Венгер: "Английские игроки стали мастерами нырков"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что английские игроки стали "мастерами нырков".

На текущей неделе коллега Венгера из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино попытался выступить в защиту Деле Алли, который в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" — в отличие от более успешно упавшего Харри Кейна — схлопотал желтую карточку за симуляцию.



Маурисио заявил, что в футболе важнее всего "перехитрить" соперника. Однако Арсен с таким оправданием ныркам не может согласиться и отмечает, что английские футболисты очень быстро освоили этот вредный навык.



"Думаю, он имел ввиду, что ты должен быть умным, чтобы перехитрить соперника. Насколько это может быть оправданием для нырков? Я не уверен. Не уверен, что может".



"Думаю, мы должны избавиться от нырков в игре. Я помню очень громкие кейсы, когда здесь симулировали иностранные игроки. Однако английские игроки очень быстро этому научились и теперь, возможно, являются мастерами в этом", — цитирует Венгера Sky Sports.