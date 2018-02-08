Салах: "С детства поддерживаю "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что у него были амбиции выступать за мерсисайдский клуб с самых юных лет.

25-летний египтянин блестяще проводит свою дебютную кампанию на "Энфилде". Отметившись дублем против "Тоттенхэма" в прошлое воскресенье (2:2), Мохамед стал самым быстрым игроком в истории "Ливерпуля", достигшим отметки в 20 голов за сезон в рамках Премьер-Лиги.



Однако Салах преуспел не только в Премьер-Лиге — с учетом всех соревнований на его счету уже 28 голов за "красных". Как признается Мохамед, ему доставляет огромное удовольствие выступать за "Ливерпуль", ведь он мечтал об этом с детства.



"Я люблю клуб с юных лет. Я знал, что это именно та команда, за которую я хочу играть. Я знал историю этого клуба, и когда мне предоставился шанс перейти сюда, я сделал все, чтобы это случилось".



"Мне было комфортно в "Роме", я провел там два отличных сезона и был очень счастлив, однако я всегда был тем парнем, который пользуется шансом, чтобы подвергнуть себя давлению".



"Болельщики прозвали меня "Королем "Копа"? Не знаю, должен ли я так себя называть. Пускай болельщики говорят таким образом. Я счастлив забивать голы за клуб, который поддерживаю с детства. Это единственное, что имеет значение", — сообщил Салах FourFourTwo.