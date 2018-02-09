Салах хочет отобрать "Золотую бутсу" у Кейна
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что хочет отобрать "Золотую бутсу" Премьер-Лиги у нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Блестяще выступив в первой половине сезона, сейчас Салах отстает в бомбардирской гонке от Кейна всего на один мяч. Лидер "шпор" отличился 22 раза в рамках Премьер-Лиги, египтянин забил 21 гол.
Познакомившись с возможностями Кейна в воскресном матче на "Энфилде", Мохамед не скрывает, что восхищается своим визави. Однако "Золотую бутсу" Салах не хочет уступать лучшем бомбардиру прошлого сезона.
"Он великолепный игрок и был лучшим бомбардиром Премьер-Лиги двух последних лет. Кейн играет номинального нападающего, соответственно, получает больше шансов забить, чем я. Посмотрим, как сложится остаток сезона, но да, мне хотелось бы выиграть "Золотую бутсу", - сообщил Салах в интервью Marca.
09.02.2018 07:00
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Делай братуха! Сделай всем там "дзык-здык, спать шешессс" пусть знают свое место!
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Могет могет, вообще АПЛ становится бомжатником, раньше в свои лучшие годы Дрогба 20 голов, Анри и РВН по 25 еле как забивали. Но к достижению Рона никто и близко не подошел, играя в полузащите наколотил 31 мяч.
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Тогда надо в мю перейти
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Статья 158 УКРФ
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет ...
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Кейна трудно догнать. Нырки и левые пенальти дают ему большую фору.
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ez 4 Салах
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