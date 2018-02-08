Эльнени грозится догнать "Манчестер Сити"

Вдохновившись победой над беззащитным "Эвертоном", полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени пригрозил устроить погоню за "Манчестер Сити" в остатке сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в минувший уикенд "канониры" при помощи своих новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга устроили показательную порку "ирискам", отпраздновав победу со счетом 5:1.



И хотя "Арсенал" так и не сдвинулся со своего шестого места, Эльнени верит, что его команда способна совершить рывок и отыграть 24 очка отставания от лидирующего "Сити" в 12 заключительных матчах сезона.



"В английской Премьер-Лиге нет ничего невозможного, у нас все еще есть шансы поспорить за титул, и мы должны бороться до самого конца. Много сюрпризов может произойти в любой момент".



"Если нам не удастся завоевать титул в этом мезоне, мы должны подготовиться к следующему сезону, однако в данный момент мы думаем только о том, чтобы финишировать как можно выше", — сообщил Эльнени beIN Sports.