Азар объяснил, почему у "Челси" не сложилась защита титула

Плеймейкер "Челси" Эден Азар назвал возвращение в Лигу Чемпионов одной из причин, почему его команде не удастся защитить титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В прошлом сезоне "синие" выиграли 30 из 38 матчей Премьер-Лиги, не испытывая обременения в виде еврокубков. Однако продолжить свое победное шествие в этой кампании подопечным Антонио Конте не удалось.



"Челси" уже достаточно давно попрощался с мечтами защитить титул и в данный момент отстает от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" на 19 очков. Азар связывает это с более насыщенным расписанием — в отличие от прошлого сезона, когда "синие" играли раз в неделю.



"Думаю, Премьер-Лига — это сложное соревнование. Тяжело побеждать здесь каждый год. В прошлом году у нас не было Лиги Чемпионов. В этом году у нас меньше времени на подготовку к матчам. Каждую неделю мы играем по три матча".



"Летом мы изменили пару вещей, лишились некоторых игроков, купили других, да и в целом каждый год отличается".



"Именно за это мы и любим футбол — если бы всегда побеждала одна команда, это было бы скучно. Именно поэтому футбол особенный. Никогда не знаешь, что произойдет, особенно в Англии", — цитирует Азара Evening Standard.