчаянно хотел перебраться под занавес зимнего трансферного окна.
Одновременно француз выразил надежду, что совсем скоро 27-летний вингер вернется к тренировкам за клуб и сможет вновь получать наслаждение от футбола.
"Рияд великолепный игрок, он любит играть футбол, обожает своих друзей и товарищей по команде. Надеюсь, он вернется к нам, вновь начнет работать и сможет снова наслаждаться своей игрой. Я надеюсь, что он как можно раньше вернется к работе с командой. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сообщил Пюэль.
Между тем, изданию The Telegraph стало известно, что "Лестер" оштрафовал Махреза уже на две недельных зарплаты – в общей сложности вингер лишится 240 тысяч фунтов.
Также выяснилось, что все последние дни Рияд проводит на родине в Алжире. Махрез ищет утешение в кругу семьи и близких.
09.02.2018 11:00
Просмотров: 2214
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что за детский сад?! Мудак!
(ответить)
"ищет утешение в кругу семьи и близких"
Из тех людей, которые никогда не придут на стрелку и вообще не решатся поговорить с глазу на глаз. Слабак
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий