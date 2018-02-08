Луческу подтвердил, что Фред перейдет в "Сити"

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что полузащитник Фред перейдет в "Манчестер Сити" грядущим летом.

Напомним, что лидеры Премьер-Лиги пытались договориться о покупке 24-летнего Фреда у "Шахтера" еще в январе, но отложили покупку бразильского полузащитника на лето.



По словам Луческу, его бывший подопечный действительно отправится на повышение в "Сити" и пойдет по стопам своего земляка Фернандиньо. Про переход в другой клуб Манчестера – интерес к Фреду приписывали "Юнайтед" – речи уже не идет.



"Фред является лидером "Шахтера" и лучшим его игроком. Ему было некомфортно на левом фланге, поэтому я передвинул его в опорную зону какое-то время назад. Теперь он поедет в "Сити", как это сделал ранее Фернандиньо", - цитирует Луческу Daily Mail.