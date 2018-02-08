Венгер не знает, сыграет ли Чех в дерби

Голкипер "Арсенала" Арсен Венгер не знает, успеет ли голкипер Петр Чех восстановиться к субботнему дерби с "Тоттенхэмом".

На прошлых выходных Чеху пришлось досрочно завершить матч с "Эвертоном", выигранный "канонирами" 5:1. Позицию ветерана в воротах занял Давид Оспина, а Петр отправился на обследование к медикам.



Ожидалось, что сегодня Венгер представит свежую информацию о состоянии Чеха, однако пока француз не знает, сумеет ли голкипер сыграть на "Уэмбли". В любом случае Арсен доверяет Оспине и не будет рисковать здоровьем основного вратаря.



"По Оспине и Чеху мы примем решение только завтра. Я не хочу брать на себя риск и выпускать игрока, который готов не на 100 процентов. Я полностью доверяю Давиду Оспине", - приводит слова Венгера Daily Mirror.