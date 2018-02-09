Родригес отверг "фальшивые обвинения" и заподозрил Бонга в клевете

Нападающий "Вест Бромвича" Джей Родригес отверг обвинения в оскорблении на расовой почве защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга.

Напомним, в четверг FA предъявила обвинения Родригесу касательно инцидента, случившегося в матче Премьер-Лиги 13 января. Ассоциация считает, что Джей употребил расистские оскорбления по отношению к сопернику из Камеруна.



И хотя 28-летнему англичанину было дано время до 16 февраля, чтобы предоставить свой ответ, Родригес поспешил немедленно выступить с заявлением по поводу, как он считает, клеветы со стороны Бонга.



"Абсолютно опустошен и не могу поверить в ситуацию, в которой я оказался. Я на 100 процентов отрицаю эти фальшивые обвинения и воспользуюсь юридической помощью, чтобы доказать свою чистоту", — написал Родригес в Твиттере.



"Эти совершенно ложные обвинения, они не имеют под собой никаких оснований и наносят серьезный вред по тому, кто обладает безупречным характером".



"Кое-кому следует серьезно задуматься насчет такого рода обвинений, которые могут быть выдвинуты в адрес профессионального футболиста, основываясь лишь на словах одного человека".



"Джей и его семья подавлены. Такого рода серьезные и отвратительные обвинения могут очернить твою жизнь навсегда, даже если тебе удастся доказать свою чистоту. Они останутся в интернет-поисковиках навсегда".



"Мы намерены бороться с этими обвинениями. Мы опротестуем выдвинутые FA обвинения в независимом трибунале, и Джей прибегнет к помощи юристов, чтобы очистить свое имя", — сообщил агент игрока Гари Меллор.