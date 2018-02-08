Руни объясил, почему Мхитарян не заиграл в "Юнайтед"
Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни считает, что карьера Генриха Мхитаряна в "Манчестер Юнайтед" не сложилась из-за отсутствия свободы действий у армянского плеймейкера.
В прошлом сезоне Руни и Мхитаряну довелось вместе поиграть за "красных дьяволов" и даже завоевать Кубок Лиги с Лигой Европы, однако летом Уэйн вернулся в родной "Эвертон", а спустя всего полгода Генрих покинул лавку МЮ и перебрался в "Арсенал".
Руни считает, что в "Арсенале" Мхитарян получит необходимую свободу и не будет обременен черновой работой. Уэйн считает, что стиль "Юнайтед" просто не подходил для Генриха.
"В прошлом сезоне во время тренировок я много раз мог убедиться, что он очень талантливый игрок. Думаю, в "Манчестер Юнайтед" он не получал желаемой свободы, которую он имел в Дортмунде, учитывая стиль игры "Боруссии".
"В "Арсенале" у него появятся поблизости игроки, которые будут открываться для его передач и доставлять ему мяч, а он сможет создавать голы и забивать сам. Я правда думаю, что у него все получится", — цитирует Руни Manchester Evening News.
08.02.2018 07:00
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Эхх, Уэйни, где твои 25 лет, тогда Юнайтед был грозной атакующей силой и без посредственных подносчиков снарядов, вроде Генриха.
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