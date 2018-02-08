Салах: "С детства поддерживаю "Ливерпуль"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что у него были амбиции выступать за мерсисайдский клуб с самых юных лет.
25-летний египтянин блестяще проводит свою дебютную кампанию на "Энфилде". Отметившись дублем против "Тоттенхэма" в прошлое воскресенье (2:2), Мохамед стал самым быстрым игроком в истории "Ливерпуля", достигшим отметки в 20 голов за сезон в рамках Премьер-Лиги.
Однако Салах преуспел не только в Премьер-Лиге — с учетом всех соревнований на его счету уже 28 голов за "красных". Как признается Мохамед, ему доставляет огромное удовольствие выступать за "Ливерпуль", ведь он мечтал об этом с детства.
"Я люблю клуб с юных лет. Я знал, что это именно та команда, за которую я хочу играть. Я знал историю этого клуба, и когда мне предоставился шанс перейти сюда, я сделал все, чтобы это случилось".
"Мне было комфортно в "Роме", я провел там два отличных сезона и был очень счастлив, однако я всегда был тем парнем, который пользуется шансом, чтобы подвергнуть себя давлению".
"Болельщики прозвали меня "Королем "Копа"? Не знаю, должен ли я так себя называть. Пускай болельщики говорят таким образом. Я счастлив забивать голы за клуб, который поддерживаю с детства. Это единственное, что имеет значение", — сообщил Салах FourFourTwo.
08.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Лизоблюд
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Ему бы еще натренироваться пасы нормальные делать - вообще красава будет, а пока очень много моментов порит из за неточных передач и не видит игроков которые в лучшей позиции находятся а он пробивает или забирают у него мяч зщ, хотя нужно было пас сделать!
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Скоро перейдет в Реал
(ответить)
Когда переходил в Челси тоже самое говорил и про синих, лол))
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После таких слов через сезон ушли Торрес , Суарез и Коутиньо,так что уже сейчас надо искать замену Салаху
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Повезло ЛФК с этим игроком. Я даже предположить не мог, что он так может выстрелить.
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Иншалла, Мохаммед!
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После таких выю его точно ждёт реал )))
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Как же красиво поссал на ч0льси.
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А где пруфы того что говорит этот бедуин
Фотография или интервьюшка
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Божечки как ему идет эта форма!!! Щас заплачу
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Король Коппа Мо Салах!
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король Клоппа
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вполне возможно, суарес тоже болел за лфк, и играл всегда до конца без отдыха, через 3-4 года не жалко будет отпустить в реал какойто, главное трофеи пусть принесет
кстати зарплату в ливерпуле уже могут позволить, коут получал 200, старр получал 150, ввд уже получает 200 или 250, так что ему достойную зп спокойно дадут
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Сыкнул на Щольси, Рому. Теперь псикнет на Ливерку с упиздит в Реал
"...однако я всегда был тем парнем, который пользуется шансом, чтобы подвергнуть себя давлению"
Источник: http://fapl.ru/posts/60435/
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Сыкнул на Челси просто по королевски.
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шельси было всего лишь трамплином на пути к великому клубу
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Спустил на помойку. Красава фараон.
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