Венгер: "Английские игроки стали мастерами нырков"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что английские игроки стали "мастерами нырков".
На текущей неделе коллега Венгера из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попытался выступить в защиту Деле Алли, который в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" — в отличие от более успешно упавшего Харри Кейна — схлопотал желтую карточку за симуляцию.
Маурисио заявил, что в футболе важнее всего "перехитрить" соперника. Однако Арсен с таким оправданием ныркам не может согласиться и отмечает, что английские футболисты очень быстро освоили этот вредный навык.
"Думаю, он имел ввиду, что ты должен быть умным, чтобы перехитрить соперника. Насколько это может быть оправданием для нырков? Я не уверен. Не уверен, что может".
"Думаю, мы должны избавиться от нырков в игре. Я помню очень громкие кейсы, когда здесь симулировали иностранные игроки. Однако английские игроки очень быстро этому научились и теперь, возможно, являются мастерами в этом", — цитирует Венгера Sky Sports.
08.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
ФА так печется об своих англах, что реально игроки ,,поплыли". Там где иностранцу показывают красную, англам зачастую и желтую не дают, причем не только нырки имею ввиду, но и грязную игру локтями, шипами, и.т.д. Есть и клубы, которым многое сходит на нет, конечно же мю и теперь последние годы тотем. Даже челси уже не так тащат ( видать всех изрядно в своё время подъзаеб,ал мауринья ). В общем обязательно нужна эта система V.A.R. ,Почетино разочаровал своим вью, про , дух игры, в котором не зазорно обмануть рефери.
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А были времена, когда свои же фаны освистывали за нырки... Надо бы вернуть такие традиции.
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что несет этот чепушило...
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Береги нервы Сеня. В субботу мы твердо настроены нанырять на 2-3 пеналя. Прятаться более не имеет смысла.
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petunhem pidory . eshe i opravdyvayutsya, chto eto norma
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21 век детка. Игроки ныряют, получают космические зарплаты. Да ещё и пидоров развелось.
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"великому" клубу принадлежит и лучший симулянт - Луис ПИСУАРес: "симулировал нарушение, так как счёт был ничейным, а я хотел выиграть"...
" я упал специально, потому что матч мог закончится ничьей, а я хотел победить"...
Председатель клуба 5-го английского дивизиона "Мансфилд Таун" Джан Рэдфорд : Если честно, то руковолители Ливерпуля были в этот момент смущены. Скорее всего, мне было бы так же стыдно, сыграй подобным образом кто-то из наших игроков".
"адекватные" великого гадюшника у вас лучше всех получается поддерживать пидоров всех мастей, симулировать (даже в играх с клубами 5-го дивизиона), коллективное комлание на сайте. А вот с трофеями в глубоком геморрое!!!!
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А ремси не английский игрок? Ну, не англичанин конечно, но ведь бритиш. Так и начни с него
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Ну так,манки со шпорами ныряют дальше чем видят.правильно Арсен,всю бошку тебе не отбили походу.все по делу
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Венгеру говорить с умным видом лучше получается, пора уже экспертом на постоянку.
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иностранные игроки, ага, а как же законодатель всея движения Янг
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