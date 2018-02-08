"Ливерпуль" больше не интересуется Лемаром

"Ливерпуль" потерял интерес к Тома Лемару, вычеркнув атакующего полузащитника "Монако" из числа своих трансферных целей на грядущее лето.

Напомним, мерсисайдский клуб охотился за игроком сборной Франции еще прошлым летом и даже предлагал "Монако" 78 миллионов фунтов в качестве компенсации, получив отказ.



В январе ходили слухи, что "красные" могут вернуться за Лемаром, чтобы восполнить потерю проданного в "Барселону" Филиппе Коутиньо. И хотя этого не случилось, ожидалось, что по окончании сезона "Ливерпуль" непременно сделает новое предложение о покупке Тома.



Однако изданию Liverpool Echo стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп более не заинтересован в приобретении Лемара. Тома не входит в число целей "Ливерпуля" на следующее трансферное окно.



Грядущим летом "Ливерпуль" действительно постарается подыскать прямую замену Коутиньо на позиции созидательного полузащитника, однако Клопп и спортивный директор Майкл Эдвардс решили сосредоточить свое внимание на других игроках, нежели Лемар.



Одна из причин, почему "красные" отказались из своих претензий на Тома, касается денег. В январе "Монако" оценивал свою звезду в 90 млн. фунтов, а по окончании сезона может попросить и того больше — на "Энфилде" расстаться с такой суммой не готовы.



Также сыграл свою роль и затяжной спад в форме Лемара. В прошлом сезоне Тома забил 14 голов и отдал 17 результативных передач, завоевав с "Монако" титул Лиги 1, тогда как в этой кампании лишь трижды отличился сам и еще пять раз ассистировал партнерам.