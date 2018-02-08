Венгер считает Кейна лучшим нападающим Европы

Харри Кейн Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Харри Кейна из "Тоттенхэма" лучшим нападающим Европы.

В минувшем календарном году Кейн поразил ворота соперников 56 раз за клуб и сборную. Харри стал лучшим по этому показателю в пятерке ведущих лиг, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Реала".

Перед лондонским дерби Венгера спросили, считает ли он Кейна лучшим нападающим Европы прямо сейчас. По словам Арсена, все статистические данные говорят за то, что равных 24-летнему англичанину нет.

"Если вы посмотрите на цифры, то лучшего нападающего вам не найти. Я могу говорить про него очень много, но статистика скажет о Кейне лучше всяких слов. Лучший способ его остановить – защищаться числом и выключить его из игры", - сообщил Венгер Daily Express.




Метки Арсенал, Венгер, Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1779

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  1. edgarkuznetsov 09.02.2018 00:26 # edgarkuznetsov
    числом? будет автобус ?)

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  2. ezh28 09.02.2018 00:16 # ezh28
    хоть башку не разбил о Великий газон

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  3. chr1s8rown 08.02.2018 20:35 # chr1s8rown
    как ж заебал венгер хвалит петушков. надеюсь ныркейн занырнет в матче с гг .

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  4. al-faarabi 08.02.2018 20:20 # al-faarabi
    кейн лютый топарь, ссыт на своих хейтеров, которые говорили что он однасезонка

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  5. ilyas777 08.02.2018 20:02 # ilyas777
    от души =)

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  6. wengerrrro 08.02.2018 20:01 # wengerrrro
    сейчас лучше нету, факт
    старый тридварас пытается за счет адекватных вьюшек отвлечь публику от своей мочи в голове

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