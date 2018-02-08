Венгер не знает, сыграет ли Чех в дерби
Голкипер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, успеет ли голкипер Петр Чех восстановиться к субботнему дерби с "Тоттенхэмом".
На прошлых выходных Чеху пришлось досрочно завершить матч с "Эвертоном", выигранный "канонирами" 5:1. Позицию ветерана в воротах занял Давид Оспина, а Петр отправился на обследование к медикам.
Ожидалось, что сегодня Венгер представит свежую информацию о состоянии Чеха, однако пока француз не знает, сумеет ли голкипер сыграть на "Уэмбли". В любом случае Арсен доверяет Оспине и не будет рисковать здоровьем основного вратаря.
"По Оспине и Чеху мы примем решение только завтра. Я не хочу брать на себя риск и выпускать игрока, который готов не на 100 процентов. Я полностью доверяю Давиду Оспине", - приводит слова Венгера Daily Mirror.
08.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Оспина не хуже будет
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Голкипер "Арсенала" Арсен Венгер не знает...
Источник: http://fapl.ru/posts/60440/
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Надеюсь, что пропустит игру. Или вообще до лета с травмой пролежит. Пусть Оспина стоит. В разы лучше.
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Сколько пеналей отбил Чех за Арсенал? С учетом последней игры Тотт им минимум пеналь дадут
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Венгер молодец, на все готов ради команды
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Пздц Венгер крут - и швец, и жнец, и на дуде игрец.
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Мдааа ГОЛКИПЕР
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