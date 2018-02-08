"Сити" готов завершить интерес к Махрезу
"Манчестер Сити" обеспокоен поведением вингера Рияда Махреза и готов завершить интерес к лидеру "Лестера".
Обидевшись на руководство "Лестера" за сорванный переход в "Сити", 26-летний Махрез устроил длительную забастовку, которая включила в себя уже четыре тренировки и две официальных игры.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола намекал, что может вернуться за алжирцом в конце сезона, однако теперь готов поменять свои планы и отказаться от погони за лучшим игроком Премьер-Лиги 2016 года.
Как сообщает Daily Mirror, Гвардиолу шокировало поведение Махреза, поэтому теперь испанец переключит внимание на другие атакующих игроков.
08.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
Можно понять. Махрезу свей забастовкой показал, что ему плевать на команду и болельщиков, что у него грустный характер. Кто же захочет с таким игроком работать? Или Махрез не получает внушительную зарплату в Лестере, или может у него нету договора с командой? Сам себе могилу роет Махрез, сможет с Балотелли играть где-то во Франции.
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гвардижопа лицемер. нахуй было обнадеживат человека. пидоры.
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Вонючий араб, показал своё истинное лицо...
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Четко вынесли лидера одной из команда АПЛ.
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если действительно по этой причине решили забить на него, то просто топовый поступок в плане футбольного менталитета и отношения к делу. Тому же Арсеналу с большой вероятностью ещё аукнется поведение Обамеянга. Не хочу ничего плохого для канониров, но вполне возможно, что через пару сезонов, а может и раньше, этот нигга, как здесь принято говорить, "поссыт" на них почище Адебайора или Фабрегаса.
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норм чел сам себе поднасрал
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Что и требовалось доказать.
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Кек. Могли ему просто СМСку написать, чтобы не выепывался и играл, а летом поговорят. Допускаю, что Daily Mirror хуиту запускает, ведь ясное дело, что Марез мутит воду с одобрения агента, который, в свою очередь, вероятно, на связи с представителями МС. Слишком адекватно для ФАПЛа, сорян.
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Довыебывался,Алжирский валенок
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верно, накуй такие игроки не нужны никому
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бугога
сити понравилось кидать игроков.
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Верно. Тупой хуестер теперь никогда не продаст мухреза.
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