Эррера отрицает причастность к договорным матчам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отрицает, что участвовал в договорном матче, выступая за родную "Сарагосу".

На этой неделе стало известно, что Эррере грозит тюремный срок за причастность к договорному матчу между "Сарагосой" и "Леванте" в 2011-м году. Сам Андер эти обвинения категорически отрицает.



"Как я говорил еще в 2014-м году, когда этот вопрос поднимался впервые, я никогда не имел ничего общего с договорными матчами и никогда не буду в них участвовать".



"Если меня когда-нибудь вызовут в суд в качестве свидетеля, я обязательно откликнусь на приглашение, потому что моя совесть абсолютно чиста. Я люблю футбол и верю в честную игру", - цитирует Эрреру Sky Sports.