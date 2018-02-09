Салах хочет отобрать "Золотую бутсу" у Кейна

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что хочет отобрать "Золотую бутсу" Премьер-Лиги у нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Блестяще выступив в первой половине сезона, сейчас Салах отстает в бомбардирской гонке от Кейна всего на один мяч. Лидер "шпор" отличился 22 раза в рамках Премьер-Лиги, египтянин забил 21 гол.



Познакомившись с возможностями Кейна в воскресном матче на "Энфилде", Мохамед не скрывает, что восхищается своим визави. Однако "Золотую бутсу" Салах не хочет уступать лучшем бомбардиру прошлого сезона.



"Он великолепный игрок и был лучшим бомбардиром Премьер-Лиги двух последних лет. Кейн играет номинального нападающего, соответственно, получает больше шансов забить, чем я. Посмотрим, как сложится остаток сезона, но да, мне хотелось бы выиграть "Золотую бутсу", - сообщил Салах в интервью Marca.