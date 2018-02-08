"Ливерпуль" больше не интересуется Лемаром
"Ливерпуль" потерял интерес к Тома Лемару, вычеркнув атакующего полузащитника "Монако" из числа своих трансферных целей на грядущее лето.
Напомним, мерсисайдский клуб охотился за игроком сборной Франции еще прошлым летом и даже предлагал "Монако" 78 миллионов фунтов в качестве компенсации, получив отказ.
В январе ходили слухи, что "красные" могут вернуться за Лемаром, чтобы восполнить потерю проданного в "Барселону" Филиппе Коутиньо. И хотя этого не случилось, ожидалось, что по окончании сезона "Ливерпуль" непременно сделает новое предложение о покупке Тома.
Однако изданию Liverpool Echo стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп более не заинтересован в приобретении Лемара. Тома не входит в число целей "Ливерпуля" на следующее трансферное окно.
Грядущим летом "Ливерпуль" действительно постарается подыскать прямую замену Коутиньо на позиции созидательного полузащитника, однако Клопп и спортивный директор Майкл Эдвардс решили сосредоточить свое внимание на других игроках, нежели Лемар.
Одна из причин, почему "красные" отказались из своих претензий на Тома, касается денег. В январе "Монако" оценивал свою звезду в 90 млн. фунтов, а по окончании сезона может попросить и того больше — на "Энфилде" расстаться с такой суммой не готовы.
Также сыграл свою роль и затяжной спад в форме Лемара. В прошлом сезоне Тома забил 14 голов и отдал 17 результативных передач, завоевав с "Монако" титул Лиги 1, тогда как в этой кампании лишь трижды отличился сам и еще пять раз ассистировал партнерам.
08.02.2018 23:25
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Последние комментарии:
когда эти дауны подсчитали, что за вырученные с коута 100 млн осталось жалких 25 млн, ведь 75 млн уже потрачено в пустую на бестолковую и постоянно привозящую голы детину, то поняли что теперь надо продать еще и сосолаха, но так как эту односезонку никто и не захочет покупать, ожидаемо слились
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Я ни с чьих комментов так не ору, как с комментов блэкдримера)
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накоутиньо поссал на щолси
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само собой не надо
будет так
клоп проебет еще 1 сезон бездарно прыгая как малолетка на хую на вписке - на бровке
- купят пару лохов типо пулишича или прочего гавно которое типо топ а на деле - лолана 2
- мб купят какоето дно в защиту в пару к клоунам
- кипера не будет - будет кариес или сифилис номер 1 , грушу выкинут нахуй
- нигер с рб не решит проблем ибо там будет копетан пас назад руинить все игры
- салах помучаеться еще 1 сезон в помойке и сьебнет в какой то их 2х клоубов куда сьебывают все из лфк
- фирмино разобьет ебло очкарику и выкупит контрат и уйдет в томь
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сук, чуйка была шо кутинья валенсии положит
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Никому не интересно чем я сегодня занимался?
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Игра слов
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не нужен был.
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ЛЕМАР(
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Делегация Ирана в Пхенчхане-2018 возмутилась тем, что организаторы Игр не подарили им смартфоны.
Компания Samsung совместно с организаторами Олимпиады дарит всем участникам Игр новейшие смартфоны. Однако иранским спортсменам, как и сборной КНДР они не достались.
Вероятно, это связано с тем, что организаторы испугались недовольства США, которые наложили санкции на Иран и КНДР.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поставил Samsung ультиматум – либо компания пересматривает свое решение, либо сам чиновник перестает пользоваться своим смартфоном от этого производителя.
Позже МОК сообщил, что смартфоны все же будут подарены абсолютно всем участникам соревнований, только спортсмены из КНДР не смогут забрать их в свою страну.
наркоманская олимпиада
а так, эхо просто говорит тоже, что и все неделю назад. дорого и все
уверен, сойдутся на 60+30
либо клап не будет брать в центр игроков и купить облака)
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Поговаривают, что Иско может сменить команду, может поэтому потеряли интерес к Лемару?
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Переоцененка типа Мареза, вместе и согнутся в своих дырах
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Не успели слить дно колбасе.
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тот момент когда команда довыeбывалась с ценой
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такой же как покпа но получает 22к в неделю
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вот так вот
был чувак нужен в англии нескольким клубам
нет? ну и иди наксуй
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купят облака
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