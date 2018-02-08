Шоу вернулся в планы Моуриньо и теперь получит новый контракт

Люку Шоу удалось преодолеть скептицизм своего тренера Жозе Моуриньо, и теперь "Манчестер Юнайтед" собирается предложить игроку новый контракт вместо покупки нового левого защитника.

С момента возвращения в строй после операции на ноге прошлой весной у Шоу были большие проблемы с игровым временем. Моуриньо на публику критиковал своего подопечного, и сложилось впечатление, что у Жозе предвзятой отношение к Люку.



В прессе даже ходили разговоры, что Моуриньо затаил обиду и пытается выжить из клуба игрока, который в свое время отказался перейти к нему в "Челси". Однако в последние недели 22-летнему англичанину удалось отвоевать свое место в планах Жозе на будущее.



Шоу только в декабре дождался своего первого старта в рамках Премьер-Лиги, но в семи матчах "красных дьяволов" в 2018 году пять раз выходил на поле, все пять раз отыграв по 90 минут.



По информации Daily Mirror, Моуриньо доволен преображением Люка и уже отказался от своих планов по покупке новичка на левый фланг обороны грядущим летом.



Более того, Жозе хочет заключить с Шоу новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение Люка с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю истекает через полтора года.