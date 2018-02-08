Венгер не знает, сыграет ли Чех в дерби

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, успеет ли голкипер Петр Чех восстановиться к субботнему дерби с "Тоттенхэмом".

На прошлых выходных Чеху пришлось досрочно завершить матч с "Эвертоном", выигранный "канонирами" 5:1. Позицию ветерана в воротах занял Давид Оспина, а Петр отправился на обследование к медикам.

Ожидалось, что сегодня Венгер представит свежую информацию о состоянии Чеха, однако пока француз не знает, сумеет ли голкипер сыграть на "Уэмбли". В любом случае Арсен доверяет Оспине и не будет рисковать здоровьем основного вратаря.

"По Оспине и Чеху мы примем решение только завтра. Я не хочу брать на себя риск и выпускать игрока, который готов не на 100 процентов. Я полностью доверяю Давиду Оспине", - приводит слова Венгера Daily Mirror.




Метки Арсенал, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 13:00

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  1. manutd-20champ 08.02.2018 14:13 # manutd-20champ
    Оспина не хуже будет

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  2. udaff 08.02.2018 13:56 # udaff
    Голкипер "Арсенала" Арсен Венгер не знает...

    Источник: http://fapl.ru/posts/60440/

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  3. pokersanogo 08.02.2018 13:52 # pokersanogo
    Надеюсь, что пропустит игру. Или вообще до лета с травмой пролежит. Пусть Оспина стоит. В разы лучше.

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  4. kara-balapan 08.02.2018 13:41 # kara-balapan
    Сколько пеналей отбил Чех за Арсенал? С учетом последней игры Тотт им минимум пеналь дадут

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  5. thfc228 08.02.2018 13:27 # thfc228
    Венгер молодец, на все готов ради команды

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  6. sausage 08.02.2018 13:17 # sausage
    Пздц Венгер крут - и швец, и жнец, и на дуде игрец.

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  7. boydada 08.02.2018 13:12 # boydada
    Мдааа ГОЛКИПЕР

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