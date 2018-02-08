Родригес обвинен в оскорблении на расовой почве Бонга

Джей Родригес и Гаэтан Бонг FA обвинила нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса в оскорблении на расовой почве защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга.

Напомним, данный инцидент случился в победном для "дроздов" матче Премьер-Лиги 13 января (2:0). Будучи оскорбленным соперником в начале второго тайма, Бонг немедленно пожаловался рефери Мартину Аткинсону.

"Ты черный, и ты воняешь", — произнес тогда англичанин в адрес камерунца, как предполагает издание The Times.

По прошествии почти четырех недель Ассоциация завершила свое расследование и выдвинула в адрес Родригса обвинения. Джей подозревается в употреблении оскорбительных слов с отсылкой к расовой принадлежности оппонента.

Теперь у Джея есть время до 16 февраля, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию. Отметим, что сразу после матча нападающий "дроздов" все обвинения в свой адрес отрицал.



Метки FA, Бонг, Брайтон, Вест Бромвич, Родригес

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 21:00

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  1. jayspearingagent 09.02.2018 02:49 # jayspearingagent
    Все это из за эвра блин, вернулся и все испортил

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  2. mata-hazard 08.02.2018 22:04 # mata-hazard
    Ну всё, началось. Опять ниггеры развонялись. Не зря Эвра вернулся.

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  3. sexan 08.02.2018 21:14 # sexan
    Правду сказал и по этому оправдан.

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  4. chr1s8rown 08.02.2018 21:05 # chr1s8rown
    на этом фоне, " негрито" мило звучит

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