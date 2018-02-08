Луческу подтвердил, что Фред перейдет в "Сити"

Фред Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что полузащитник Фред перейдет в "Манчестер Сити" грядущим летом.

Напомним, что лидеры Премьер-Лиги пытались договориться о покупке 24-летнего Фреда у "Шахтера" еще в январе, но отложили покупку бразильского полузащитника на лето.

По словам Луческу, его бывший подопечный действительно отправится на повышение в "Сити" и пойдет по стопам своего земляка Фернандиньо. Про переход в другой клуб Манчестера – интерес к Фреду приписывали "Юнайтед" – речи уже не идет.

"Фред является лидером "Шахтера" и лучшим его игроком. Ему было некомфортно на левом фланге, поэтому я передвинул его в опорную зону какое-то время назад. Теперь он поедет в "Сити", как это сделал ранее Фернандиньо", - цитирует Луческу Daily Mail.




Метки Манчестер Сити, Фред, Шахтер

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.02.2018 20:49 # gidro-met
    Фред, переходи лучше в Челси..нам нужна замена Фабрыгану

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  2. mata-hazard 08.02.2018 18:44 # mata-hazard
    Хохлы побежали в Европу. А кто будет украину с колен поднимать и защищать от России? :)

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  3. bes-ter 08.02.2018 17:19 # bes-ter
    Знаем, проходили... придет Юнайтед с чемоданом денег и прощай Фред...

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