Сарри — еще один кандидат на замену Конте в "Челси"
Помимо кандидатуры Луиса Энрике, "Челси" также рассматривает Маурицио Сарри из "Наполи" в качестве возможной замены своему главному тренеру Антонио Конте.
Как утверждает The Independent, клуб со "Стэмфорд Бридж" не собирается принимать поспешных решений в отношении Конте и предпочитает дать тому время наладить ситуацию.
Очередная тренерская отставка с выплатой немалой компенсации не в интересах "синих", поэтому оценка работе Антонио будет дана только по окончании сезона. Если стороны и решат прекратить сотрудничество, то только по обоюдному согласию.
Находящийся без клуба Луис Энрике видится привлекательной кандидатурой для "Челси" — в том числе потому, что лондонцам не пришлось бы платить компенсацию за экс-наставника "Барселоны".
Однако за время работы на "Ноу Камп" Энрике показал себя достаточно конфликтной персоной. В сезоне 2014/15 капитану Хави даже пришлось вмешаться, чтобы помирить тренера с отдельными игроками. Правда, это не помешало "Барселоне" сделать тогда требл.
По информации издания, весьма привлекательной опцией для "синих" является и Сарри, соотечественник Маурицио — именно тот специалист, который верит в тренерскую работу, а не в трансферное окно.
Более того, в последние месяцы 59-летний итальянец стал брать уроки английского, хотя до этого практически не говорил на этом языке. Контракт Сарри с "Наполи" предусматривает отступные в 8 миллионов евро, но эта опция действительна до 31 мая.
"Среди клубов, которые будут заинтересованы в Сарри, есть и "Челси". Сарри стал бы тренером мечты для Абрамовича", — сообщил агент легенды "синих" Джанфранко Дзолы, которого в свою очередь сватают на место спортивного директора.
Меж тем, Daily Mirror добавляет, что интерес к Маурицио проявляет и "Арсенал", который начал неспешные поиски преемника для Арсена Венгера.
08.02.2018 07:45
Просмотров: 5872
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
но чаще всего bezviz со своими обеими бабами оргии устраивает.
Думаете он просто так хвастается?
(ответить)
bezviz изменяет своей тиолке с незнакомкой.
сначала отсидит руку до онемения, потом устраивает с ней свидание.
Свидание с незнакомкой.
(ответить)
Мне каж тут у всех есть бабы
Даже астер наверное себе нашел(но это не точно)
но бл поч именно долбаебик этим хвалится?))
(ответить)
Грит как зовут бабу
Как нибудь по хохляцки Галя(Халя)?
(ответить)
Как там щальси? В след. году чемпик?
(ответить)
грит, как баба без мозгов может быть 11/10?
(ответить)
https://pp.userapi.com/c621700/v621700316/65051/yOLz9eVH4YQ.jpg
Блд, пенсы, пустите в хату - хочу пасатреть как вы там живете.
(ответить)
По информации Sport.es, на исправление сложившейся неудачной ситуации Конте предоставлено два матча – против «Вест Бромвича» в АПЛ 12 февраля и «Халла» в Кубке Англии 16 февраля.
Руководство «синих» откладывает отставку итальянца до конца сезона, чтобы не платить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 30 миллионов евро.
Основной задачей для «Челси» является сейчас квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон, чтобы летом начать новый долгосрочный проект с новым тренером, и кандидатура Энрике является для клуба приоритетной.
(ответить)
Представьте как прямо посреди игры на поле Олд Траффорда выбигает старая протухшая бомжара, садится на корты и прямо на глазах у всего мира удобряет крысятник, посвящая это послание главному тренеру команды с театра мечты.
Бригада мусорщиков по неудачному стечению обстоятельств оказалась в пробке на довольно почтительном расстоянии от места происшествий, а судья и медперсонал из-за жуткой вони так и не смогли подойти к свежему сюрпризу на расстояние ближе 4 метров. Эта зона поражения так и осталась недосягаемой и игра была продолжена в скором темпе из-за наезда телевизионщиков.
Поначалу эту ссаную кучу старались оббегать за много метров и не пасовать в ту область (а она была прямо по центру поля), но потом лютый лидер Юнитед не выдержал и решил перехитрить соперников, так пожертвовав имиджем ради создания численного игрового преимущества в полузащите и в первом же моменте размазав смрадной жижей бомжихи свои девственно чистые бутсы, побежал забивать гол ставшим уже коричневым мячом.
Всё бы ничего, но по схеме Мауриньо Полю пришлось отпасовать мяч на фланг и побежать на навес в штрафную площадь соперника. Подача не заставила себя долго ждать и .............
(ответить)
Бывший главный тренер «ЦСКА» и «Халл Сити» Леонид Слуцкий стал новым главным тренером «Челси», сообщает пресс-служба клуба.
По данным Пресс службы клуба, помощником Леонида Слуцкого будет бывший наставник «Астон Виллы» Алекс Маклиш. Отмечалось, что кандидатура Слуцкого была одобрена после того, как руководство «Челси» не смогло договориться с итальянцем Карло Анчелотти который на днях встречался с владелцем клуба Романом Абрамовичем. Уволенный сегодня бывший наставник «Челси» Антонио Конте получит компенсацию в размере 10 миллионов фунтов.
(ответить)
Грит, мало грайнда чет сегодня на фапле. Ты приболел?
(ответить)
Ссари способен обкекать каждый унитаз в английских пределах, этот чекатило заставит Сеска бегать во имя жизни своих детей
(ответить)
Тоттенхэм и Мю - команды примерно одного уровня. Сейчас Арсенал резко догнал их. Потом идет Ливерпуль, ну а МС и Челси - космос, недосягаемость.
(ответить)
Плетусь в жопе у МС. (С) Человек-паук.
(ответить)
Слабым утешением для фанатов Юнитед является второе место в таблице..
Когда с первым местом всё понятно - лучше уж устроить американские горки для болел в борьбе за 4-ку, чем уныло плестис в жопе у Мс, попутно вдыхая всякие голубые газы.
Это участь Мю, Юнитед. Дорогие друзья. Команда с самым бешенным бюджетом и недвусмысленными намерениями на чемп и Лч.
(ответить)
Чикатила какой-то на фото. Придет и съест колбаски пенсов.
(ответить)
создал группу в вк называется "подслушано Фапл", заходите добавляйтесь
(ответить)
подскажите плиз как назывался сайт Бабарики про низшие английские футбольные лиги?!
(ответить)
вот кстати было бы очень интересно за ним понаблюдать в англии.
но он только-только в наполи все налаживает. незачем ему к пенсам пока валить.
(ответить)
Представьте советскую бабулю 1952 года рождения, которая уже 67-й год живет без воды и туалетной бумаги.
Затхлевший запах, пыль истлевшего кала, вокруг корка с гноем - это ее влагалище.
Так вот,
там мой хуй живет.
Источник: http://fapl.ru/posts/60434/?c=1#c6599633
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий