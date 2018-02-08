Эррера отрицает причастность к договорным матчам

Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отрицает, что участвовал в договорном матче, выступая за родную "Сарагосу".

На этой неделе стало известно, что Эррере грозит тюремный срок за причастность к договорному матчу между "Сарагосой" и "Леванте" в 2011-м году. Сам Андер эти обвинения категорически отрицает.

"Как я говорил еще в 2014-м году, когда этот вопрос поднимался впервые, я никогда не имел ничего общего с договорными матчами и никогда не буду в них участвовать".

"Если меня когда-нибудь вызовут в суд в качестве свидетеля, я обязательно откликнусь на приглашение, потому что моя совесть абсолютно чиста. Я люблю футбол и верю в честную игру", - цитирует Эрреру Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 08.02.2018 15:32 # kukuruzzo
    То-то его мальвинчик на лавке вялит как последнего дрочера. Гандонио представляет.

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  2. kuku-ruku 08.02.2018 15:30 # kuku-ruku
    >Я люблю футбол и верю в честную игру", - цитирует Эрреру Sky Sports.

    Играет в му...

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  3. mishko877 08.02.2018 15:24 # mishko877
    Откликнется он на ПРИГЛАШЕНИЕ!
    Да в АПЛ сливы каждую неделю, МЮ-МС 1-2, чистейший договорняк! Первый тайм галимо сушили, играли на ничью в тайме, МС забил случайный гол в концовке, тут же МЮ отыгрался (гол получился нелепый). Далее сливная победа МС. Гнилая лига.

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  4. frisby 08.02.2018 14:40 # frisby
    Одни ублюдки криминальные в му

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  5. fc-oil 08.02.2018 14:39 # fc-oil
    Типичная ЛоЛига, ничего удивительного. Чего только стоят скандалы с налогами.

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  6. tovorot 08.02.2018 14:34 # tovorot
    кто-кто но только не Эррера
    боец до мозга костей

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  7. chr1s8rown 08.02.2018 14:26 # chr1s8rown
    не зря перешёл в мусор

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  8. farot 08.02.2018 14:13 # farot
    Лукаку, Санчес, Эррера.
    Команда уголовников

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  9. psycho1 08.02.2018 14:10 # psycho1
    Срочно в команду контекса, он спец по этим делам.

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  10. mancunia-planet 08.02.2018 14:06 # mancunia-planet
    они б ещё вторую мировую вспомнили)
    вобще гишпацы недалеко от италов ушли в договорняках

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