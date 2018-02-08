Родригес обвинен в оскорблении на расовой почве Бонга
FA обвинила нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса в оскорблении на расовой почве защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга.
Напомним, данный инцидент случился в победном для "дроздов" матче Премьер-Лиги 13 января (2:0). Будучи оскорбленным соперником в начале второго тайма, Бонг немедленно пожаловался рефери Мартину Аткинсону.
"Ты черный, и ты воняешь", — произнес тогда англичанин в адрес камерунца, как предполагает издание The Times.
По прошествии почти четырех недель Ассоциация завершила свое расследование и выдвинула в адрес Родригса обвинения. Джей подозревается в употреблении оскорбительных слов с отсылкой к расовой принадлежности оппонента.
Теперь у Джея есть время до 16 февраля, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию. Отметим, что сразу после матча нападающий "дроздов" все обвинения в свой адрес отрицал.
08.02.2018 21:00
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Все это из за эвра блин, вернулся и все испортил
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Ну всё, началось. Опять ниггеры развонялись. Не зря Эвра вернулся.
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Правду сказал и по этому оправдан.
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на этом фоне, " негрито" мило звучит
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