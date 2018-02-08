Родригес обвинен в оскорблении на расовой почве Бонга

FA обвинила нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса в оскорблении на расовой почве защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга.

Напомним, данный инцидент случился в победном для "дроздов" матче Премьер-Лиги 13 января (2:0). Будучи оскорбленным соперником в начале второго тайма, Бонг немедленно пожаловался рефери Мартину Аткинсону.



"Ты черный, и ты воняешь", — произнес тогда англичанин в адрес камерунца, как предполагает издание The Times.



По прошествии почти четырех недель Ассоциация завершила свое расследование и выдвинула в адрес Родригса обвинения. Джей подозревается в употреблении оскорбительных слов с отсылкой к расовой принадлежности оппонента.



Теперь у Джея есть время до 16 февраля, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию. Отметим, что сразу после матча нападающий "дроздов" все обвинения в свой адрес отрицал.