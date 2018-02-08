Азар объяснил, почему у "Челси" не сложилась защита титула

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар назвал возвращение в Лигу Чемпионов одной из причин, почему его команде не удастся защитить титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "синие" выиграли 30 из 38 матчей Премьер-Лиги, не испытывая обременения в виде еврокубков. Однако продолжить свое победное шествие в этой кампании подопечным Антонио Конте не удалось.

"Челси" уже достаточно давно попрощался с мечтами защитить титул и в данный момент отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" на 19 очков. Азар связывает это с более насыщенным расписанием — в отличие от прошлого сезона, когда "синие" играли раз в неделю.

"Думаю, Премьер-Лига — это сложное соревнование. Тяжело побеждать здесь каждый год. В прошлом году у нас не было Лиги Чемпионов. В этом году у нас меньше времени на подготовку к матчам. Каждую неделю мы играем по три матча".

"Летом мы изменили пару вещей, лишились некоторых игроков, купили других, да и в целом каждый год отличается".

"Именно за это мы и любим футбол — если бы всегда побеждала одна команда, это было бы скучно. Именно поэтому футбол особенный. Никогда не знаешь, что произойдет, особенно в Англии", — цитирует Азара Evening Standard.



Метки Азар, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 22:00

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  1. olegxit 09.02.2018 03:13 # olegxit
    зато на след. ЛЧ могут не попасть..

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  2. suddenly 08.02.2018 23:07 # suddenly
    "Челси" уже достаточно давно попрощался с мечтами защитить титул и в данный момент отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" на 19 очков.

    Как так? Там Эльнини собирается навязать борьбу Сити, хотя Арсенал ниже Челси.

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  3. alexomck 08.02.2018 22:38 # alexomck
    второго тренера подряд сливает, легенда.

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  4. marik527 08.02.2018 22:38 # marik527
    Да дело в том что дугие команды намного прибавили! В первый очередь это клубы из Манчестера! А наша трансферная политика это просто что-то! Купили всяких Дзапакоста Барклей и Бакаёк! с Такими игроками чемпионство не выйгрывают! Одно нормальное приобретение это Рюдигер! А главные потери Матич с Костай, ни Бакойоко ни Мората даже на 50% процентов их не заменяют!!!

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  5. psycho1 08.02.2018 22:22 # psycho1
    "Именно за это мы и любим футбол — если бы всегда побеждала одна команда, это было бы скучно"

    oxyенно. Мне вот скучно, что челси давно в чемпионшип не вылетал, давайте там, поднажмите для разнообразия.

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  6. toha-bludsikir 08.02.2018 22:04 # toha-bludsikir
    не зря парик говорил о том, что чемпионство в прошлом году в тепличных условиях - чудо. сейчас же мы наблюдаем, что челчи - выскочки аля середняк лестер.

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