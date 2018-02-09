Уилшир близок к новому контракту с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир близок к подписанию нового контракта с лондонским клубом.
Действующее соглашение 26-летнего игрока сборной Англии истекает уже в конце этого сезона. В последние недели Джек вернул себе место в стартовом составе "канониров", и теперь главный тренер Арсен Венгер хочет, чтобы его подопечный поставил подпись под новой сделкой.
"Мы пытаемся добиться прогресса в переговорах, и то же самое я многократно говорил вам про Озила. Я позитивно настроен, потому что хочу сохранить его. Я делаю максимум возможного, чтобы он был счастлив", — сообщил Венгер.
Как передает The Telegraph, Уилшир действительно близок к тому, чтобы согласиться на предлагаемые клубом условия. И хотя "Арсенал" собирается понизить базовый оклад своего воспитанника до 90 тысяч фунтов в неделю, за счет бонусов Джек сможет получать даже больше нынешних 110 тыс. фунтов каждые семь дней.
Вслед за Уилширом предстоит сесть за стол переговоров и полузащитнику Аарону Рэмси, чей контракт действителен до июня 2019.
"С Аароном немного другая ситуация, потому что в его случае мы менее ограничены во времени, чем с Джеком. С Джеком вопрос требует безотлагательного решения. Если же с Аароном мы потерям две-три недели, то ничего не произойдет. Его я тоже хочу сохранить", — добавил Венгер.
09.02.2018 09:00
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По сути, увеличились существенно контрактные выплаты и расходы по трансферам а качество и количество не изменилось. Еще Мавропаноса какого то приютили.
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