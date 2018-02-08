"Юнайтед" продал рекордное количество футболок в январе благодаря Санчесу

Алексис Санчес Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал, что переход нападающего Алексиса Санчеса в январе помог его клубу установить новый впечатляющий рекорд по продаже футболок.

В четверг "красные дьяволы" опубликовали отчет за первую половину финансового года, совпадающего с сезоном 2017/18. Возвращение в Лигу Чемпионов помогло клубу продемонстрировать рост доходов на 9.6% — до 304.9 миллионов фунтов.

В объявлении для инвесторов на фондовой бирже Нью-Йорка Вудворд отдельно отметил, что в отчетный период "Юнайтед" удалось заключить новый контракт с главным тренером Жозе Моуриньо и оформить переход Санчеса из "Арсенала". На последнем Эд дополнительно заострил внимание.

Переход Санчеса сгенерировал на 75% больше интераций в социальных сетях, чем трансфер в ПСЖ Неймара, самого дорого игрока мира, а также помог клубу с "Олд Траффорд" установить новый рекорд месяца по продажам футболок.

Как сообщает The Independent, за январь "дьяволы" продали такое количество футболок, которое в три раза перекрывает предыдущее рекордное достижение для этого зимнего месяца, и наибольший вклад в это сделал именно Санчес.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, финансы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 19:00

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  1. manutd-20champ 09.02.2018 00:01 # manutd-20champ
    изи бабло отбивается

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  2. roykean11 08.02.2018 23:27 # roykean11
    футболки моуринью продаются........////////

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  3. fc-oil 08.02.2018 20:51 # fc-oil
    Ну так это не какой-нибудь Бакайока

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  4. walker02 08.02.2018 19:39 # walker02
    Не стал ссать на безвиза. Будьте добрее, он же захлебнется.

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  5. sj606 08.02.2018 19:14 # sj606
    никто и не удивлен ... это Манчестер Юнайтед этим все сказано

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  6. bezviz 08.02.2018 19:14 # bezviz
    покроют недельную зарплату санчеса)))

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