Почеттино не хочет играть на поле "Рочдейла".

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попросил FA не проводить матч пятого раунда Кубка Англии на поле "Рочдейла".

Клуб Лиги Один добился больших успехов в нынешнем розыгрыше Кубка Англии, но поле "Спотленд Стэдиум" представляет большую угрозу для игроков, которым выйдут сюда 18 февраля в рамка пятого раунда. Почеттино надеется, что FA разберется с проблемой, иначе его подопечные рискуют получить травмы.



"На этом поле невозможно играть в футбол. Думаю, FA должна оценить газон, после чего решить, достойно ли оно проведения матча Кубка Англии и безопасно для игроков".



"Я считаю, будет большим риском проводить матч на таком поле, если фотографии, присланные мне, соответствуют действительности. Если газон выглядит так на самом деле, то на нем нельзя играть в футбол".



"Я говорю не только про игроков "Тоттенхэма" – игроки "Рочдейла" тоже не должны там играть. Это большой риск для них. Думаю, инспекторы FA должны отправиться на этот стадион, после чего принять решение, устраивающее все заинтересованные стороны", - цитирует Почеттино BBC.