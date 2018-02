Эдерсон готов играть за "Сити" в полузащите

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что готов сыграть за "горожан" в центре поля.

Навыки игры ногами Эдерсона стали визитной карточкой "горожан" в этом сезоне. С помощью бразильца "Сити" легко преодолевает прессинг и доставляет мяч до тройки нападающих.



Эдерсон, выступавший в детстве в качестве полевого игрока, рассказал, что в случае необходимости готов выйти в центр поля и помочь команде контролировать мяч.



"Когда я играл за молодежную команду "Бенфики", меня всегда просили выйти в полузащиту, если у нас не хватало игроков. И я не слишком-то ошибался".



"Поэтому в случае необходимости я справлюсь с этой задачей. Да, будет нелегко, особенно в Премьер-Лиге, но, думаю, я смогу сыграть полузащитника", - сообщил Эдерсон в интервью Four Four Two.