Почеттино обещает, что Ламела выйдет на топ-уровень

Эрик Ламела Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что вингер Эрик Ламела выйдет на уровень лучших игроков планеты.

Отличившись накануне в матче Кубка Англии с "Ньюпортом", Ламела забил первый для себя гол в сентября 2016 года. Аргентинец, наконец, решил все свои проблемы со здоровьем, и Почеттино уверен, что теперь вингер выйдет на принципиально новый уровень игры.

"Вернуться после годичного отсутствия и выступать так же, как и прежде, очень нелегко. Эрику было полезно отыграть все 90 минут, а мы по-прежнему считаем его важным для нас игроком".

"Он показал, что любит футбол и любит тренироваться. У него фантастический менталитет и невероятный характер. Он вернется к своей привычной игре, а затем выйдет на новый уровень", - сообщил Почеттино Daily Mail.




Метки Ламела, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 758

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  1. minskliv 08.02.2018 16:35 # minskliv
    Редкосный уебан!

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  2. ray-black 08.02.2018 16:35 # ray-black
    стадо баранов до сих пор полыхает. славненко))

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  3. chr1s8rown 08.02.2018 16:25 # chr1s8rown
    пидорасы! где этому пидору дисква? чем занимается Карра? он должен был первым делом поднят эту тему!

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  4. vg 08.02.2018 15:51 # vg
    Выйдет на топ-уровень падений в штрафной с последующим кривлянием, когда до тебя даже не докоснулись?

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  5. manutd-20champ 08.02.2018 15:29 # manutd-20champ
    вбросы ни о чём.

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  6. kos9k 08.02.2018 15:20 # kos9k
    в итоге обнаружат рак и закончит через годик не только с футболом))

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  7. scauzer11 08.02.2018 15:02 # scauzer11
    ну в Нырянии с трамплина , ему равных не будет))

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