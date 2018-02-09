Почеттино не хочет играть на поле "Рочдейла"

Поле Рочдейла Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попросил FA не проводить матч пятого раунда Кубка Англии на поле "Рочдейла".

Клуб Лиги Один добился больших успехов в нынешнем розыгрыше Кубка Англии, но поле "Спотленд Стэдиум" представляет большую угрозу для игроков, которым выйдут сюда 18 февраля в рамка пятого раунда. Почеттино надеется, что FA разберется с проблемой, иначе его подопечные рискуют получить травмы.

"На этом поле невозможно играть в футбол. Думаю, FA должна оценить газон, после чего решить, достойно ли оно проведения матча Кубка Англии и безопасно для игроков".

"Я считаю, будет большим риском проводить матч на таком поле, если фотографии, присланные мне, соответствуют действительности. Если газон выглядит так на самом деле, то на нем нельзя играть в футбол".

"Я говорю не только про игроков "Тоттенхэма" – игроки "Рочдейла" тоже не должны там играть. Это большой риск для них. Думаю, инспекторы FA должны отправиться на этот стадион, после чего принять решение, устраивающее все заинтересованные стороны", - цитирует Почеттино BBC.




Метки Кубок Англии, Почеттино, Рочдейл, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 09.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3760

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Последние комментарии:




  1. think 09.02.2018 17:06 # think
    Просто нырять больно ахааххаха

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  2. liverpool-kutais 09.02.2018 16:48 # liverpool-kutais
    пошел ты нахуй! ничего себе! будет еще рассказывать где кому играть..вкрай ахуел, Паштетино!

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  3. lahmatyj 09.02.2018 13:22 # lahmatyj
    Чо за хуило germes? Откуда это пиздоглазое, обожравшись мацы, вылезло?
    Нырять больно©

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  4. finade 09.02.2018 13:16 # finade
    нырять больно

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  5. winnerd 09.02.2018 12:29 # winnerd
    Али отобьёт себе копчик, после очередного ныряния

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  6. rick11 09.02.2018 10:49 # rick11
    Мне одному думается, что "хермесу" сегодня в деревню интернет провели?

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  7. chelsealondon 09.02.2018 09:41 # chelsealondon
    Тоже же уж напишу что нырять больно...

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  8. shearer1 09.02.2018 09:19 # shearer1
    На таком поле споткнётся даже Югоо Льохисс.

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  9. gunars 09.02.2018 09:04 # gunars
    Почеттино не хочет играть на поле "Рочдейла".
    - Нырять больно!

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  10. ray-black 09.02.2018 08:45 # ray-black
    Чорт. Для наши симулянтов поле представляет реальную опасность. Да тут можно навернуться даже не желая этого. Получится непреднамеренная симуляция. Баранье стадо тогда сгорит дотла.

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  11. rick11 09.02.2018 08:37 # rick11
    В следующей вьюхе скажет, что в басике удобней... риск получить травму меньше, чем на газоне.

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  12. jayspearingagent 09.02.2018 08:35 # jayspearingagent
    Нырять больно ахахах

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  13. rick11 09.02.2018 08:16 # rick11
    нырять больно?

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