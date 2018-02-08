"Юнайтед" продал рекордное количество футболок в январе благодаря Санчесу

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал, что переход нападающего Алексиса Санчеса в январе помог его клубу установить новый впечатляющий рекорд по продаже футболок.

В четверг "красные дьяволы" опубликовали отчет за первую половину финансового года, совпадающего с сезоном 2017/18. Возвращение в Лигу Чемпионов помогло клубу продемонстрировать рост доходов на 9.6% — до 304.9 миллионов фунтов.



В объявлении для инвесторов на фондовой бирже Нью-Йорка Вудворд отдельно отметил, что в отчетный период "Юнайтед" удалось заключить новый контракт с главным тренером Жозе Моуриньо и оформить переход Санчеса из "Арсенала". На последнем Эд дополнительно заострил внимание.



Переход Санчеса сгенерировал на 75% больше интераций в социальных сетях, чем трансфер в ПСЖ Неймара, самого дорого игрока мира, а также помог клубу с "Олд Траффорд" установить новый рекорд месяца по продажам футболок.



Как сообщает The Independent, за январь "дьяволы" продали такое количество футболок, которое в три раза перекрывает предыдущее рекордное достижение для этого зимнего месяца, и наибольший вклад в это сделал именно Санчес.