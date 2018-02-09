Алдервейрелд готов к дерби с "Арсеналом"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил о своей готовности принять участие в субботнем дерби Северного Лондона против "Арсенала".

Напомним, ведущий защитник "шпор" находился вне игры с 1 ноября, когда в матче Лиги Чемпионов против "Реала" он получил тяжелую травму задней поверхности бедра.



Однако в минувшую среду 28-летний бельгиец вернулся в строй, отыграв все 90 минут победного для "Тоттенхэма" матча Кубка Англии против "Ньюпорта" (2:0). Теперь Тоби надеется выйти на поле "Уэмбли" и в субботу.



"Да, я готов к дерби и чувствую себя очень хорошо. Я очень упорно трудился, чтобы играть такого рода матчи и быть к ним готовым. Я чувствую себя очень хорошо".



"Прежде я еще никогда так долго не отсутствовал. Мне слегка не повезло, у меня случился надрыв не только в мышце, но и в сухожилии, а это требует времени".



"Мне требовалось время и упорная работа. Это сложно. Я получил тяжелую травму, и вдобавок существовала очень высокая вероятность повторного надрыва".



"Именно поэтому я отсутствовал так долго и трудился так упорно. Мне требовалось подготовить свои мышцы, чтобы сыграть этот матч и много следующих", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.