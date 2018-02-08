Сарри — еще один кандидат на замену Конте в "Челси"

Маурицио Сарри Помимо кандидатуры Луиса Энрике, "Челси" также рассматривает Маурицио Сарри из "Наполи" в качестве возможной замены своему главному тренеру Антонио Конте.

Как утверждает The Independent, клуб со "Стэмфорд Бридж" не собирается принимать поспешных решений в отношении Конте и предпочитает дать тому время наладить ситуацию.

Очередная тренерская отставка с выплатой немалой компенсации не в интересах "синих", поэтому оценка работе Антонио будет дана только по окончании сезона. Если стороны и решат прекратить сотрудничество, то только по обоюдному согласию.

Находящийся без клуба Луис Энрике видится привлекательной кандидатурой для "Челси" — в том числе потому, что лондонцам не пришлось бы платить компенсацию за экс-наставника "Барселоны".

Однако за время работы на "Ноу Камп" Энрике показал себя достаточно конфликтной персоной. В сезоне 2014/15 капитану Хави даже пришлось вмешаться, чтобы помирить тренера с отдельными игроками. Правда, это не помешало "Барселоне" сделать тогда требл.

По информации издания, весьма привлекательной опцией для "синих" является и Сарри, соотечественник Маурицио — именно тот специалист, который верит в тренерскую работу, а не в трансферное окно.

Более того, в последние месяцы 59-летний итальянец стал брать уроки английского, хотя до этого практически не говорил на этом языке. Контракт Сарри с "Наполи" предусматривает отступные в 8 миллионов евро, но эта опция действительна до 31 мая.

"Среди клубов, которые будут заинтересованы в Сарри, есть и "Челси". Сарри стал бы тренером мечты для Абрамовича", — сообщил агент легенды "синих" Джанфранко Дзолы, которого в свою очередь сватают на место спортивного директора.

Меж тем, Daily Mirror добавляет, что интерес к Маурицио проявляет и "Арсенал", который начал неспешные поиски преемника для Арсена Венгера.



Метки Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2018 07:45

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Последние комментарии:




  1. mamkoved-pro 08.02.2018 16:41 # mamkoved-pro
    но чаще всего bezviz со своими обеими бабами оргии устраивает.
    Думаете он просто так хвастается?

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  2. mamkoved-pro 08.02.2018 16:40 # mamkoved-pro
    bezviz изменяет своей тиолке с незнакомкой.
    сначала отсидит руку до онемения, потом устраивает с ней свидание.
    Свидание с незнакомкой.

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  3. eden10 08.02.2018 16:34 # eden10
    Мне каж тут у всех есть бабы
    Даже астер наверное себе нашел(но это не точно)
    но бл поч именно долбаебик этим хвалится?))

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  4. eden10 08.02.2018 16:29 # eden10
    Грит как зовут бабу
    Как нибудь по хохляцки Галя(Халя)?

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  5. electric 08.02.2018 16:28 # electric
    Как там щальси? В след. году чемпик?

    (ответить)

  6. narcot 08.02.2018 15:59 # narcot
    грит, как баба без мозгов может быть 11/10?

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  7. griboedov 08.02.2018 15:47 # griboedov
    https://pp.userapi.com/c621700/v621700316/65051/yOLz9eVH4YQ.jpg

    Блд, пенсы, пустите в хату - хочу пасатреть как вы там живете.

    (ответить)

  8. kos9k 08.02.2018 15:43 # kos9k
    По информации Sport.es, на исправление сложившейся неудачной ситуации Конте предоставлено два матча – против «Вест Бромвича» в АПЛ 12 февраля и «Халла» в Кубке Англии 16 февраля.

    Руководство «синих» откладывает отставку итальянца до конца сезона, чтобы не платить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 30 миллионов евро.

    Основной задачей для «Челси» является сейчас квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон, чтобы летом начать новый долгосрочный проект с новым тренером, и кандидатура Энрике является для клуба приоритетной.

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  9. gidro-met 08.02.2018 15:35 # gidro-met
    Представьте как прямо посреди игры на поле Олд Траффорда выбигает старая протухшая бомжара, садится на корты и прямо на глазах у всего мира удобряет крысятник, посвящая это послание главному тренеру команды с театра мечты.

    Бригада мусорщиков по неудачному стечению обстоятельств оказалась в пробке на довольно почтительном расстоянии от места происшествий, а судья и медперсонал из-за жуткой вони так и не смогли подойти к свежему сюрпризу на расстояние ближе 4 метров. Эта зона поражения так и осталась недосягаемой и игра была продолжена в скором темпе из-за наезда телевизионщиков.

    Поначалу эту ссаную кучу старались оббегать за много метров и не пасовать в ту область (а она была прямо по центру поля), но потом лютый лидер Юнитед не выдержал и решил перехитрить соперников, так пожертвовав имиджем ради создания численного игрового преимущества в полузащите и в первом же моменте размазав смрадной жижей бомжихи свои девственно чистые бутсы, побежал забивать гол ставшим уже коричневым мячом.

    Всё бы ничего, но по схеме Мауриньо Полю пришлось отпасовать мяч на фланг и побежать на навес в штрафную площадь соперника. Подача не заставила себя долго ждать и .............

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  10. martingor 08.02.2018 15:26 # martingor
    Бывший главный тренер «ЦСКА» и «Халл Сити» Леонид Слуцкий стал новым главным тренером «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

    По данным Пресс службы клуба, помощником Леонида Слуцкого будет бывший наставник «Астон Виллы» Алекс Маклиш. Отмечалось, что кандидатура Слуцкого была одобрена после того, как руководство «Челси» не смогло договориться с итальянцем Карло Анчелотти который на днях встречался с владелцем клуба Романом Абрамовичем. Уволенный сегодня бывший наставник «Челси» Антонио Конте получит компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.

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  11. griboedov 08.02.2018 15:24 # griboedov
    Грит, мало грайнда чет сегодня на фапле. Ты приболел?

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  12. gidro-met 08.02.2018 15:22 # gidro-met
    Ссари способен обкекать каждый унитаз в английских пределах, этот чекатило заставит Сеска бегать во имя жизни своих детей

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  13. gidro-met 08.02.2018 15:20 # gidro-met
    Тоттенхэм и Мю - команды примерно одного уровня. Сейчас Арсенал резко догнал их. Потом идет Ливерпуль, ну а МС и Челси - космос, недосягаемость.

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  14. griboedov 08.02.2018 15:19 # griboedov
    Плетусь в жопе у МС. (С) Человек-паук.

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  15. gidro-met 08.02.2018 15:17 # gidro-met
    Слабым утешением для фанатов Юнитед является второе место в таблице..

    Когда с первым местом всё понятно - лучше уж устроить американские горки для болел в борьбе за 4-ку, чем уныло плестис в жопе у Мс, попутно вдыхая всякие голубые газы.

    Это участь Мю, Юнитед. Дорогие друзья. Команда с самым бешенным бюджетом и недвусмысленными намерениями на чемп и Лч.

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  16. griboedov 08.02.2018 15:16 # griboedov
    Чикатила какой-то на фото. Придет и съест колбаски пенсов.

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  17. bezviz 08.02.2018 15:08 # bezviz
    создал группу в вк называется "подслушано Фапл", заходите добавляйтесь

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  18. wolfsmensch 08.02.2018 15:03 # wolfsmensch
    подскажите плиз как назывался сайт Бабарики про низшие английские футбольные лиги?!

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  19. cunningham 08.02.2018 14:56 # cunningham
    вот кстати было бы очень интересно за ним понаблюдать в англии.
    но он только-только в наполи все налаживает. незачем ему к пенсам пока валить.

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  20. mamkoved-gay 08.02.2018 14:53 # mamkoved-gay
    Представьте советскую бабулю 1952 года рождения, которая уже 67-й год живет без воды и туалетной бумаги.
    Затхлевший запах, пыль истлевшего кала, вокруг корка с гноем - это ее влагалище.
    Так вот,
    там мой хуй живет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60434/?c=1#c6599633

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