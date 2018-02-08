Шоу вернулся в планы Моуриньо и теперь получит новый контракт
Люку Шоу удалось преодолеть скептицизм своего тренера Жозе Моуриньо, и теперь "Манчестер Юнайтед" собирается предложить игроку новый контракт вместо покупки нового левого защитника.
С момента возвращения в строй после операции на ноге прошлой весной у Шоу были большие проблемы с игровым временем. Моуриньо на публику критиковал своего подопечного, и сложилось впечатление, что у Жозе предвзятой отношение к Люку.
В прессе даже ходили разговоры, что Моуриньо затаил обиду и пытается выжить из клуба игрока, который в свое время отказался перейти к нему в "Челси". Однако в последние недели 22-летнему англичанину удалось отвоевать свое место в планах Жозе на будущее.
Шоу только в декабре дождался своего первого старта в рамках Премьер-Лиги, но в семи матчах "красных дьяволов" в 2018 году пять раз выходил на поле, все пять раз отыграв по 90 минут.
По информации Daily Mirror, Моуриньо доволен преображением Люка и уже отказался от своих планов по покупке новичка на левый фланг обороны грядущим летом.
Более того, Жозе хочет заключить с Шоу новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение Люка с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю истекает через полтора года.
08.02.2018 09:00
Просмотров: 2292
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Моур настроил парня, Пеп еще пачку защей купил бы.
(ответить)
Классно начал тот сезон, когда поломался. Сразу было видно, высокий уровень для своих 20-ти лет. Думаю, это никуда не делось, чисто психологически сложно с такой травмой, да ещё тренер непростой, лавка... Хорошо, что выходит на хороший уровень опять.
(ответить)
Топарь и мужик с характером, смог переломить ход событий и спасти свою карьеру в Юнайтед. Надеюсь, поедет на ЧМ за Англию.
(ответить)
Когда Шоу будет давать интервью через 10 лет , если ему повезет стать суперзвездой.. он скажет, что главную роль в его карьере сыграл перелом и Жозе, которые заставили его работать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий