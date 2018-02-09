Махрез оштрафован на две недельных зарплаты

Рияд Махрез "Лестер" оштрафовал продолжающего забастовку Рияда Махреза уже на две недельных зарплаты.

Накануне главный тренер "лис" Клод Пюэль подтвердил, что Махрез пропустит гостевой матч с "Манчестер Сити", куда алжирец отчаянно хотел перебраться под занавес зимнего трансферного окна.

Одновременно француз выразил надежду, что совсем скоро 27-летний вингер вернется к тренировкам за клуб и сможет вновь получать наслаждение от футбола.

"Рияд великолепный игрок, он любит играть футбол, обожает своих друзей и товарищей по команде. Надеюсь, он вернется к нам, вновь начнет работать и сможет снова наслаждаться своей игрой. Я надеюсь, что он как можно раньше вернется к работе с командой. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сообщил Пюэль.

Между тем, изданию The Telegraph стало известно, что "Лестер" оштрафовал Махреза уже на две недельных зарплаты – в общей сложности вингер лишится 240 тысяч фунтов.

Также выяснилось, что все последние дни Рияд проводит на родине в Алжире. Махрез ищет утешение в кругу семьи и близких.




Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2018 11:00

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  1. dnssda 09.02.2018 11:41 # dnssda
    Что за детский сад?! Мудак!

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  2. staryi-eblan 09.02.2018 11:05 # staryi-eblan
    "ищет утешение в кругу семьи и близких"

    Из тех людей, которые никогда не придут на стрелку и вообще не решатся поговорить с глазу на глаз. Слабак

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