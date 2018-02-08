Кьеллини: "После тренировок с Конте ты мертв"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, заявил, что у наставника "Челси" Антонио Конте невероятно изматывающие тренировки, после которых чувствуешь себя "мертвым".

Два крупных поражения кряду в Премьер-Лиге с общим счетом 7:1 вызывают большие вопросы к Конте и его методам работы. Существует мнение, что Антонио не смог адаптировать свой требовательный стиль тренировок, работавший в прошлом сезоне, к ситуации, когда приходится играть гораздо больше матчей.



По словам 33-летнего Кьеллини, которому довелось работать с Конте на протяжении трех сезонов в Турине, а также в сборной Италии, занятия у Антонио действительно чрезвычайно напряженные, однако обычно игроки готовы подвергать себя таким испытаниям.



"Это итальянская страсть. Конте такой не только во время матчей, но и на протяжении дня, на каждой тренировке. Он словно сержант полиции. В течение этих трех лет в "Ювентусе" и двух лет в национальной команде мы ощущали нечто особенное в создаваемой им атмосфере".



"Когда заканчиваешь тренироваться, ты мертв. Не устал — мертв. Ты можешь делать это, только если веришь в его методы. Мы провели 40 дней вместе во Франции, и это был словно другой мир. Ты на 100 процентов с ним. Он создает атмосферу, где каждый передает энергию друг другу. Определенно, он один из самых лучших", — сообщил Кьеллини Daily Mail.