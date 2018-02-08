Почеттино обещает, что Ламела выйдет на топ-уровень
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что вингер Эрик Ламела выйдет на уровень лучших игроков планеты.
Отличившись накануне в матче Кубка Англии с "Ньюпортом", Ламела забил первый для себя гол в сентября 2016 года. Аргентинец, наконец, решил все свои проблемы со здоровьем, и Почеттино уверен, что теперь вингер выйдет на принципиально новый уровень игры.
"Вернуться после годичного отсутствия и выступать так же, как и прежде, очень нелегко. Эрику было полезно отыграть все 90 минут, а мы по-прежнему считаем его важным для нас игроком".
"Он показал, что любит футбол и любит тренироваться. У него фантастический менталитет и невероятный характер. Он вернется к своей привычной игре, а затем выйдет на новый уровень", - сообщил Почеттино Daily Mail.
08.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Редкосный уебан!
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стадо баранов до сих пор полыхает. славненко))
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пидорасы! где этому пидору дисква? чем занимается Карра? он должен был первым делом поднят эту тему!
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Выйдет на топ-уровень падений в штрафной с последующим кривлянием, когда до тебя даже не докоснулись?
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вбросы ни о чём.
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в итоге обнаружат рак и закончит через годик не только с футболом))
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ну в Нырянии с трамплина , ему равных не будет))
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