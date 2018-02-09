Почеттино не хочет играть на поле "Рочдейла"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попросил FA не проводить матч пятого раунда Кубка Англии на поле "Рочдейла".
Клуб Лиги Один добился больших успехов в нынешнем розыгрыше Кубка Англии, но поле "Спотленд Стэдиум" представляет большую угрозу для игроков, которым выйдут сюда 18 февраля в рамка пятого раунда. Почеттино надеется, что FA разберется с проблемой, иначе его подопечные рискуют получить травмы.
"На этом поле невозможно играть в футбол. Думаю, FA должна оценить газон, после чего решить, достойно ли оно проведения матча Кубка Англии и безопасно для игроков".
"Я считаю, будет большим риском проводить матч на таком поле, если фотографии, присланные мне, соответствуют действительности. Если газон выглядит так на самом деле, то на нем нельзя играть в футбол".
"Я говорю не только про игроков "Тоттенхэма" – игроки "Рочдейла" тоже не должны там играть. Это большой риск для них. Думаю, инспекторы FA должны отправиться на этот стадион, после чего принять решение, устраивающее все заинтересованные стороны", - цитирует Почеттино BBC.
09.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Просто нырять больно ахааххаха
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пошел ты нахуй! ничего себе! будет еще рассказывать где кому играть..вкрай ахуел, Паштетино!
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Чо за хуило germes? Откуда это пиздоглазое, обожравшись мацы, вылезло?
Нырять больно©
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нырять больно
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Али отобьёт себе копчик, после очередного ныряния
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Мне одному думается, что "хермесу" сегодня в деревню интернет провели?
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Тоже же уж напишу что нырять больно...
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На таком поле споткнётся даже Югоо Льохисс.
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Почеттино не хочет играть на поле "Рочдейла".
- Нырять больно!
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Чорт. Для наши симулянтов поле представляет реальную опасность. Да тут можно навернуться даже не желая этого. Получится непреднамеренная симуляция. Баранье стадо тогда сгорит дотла.
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В следующей вьюхе скажет, что в басике удобней... риск получить травму меньше, чем на газоне.
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Нырять больно ахахах
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нырять больно?
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