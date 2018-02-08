Луческу подтвердил, что Фред перейдет в "Сити"
Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что полузащитник Фред перейдет в "Манчестер Сити" грядущим летом.
Напомним, что лидеры Премьер-Лиги пытались договориться о покупке 24-летнего Фреда у "Шахтера" еще в январе, но отложили покупку бразильского полузащитника на лето.
По словам Луческу, его бывший подопечный действительно отправится на повышение в "Сити" и пойдет по стопам своего земляка Фернандиньо. Про переход в другой клуб Манчестера – интерес к Фреду приписывали "Юнайтед" – речи уже не идет.
"Фред является лидером "Шахтера" и лучшим его игроком. Ему было некомфортно на левом фланге, поэтому я передвинул его в опорную зону какое-то время назад. Теперь он поедет в "Сити", как это сделал ранее Фернандиньо", - цитирует Луческу Daily Mail.
08.02.2018 16:00
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Фред, переходи лучше в Челси..нам нужна замена Фабрыгану
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Хохлы побежали в Европу. А кто будет украину с колен поднимать и защищать от России? :)
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Знаем, проходили... придет Юнайтед с чемоданом денег и прощай Фред...
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