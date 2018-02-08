Эльнени грозится догнать "Манчестер Сити"

Мохамед Эльнени Вдохновившись победой над беззащитным "Эвертоном", полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени пригрозил устроить погоню за "Манчестер Сити" в остатке сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в минувший уикенд "канониры" при помощи своих новичков Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга устроили показательную порку "ирискам", отпраздновав победу со счетом 5:1.

И хотя "Арсенал" так и не сдвинулся со своего шестого места, Эльнени верит, что его команда способна совершить рывок и отыграть 24 очка отставания от лидирующего "Сити" в 12 заключительных матчах сезона.

"В английской Премьер-Лиге нет ничего невозможного, у нас все еще есть шансы поспорить за титул, и мы должны бороться до самого конца. Много сюрпризов может произойти в любой момент".

"Если нам не удастся завоевать титул в этом мезоне, мы должны подготовиться к следующему сезону, однако в данный момент мы думаем только о том, чтобы финишировать как можно выше", — сообщил Эльнени beIN Sports.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mrork 08.02.2018 16:19 # mrork
    Совсем е б а н у л с я

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  2. dallaslp 08.02.2018 15:40 # dallaslp
    что они там на Эмирейтс курят?

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  3. kukuruzzo 08.02.2018 15:35 # kukuruzzo
    эльнени сосет хуи.

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  4. cunningham 08.02.2018 14:59 # cunningham
    оригинал, однако.

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  5. saf-1986 08.02.2018 14:56 # saf-1986
    И хотя "Арсенал" так и не сдвинулся со СВОЕГОшестого места...

    Источник: http://fapl.ru/posts/60438/

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  6. toledo 08.02.2018 14:32 # toledo
    пельмени вообще аутист какой-то, постоянно ахинею несет

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  7. billy-bones 08.02.2018 14:18 # billy-bones
    Самое время догнать Манчестер Сити.

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  8. sj606 08.02.2018 13:33 # sj606
    Наркоман наверно

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  9. justbulat 08.02.2018 13:28 # justbulat
    Эхе! Смешной какой.

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  10. fc-oil 08.02.2018 13:10 # fc-oil
    Гуннер мозга

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  11. vyrentz 08.02.2018 12:43 # vyrentz
    Рогозин грозится догнать вчерашний день и утопить еще одну таксу.

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  12. chr1s8rown 08.02.2018 12:28 # chr1s8rown
    на втором плане ублюдок мосс.? он че за 1 тур обслуживал 2 матча?

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  13. bahtiar1994 08.02.2018 12:27 # bahtiar1994
    Кто это вообще?

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  14. fanat-united 08.02.2018 12:17 # fanat-united
    Это днище только пешехода Погба сможет догнать

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  15. xiaomi 08.02.2018 12:13 # xiaomi
    По матиматически да, может Арсенал догнать Сити, а по реалиям это невозможно)

    Вы Эльнени, думайте выиграть КАЛ, ЛЕ и закончить в топ-4. О титуле можете забывать минимум до следующего сезона

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  16. royal-arsenal 08.02.2018 12:10 # royal-arsenal
    Этот египтянин верит в невозможные вещи. И частенько ему это помогает. Вспомните его невероятный подкат в матче против Суонси, правда проиграли в итоге. Но в том моменте, в своей штрафной, он сделал невозможное, сделав чистейший подкат, хотя соперник имел фору, и уже выходил по сути 1 на 1

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  17. layert 08.02.2018 11:55 # layert
    Хорошо курнул конечно

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  18. scouser2005 08.02.2018 11:36 # scouser2005
    Обострение венгерской болезни...

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  19. unreal84 08.02.2018 11:32 # unreal84
    Он сказал что есть шансы. Шансы всегда есть их никто не отменял никогда. А осуществимы они или нет это уже второе. Попробовать всегда можно. А накинулись на него так словно он уже обещал стать первым. Все прекрасно понимают что максимум чего можно добиться это занять 2 место. Но на самом деле для этого сезона лучшее что может случится это вернутся в топ 4. Пусть хейтеры опять орут что для нас это титул быть в четверке. Но если вернёмся это уже будет прогресс относительно прошлого сезона.

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  20. mu-fc 08.02.2018 11:28 # mu-fc
    что они там курят? им чудо будет догнать челси

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