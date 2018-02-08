Эльнени грозится догнать "Манчестер Сити"
Вдохновившись победой над беззащитным "Эвертоном", полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени пригрозил устроить погоню за "Манчестер Сити" в остатке сезона Премьер-Лиги.
Напомним, в минувший уикенд "канониры" при помощи своих новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга устроили показательную порку "ирискам", отпраздновав победу со счетом 5:1.
И хотя "Арсенал" так и не сдвинулся со своего шестого места, Эльнени верит, что его команда способна совершить рывок и отыграть 24 очка отставания от лидирующего "Сити" в 12 заключительных матчах сезона.
"В английской Премьер-Лиге нет ничего невозможного, у нас все еще есть шансы поспорить за титул, и мы должны бороться до самого конца. Много сюрпризов может произойти в любой момент".
"Если нам не удастся завоевать титул в этом мезоне, мы должны подготовиться к следующему сезону, однако в данный момент мы думаем только о том, чтобы финишировать как можно выше", — сообщил Эльнени beIN Sports.
08.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
Совсем е б а н у л с я
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что они там на Эмирейтс курят?
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эльнени сосет хуи.
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оригинал, однако.
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И хотя "Арсенал" так и не сдвинулся со СВОЕГОшестого места...
Источник: http://fapl.ru/posts/60438/
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пельмени вообще аутист какой-то, постоянно ахинею несет
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Самое время догнать Манчестер Сити.
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Наркоман наверно
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Эхе! Смешной какой.
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Гуннер мозга
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Рогозин грозится догнать вчерашний день и утопить еще одну таксу.
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на втором плане ублюдок мосс.? он че за 1 тур обслуживал 2 матча?
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Кто это вообще?
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Это днище только пешехода Погба сможет догнать
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По матиматически да, может Арсенал догнать Сити, а по реалиям это невозможно)
Вы Эльнени, думайте выиграть КАЛ, ЛЕ и закончить в топ-4. О титуле можете забывать минимум до следующего сезона
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Этот египтянин верит в невозможные вещи. И частенько ему это помогает. Вспомните его невероятный подкат в матче против Суонси, правда проиграли в итоге. Но в том моменте, в своей штрафной, он сделал невозможное, сделав чистейший подкат, хотя соперник имел фору, и уже выходил по сути 1 на 1
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Хорошо курнул конечно
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Обострение венгерской болезни...
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Он сказал что есть шансы. Шансы всегда есть их никто не отменял никогда. А осуществимы они или нет это уже второе. Попробовать всегда можно. А накинулись на него так словно он уже обещал стать первым. Все прекрасно понимают что максимум чего можно добиться это занять 2 место. Но на самом деле для этого сезона лучшее что может случится это вернутся в топ 4. Пусть хейтеры опять орут что для нас это титул быть в четверке. Но если вернёмся это уже будет прогресс относительно прошлого сезона.
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что они там курят? им чудо будет догнать челси
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