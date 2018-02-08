"Сити" готов завершить интерес к Махрезу

Гвардиола и Махрез "Манчестер Сити" обеспокоен поведением вингера Рияда Махреза и готов завершить интерес к лидеру "Лестера".

Обидевшись на руководство "Лестера" за сорванный переход в "Сити", 26-летний Махрез устроил длительную забастовку, которая включила в себя уже четыре тренировки и две официальных игры.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола намекал, что может вернуться за алжирцом в конце сезона, однако теперь готов поменять свои планы и отказаться от погони за лучшим игроком Премьер-Лиги 2016 года.

Как сообщает Daily Mirror, Гвардиолу шокировало поведение Махреза, поэтому теперь испанец переключит внимание на другие атакующих игроков.




Метки Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 08.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3519

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pavlix76 08.02.2018 16:18 # pavlix76
    Можно понять. Махрезу свей забастовкой показал, что ему плевать на команду и болельщиков, что у него грустный характер. Кто же захочет с таким игроком работать? Или Махрез не получает внушительную зарплату в Лестере, или может у него нету договора с командой? Сам себе могилу роет Махрез, сможет с Балотелли играть где-то во Франции.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 08.02.2018 13:36 # chr1s8rown
    гвардижопа лицемер. нахуй было обнадеживат человека. пидоры.

    (ответить)

  3. mishko877 08.02.2018 13:35 # mishko877
    Вонючий араб, показал своё истинное лицо...

    (ответить)

  4. fc-oil 08.02.2018 13:21 # fc-oil
    Четко вынесли лидера одной из команда АПЛ.

    (ответить)

  5. sausage 08.02.2018 13:12 # sausage
    если действительно по этой причине решили забить на него, то просто топовый поступок в плане футбольного менталитета и отношения к делу. Тому же Арсеналу с большой вероятностью ещё аукнется поведение Обамеянга. Не хочу ничего плохого для канониров, но вполне возможно, что через пару сезонов, а может и раньше, этот нигга, как здесь принято говорить, "поссыт" на них почище Адебайора или Фабрегаса.

    (ответить)

  6. tvinkovod 08.02.2018 13:08 # tvinkovod
    норм чел сам себе поднасрал

    (ответить)

  7. sexan 08.02.2018 12:43 # sexan
    Что и требовалось доказать.

    (ответить)

  8. vyrentz 08.02.2018 12:42 # vyrentz
    Кек. Могли ему просто СМСку написать, чтобы не выепывался и играл, а летом поговорят. Допускаю, что Daily Mirror хуиту запускает, ведь ясное дело, что Марез мутит воду с одобрения агента, который, в свою очередь, вероятно, на связи с представителями МС. Слишком адекватно для ФАПЛа, сорян.

    (ответить)

  9. mcferson 08.02.2018 12:36 # mcferson
    Довыебывался,Алжирский валенок

    (ответить)

  10. wengerrrro 08.02.2018 12:31 # wengerrrro
    верно, накуй такие игроки не нужны никому

    (ответить)

  11. mixmaster 08.02.2018 12:28 # mixmaster
    бугога
    сити понравилось кидать игроков.

    (ответить)

  12. gandalf 08.02.2018 12:01 # gandalf
    Верно. Тупой хуестер теперь никогда не продаст мухреза.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: