"Сити" готов завершить интерес к Махрезу

"Манчестер Сити" обеспокоен поведением вингера Рияда Махреза и готов завершить интерес к лидеру "Лестера".

Обидевшись на руководство "Лестера" за сорванный переход в "Сити", 26-летний Махрез устроил длительную забастовку, которая включила в себя уже четыре тренировки и две официальных игры.



Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола намекал, что может вернуться за алжирцом в конце сезона, однако теперь готов поменять свои планы и отказаться от погони за лучшим игроком Премьер-Лиги 2016 года.



Как сообщает Daily Mirror, Гвардиолу шокировало поведение Махреза, поэтому теперь испанец переключит внимание на другие атакующих игроков.