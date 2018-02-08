Салах: "С детства поддерживаю "Ливерпуль"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что у него были амбиции выступать за мерсисайдский клуб с самых юных лет.

25-летний египтянин блестяще проводит свою дебютную кампанию на "Энфилде". Отметившись дублем против "Тоттенхэма" в прошлое воскресенье (2:2), Мохамед стал самым быстрым игроком в истории "Ливерпуля", достигшим отметки в 20 голов за сезон в рамках Премьер-Лиги.

Однако Салах преуспел не только в Премьер-Лиге — с учетом всех соревнований на его счету уже 28 голов за "красных". Как признается Мохамед, ему доставляет огромное удовольствие выступать за "Ливерпуль", ведь он мечтал об этом с детства.

"Я люблю клуб с юных лет. Я знал, что это именно та команда, за которую я хочу играть. Я знал историю этого клуба, и когда мне предоставился шанс перейти сюда, я сделал все, чтобы это случилось".

"Мне было комфортно в "Роме", я провел там два отличных сезона и был очень счастлив, однако я всегда был тем парнем, который пользуется шансом, чтобы подвергнуть себя давлению".

"Болельщики прозвали меня "Королем "Копа"? Не знаю, должен ли я так себя называть. Пускай болельщики говорят таким образом. Я счастлив забивать голы за клуб, который поддерживаю с детства. Это единственное, что имеет значение", — сообщил Салах FourFourTwo.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. kalei 08.02.2018 15:58 # kalei
    Лизоблюд

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  2. isa1873387 08.02.2018 13:49 # isa1873387
    Ему бы еще натренироваться пасы нормальные делать - вообще красава будет, а пока очень много моментов порит из за неточных передач и не видит игроков которые в лучшей позиции находятся а он пробивает или забирают у него мяч зщ, хотя нужно было пас сделать!

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  3. sj606 08.02.2018 13:42 # sj606
    Скоро перейдет в Реал

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  4. cristean2 08.02.2018 12:52 # cristean2
    Когда переходил в Челси тоже самое говорил и про синих, лол))

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  5. martingor 08.02.2018 12:30 # martingor
    После таких слов через сезон ушли Торрес , Суарез и Коутиньо,так что уже сейчас надо искать замену Салаху

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  6. udaff 08.02.2018 11:32 # udaff
    Повезло ЛФК с этим игроком. Я даже предположить не мог, что он так может выстрелить.

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  7. scouser2005 08.02.2018 11:22 # scouser2005
    Иншалла, Мохаммед!

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  8. arsland 08.02.2018 10:25 # arsland
    После таких выю его точно ждёт реал )))

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  9. eden10 08.02.2018 10:04 # eden10
    Как же красиво поссал на ч0льси.

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  10. theo-zm 08.02.2018 09:59 # theo-zm
    А где пруфы того что говорит этот бедуин
    Фотография или интервьюшка

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  11. lfc4eva 08.02.2018 09:39 # lfc4eva
    Божечки как ему идет эта форма!!! Щас заплачу

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  12. keremet 08.02.2018 09:23 # keremet
    Король Коппа Мо Салах!

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  13. dallaslp 08.02.2018 09:04 # dallaslp
    король Клоппа

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  14. tursa 08.02.2018 08:38 # tursa
    вполне возможно, суарес тоже болел за лфк, и играл всегда до конца без отдыха, через 3-4 года не жалко будет отпустить в реал какойто, главное трофеи пусть принесет
    кстати зарплату в ливерпуле уже могут позволить, коут получал 200, старр получал 150, ввд уже получает 200 или 250, так что ему достойную зп спокойно дадут

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  15. kara-balapan 08.02.2018 08:28 # kara-balapan
    Сыкнул на Щольси, Рому. Теперь псикнет на Ливерку с упиздит в Реал

    "...однако я всегда был тем парнем, который пользуется шансом, чтобы подвергнуть себя давлению"

    Источник: http://fapl.ru/posts/60435/

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  16. skychnie-oboi 08.02.2018 08:22 # skychnie-oboi
    Сыкнул на Челси просто по королевски.

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  17. chr1s8rown 08.02.2018 08:07 # chr1s8rown
    шельси было всего лишь трамплином на пути к великому клубу

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  18. electric 08.02.2018 08:01 # electric
    Спустил на помойку. Красава фараон.

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