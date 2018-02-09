Махрез оштрафован на две недельных зарплаты

"Лестер" оштрафовал продолжающего забастовку Рияда Махреза уже на две недельных зарплаты.

Накануне главный тренер "лис" Клод Пюэль подтвердил, что Махрез пропустит гостевой матч с "Манчестер Сити", куда алжирец отчаянно хотел перебраться под занавес зимнего трансферного окна.



Одновременно француз выразил надежду, что совсем скоро 27-летний вингер вернется к тренировкам за клуб и сможет вновь получать наслаждение от футбола.



"Рияд великолепный игрок, он любит играть футбол, обожает своих друзей и товарищей по команде. Надеюсь, он вернется к нам, вновь начнет работать и сможет снова наслаждаться своей игрой. Я надеюсь, что он как можно раньше вернется к работе с командой. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сообщил Пюэль.



Между тем, изданию The Telegraph стало известно, что "Лестер" оштрафовал Махреза уже на две недельных зарплаты – в общей сложности вингер лишится 240 тысяч фунтов.



Также выяснилось, что все последние дни Рияд проводит на родине в Алжире. Махрез ищет утешение в кругу семьи и близких.