"Ливерпуль" больше не интересуется Лемаром

Тома Лемар "Ливерпуль" потерял интерес к Тома Лемару, вычеркнув атакующего полузащитника "Монако" из числа своих трансферных целей на грядущее лето.

Напомним, мерсисайдский клуб охотился за игроком сборной Франции еще прошлым летом и даже предлагал "Монако" 78 миллионов фунтов в качестве компенсации, получив отказ.

В январе ходили слухи, что "красные" могут вернуться за Лемаром, чтобы восполнить потерю проданного в "Барселону" Филиппе Коутиньо. И хотя этого не случилось, ожидалось, что по окончании сезона "Ливерпуль" непременно сделает новое предложение о покупке Тома.

Однако изданию Liverpool Echo стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп более не заинтересован в приобретении Лемара. Тома не входит в число целей "Ливерпуля" на следующее трансферное окно.

Грядущим летом "Ливерпуль" действительно постарается подыскать прямую замену Коутиньо на позиции созидательного полузащитника, однако Клопп и спортивный директор Майкл Эдвардс решили сосредоточить свое внимание на других игроках, нежели Лемар.

Одна из причин, почему "красные" отказались из своих претензий на Тома, касается денег. В январе "Монако" оценивал свою звезду в 90 млн. фунтов, а по окончании сезона может попросить и того больше — на "Энфилде" расстаться с такой суммой не готовы.

Также сыграл свою роль и затяжной спад в форме Лемара. В прошлом сезоне Тома забил 14 голов и отдал 17 результативных передач, завоевав с "Монако" титул Лиги 1, тогда как в этой кампании лишь трижды отличился сам и еще пять раз ассистировал партнерам.



Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 23:25

Количество просмотров Просмотров: 2268

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 09.02.2018 01:54 # bezviz
    когда эти дауны подсчитали, что за вырученные с коута 100 млн осталось жалких 25 млн, ведь 75 млн уже потрачено в пустую на бестолковую и постоянно привозящую голы детину, то поняли что теперь надо продать еще и сосолаха, но так как эту односезонку никто и не захочет покупать, ожидаемо слились

    (ответить)

  2. knvlay 09.02.2018 01:06 # knvlay
    Я ни с чьих комментов так не ору, как с комментов блэкдримера)

    (ответить)

  3. wengerrrro 09.02.2018 00:53 # wengerrrro
    накоутиньо поссал на щолси

    (ответить)

  4. blackdreamer 09.02.2018 00:45 # blackdreamer
    само собой не надо
    будет так
    клоп проебет еще 1 сезон бездарно прыгая как малолетка на хую на вписке - на бровке
    - купят пару лохов типо пулишича или прочего гавно которое типо топ а на деле - лолана 2
    - мб купят какоето дно в защиту в пару к клоунам
    - кипера не будет - будет кариес или сифилис номер 1 , грушу выкинут нахуй
    - нигер с рб не решит проблем ибо там будет копетан пас назад руинить все игры
    - салах помучаеться еще 1 сезон в помойке и сьебнет в какой то их 2х клоубов куда сьебывают все из лфк
    - фирмино разобьет ебло очкарику и выкупит контрат и уйдет в томь

    (ответить)

  5. calvin-harris 09.02.2018 00:43 # calvin-harris
    сук, чуйка была шо кутинья валенсии положит

    (ответить)

  6. khazret 09.02.2018 00:36 # khazret
    Никому не интересно чем я сегодня занимался?

    (ответить)

  7. ezh28 09.02.2018 00:21 # ezh28
    Игра слов

    (ответить)

  8. calvin-harris 09.02.2018 00:19 # calvin-harris
    не нужен был.

    (ответить)

  9. selfish 09.02.2018 00:09 # selfish
    ЛЕМАР(

    (ответить)

  10. melwood-lfc 09.02.2018 00:09 # melwood-lfc
    Делегация Ирана в Пхенчхане-2018 возмутилась тем, что организаторы Игр не подарили им смартфоны.

    Компания Samsung совместно с организаторами Олимпиады дарит всем участникам Игр новейшие смартфоны. Однако иранским спортсменам, как и сборной КНДР они не достались.

    Вероятно, это связано с тем, что организаторы испугались недовольства США, которые наложили санкции на Иран и КНДР.

    Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поставил Samsung ультиматум – либо компания пересматривает свое решение, либо сам чиновник перестает пользоваться своим смартфоном от этого производителя.

    Позже МОК сообщил, что смартфоны все же будут подарены абсолютно всем участникам соревнований, только спортсмены из КНДР не смогут забрать их в свою страну.


    наркоманская олимпиада


    а так, эхо просто говорит тоже, что и все неделю назад. дорого и все
    уверен, сойдутся на 60+30
    либо клап не будет брать в центр игроков и купить облака)

    (ответить)

  11. bratella 09.02.2018 00:05 # bratella
    Поговаривают, что Иско может сменить команду, может поэтому потеряли интерес к Лемару?

    (ответить)

  12. keksex 08.02.2018 23:40 # keksex
    Переоцененка типа Мареза, вместе и согнутся в своих дырах

    (ответить)

  13. arsland 08.02.2018 23:36 # arsland
    Не успели слить дно колбасе.

    (ответить)

  14. mcferson 08.02.2018 23:35 # mcferson
    тот момент когда команда довыeбывалась с ценой

    (ответить)

  15. tjk4 08.02.2018 23:27 # tjk4
    такой же как покпа но получает 22к в неделю

    (ответить)

  16. wengerrrro 08.02.2018 23:27 # wengerrrro
    вот так вот
    был чувак нужен в англии нескольким клубам
    нет? ну и иди наксуй

    (ответить)

  17. mcferson 08.02.2018 23:26 # mcferson
    купят облака

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: