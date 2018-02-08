Почеттино обещает, что Ламела выйдет на топ-уровень

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что вингер Эрик Ламела выйдет на уровень лучших игроков планеты.

Отличившись накануне в матче Кубка Англии с "Ньюпортом", Ламела забил первый для себя гол в сентября 2016 года. Аргентинец, наконец, решил все свои проблемы со здоровьем, и Почеттино уверен, что теперь вингер выйдет на принципиально новый уровень игры.



"Вернуться после годичного отсутствия и выступать так же, как и прежде, очень нелегко. Эрику было полезно отыграть все 90 минут, а мы по-прежнему считаем его важным для нас игроком".



"Он показал, что любит футбол и любит тренироваться. У него фантастический менталитет и невероятный характер. Он вернется к своей привычной игре, а затем выйдет на новый уровень", - сообщил Почеттино Daily Mail.