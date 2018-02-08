Венгер считает Кейна лучшим нападающим Европы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Харри Кейна из "Тоттенхэма" лучшим нападающим Европы.

В минувшем календарном году Кейн поразил ворота соперников 56 раз за клуб и сборную. Харри стал лучшим по этому показателю в пятерке ведущих лиг, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Реала".



Перед лондонским дерби Венгера спросили, считает ли он Кейна лучшим нападающим Европы прямо сейчас. По словам Арсена, все статистические данные говорят за то, что равных 24-летнему англичанину нет.



"Если вы посмотрите на цифры, то лучшего нападающего вам не найти. Я могу говорить про него очень много, но статистика скажет о Кейне лучше всяких слов. Лучший способ его остановить – защищаться числом и выключить его из игры", - сообщил Венгер Daily Express.