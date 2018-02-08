Эррера отрицает причастность к договорным матчам
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отрицает, что участвовал в договорном матче, выступая за родную "Сарагосу".
На этой неделе стало известно, что Эррере грозит тюремный срок за причастность к договорному матчу между "Сарагосой" и "Леванте" в 2011-м году. Сам Андер эти обвинения категорически отрицает.
"Как я говорил еще в 2014-м году, когда этот вопрос поднимался впервые, я никогда не имел ничего общего с договорными матчами и никогда не буду в них участвовать".
"Если меня когда-нибудь вызовут в суд в качестве свидетеля, я обязательно откликнусь на приглашение, потому что моя совесть абсолютно чиста. Я люблю футбол и верю в честную игру", - цитирует Эрреру Sky Sports.
08.02.2018 14:00
Просмотров: 1196
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
То-то его мальвинчик на лавке вялит как последнего дрочера. Гандонио представляет.
(ответить)
>Я люблю футбол и верю в честную игру", - цитирует Эрреру Sky Sports.
Играет в му...
(ответить)
Откликнется он на ПРИГЛАШЕНИЕ!
Да в АПЛ сливы каждую неделю, МЮ-МС 1-2, чистейший договорняк! Первый тайм галимо сушили, играли на ничью в тайме, МС забил случайный гол в концовке, тут же МЮ отыгрался (гол получился нелепый). Далее сливная победа МС. Гнилая лига.
(ответить)
Одни ублюдки криминальные в му
(ответить)
Типичная ЛоЛига, ничего удивительного. Чего только стоят скандалы с налогами.
(ответить)
кто-кто но только не Эррера
боец до мозга костей
(ответить)
не зря перешёл в мусор
(ответить)
Лукаку, Санчес, Эррера.
Команда уголовников
(ответить)
Срочно в команду контекса, он спец по этим делам.
(ответить)
они б ещё вторую мировую вспомнили)
вобще гишпацы недалеко от италов ушли в договорняках
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий