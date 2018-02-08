Эдерсон готов играть за "Сити" в полузащите

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что готов сыграть за "горожан" в центре поля.

Навыки игры ногами Эдерсона стали визитной карточкой "горожан" в этом сезоне. С помощью бразильца "Сити" легко преодолевает прессинг и доставляет мяч до тройки нападающих.

Эдерсон, выступавший в детстве в качестве полевого игрока, рассказал, что в случае необходимости готов выйти в центр поля и помочь команде контролировать мяч.

"Когда я играл за молодежную команду "Бенфики", меня всегда просили выйти в полузащиту, если у нас не хватало игроков. И я не слишком-то ошибался".

"Поэтому в случае необходимости я справлюсь с этой задачей. Да, будет нелегко, особенно в Премьер-Лиге, но, думаю, я смогу сыграть полузащитника", - сообщил Эдерсон в интервью Four Four Two.




Метки Манчестер Сити, Эдерсон

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 18:00

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  1. cfc000000 08.02.2018 18:41 # cfc000000
    Foxmcfc - Foxm Chelsea Football Club?

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  2. kms-po-sportu 08.02.2018 18:38 # kms-po-sportu
    >бакайоко

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  3. mancityman 08.02.2018 18:29 # mancityman
    ТОПАРЬ !

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  4. cunningham 08.02.2018 18:06 # cunningham
    наследник школы рожерио сени

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