Сарри — еще один кандидат на замену Конте в "Челси"

Помимо кандидатуры Луиса Энрике, "Челси" также рассматривает Маурицио Сарри из "Наполи" в качестве возможной замены своему главному тренеру Антонио Конте.

Как утверждает The Independent, клуб со "Стэмфорд Бридж" не собирается принимать поспешных решений в отношении Конте и предпочитает дать тому время наладить ситуацию.



Очередная тренерская отставка с выплатой немалой компенсации не в интересах "синих", поэтому оценка работе Антонио будет дана только по окончании сезона. Если стороны и решат прекратить сотрудничество, то только по обоюдному согласию.



Находящийся без клуба Луис Энрике видится привлекательной кандидатурой для "Челси" — в том числе потому, что лондонцам не пришлось бы платить компенсацию за экс-наставника "Барселоны".



Однако за время работы на "Ноу Камп" Энрике показал себя достаточно конфликтной персоной. В сезоне 2014/15 капитану Хави даже пришлось вмешаться, чтобы помирить тренера с отдельными игроками. Правда, это не помешало "Барселоне" сделать тогда требл.



По информации издания, весьма привлекательной опцией для "синих" является и Сарри, соотечественник Маурицио — именно тот специалист, который верит в тренерскую работу, а не в трансферное окно.



Более того, в последние месяцы 59-летний итальянец стал брать уроки английского, хотя до этого практически не говорил на этом языке. Контракт Сарри с "Наполи" предусматривает отступные в 8 миллионов евро, но эта опция действительна до 31 мая.



"Среди клубов, которые будут заинтересованы в Сарри, есть и "Челси". Сарри стал бы тренером мечты для Абрамовича", — сообщил агент легенды "синих" Джанфранко Дзолы, которого в свою очередь сватают на место спортивного директора.



Меж тем, Daily Mirror добавляет, что интерес к Маурицио проявляет и "Арсенал", который начал неспешные поиски преемника для Арсена Венгера.