"Тоттенхэм" вышел в 5-й раунд Кубка Англии

Со второй попытки "Тоттенхэму" все-таки удалось шагнуть в 5-й раунд Кубка Англии, в переигровке одолев представителя Лиги Два "Ньюпорт" — 2:0.

Напомним, недостаточный настрой в первом матче едва не стоил "шпорам" досрочного вылета из турнира. Только гол Харри Кейна на 82-й минуте позволил подопечным Маурисио Почеттино вырвать ничью 1:1.



Повторный матч "Тоттенхэм" тоже начал чрезвычайно вальяжно, но довольно скоро втянулся в игру и на 26-й минуте открыл счет. Мусса Сиссоко попытался выполнить прострел с правого края штрафной площади, а Дэн Батлер неудачно срезал мяч в собственные ворота — 1:0.



"Шпоры" продолжили оказывать давление и на 34-й минуте удвоили свое преимущество. Сон Хен Мин ворвался в штрафную, после чего сделал короткую передачу на подключившегося параллельным курсом Эрика Ламелу. Аргентинец улучшил свою позицию и послал мяч в ворота через ноги голкипера — 2:0.



Во втором тайма шла неторопливая игра при полном преимуществе "шпор". Ламела, Фернандо Льоренте и Деле Алли упустили свои моменты, чтобы сделать счет разгромным. "Ньюпорт" же сподобился только на один удар в створ, но Михел Ворм выручил хозяев в компенсированное время.



Со второй попытки "Тоттенхэм" уверенно справился с командой из четвертого дивизиона и теперь отправится в гости к "Рочдейлу" из Лиги Один в рамках 5-го раунда Кубка Англии.



"Тоттенхэм" — "Ньюпорт" — 2:0 (2:0)



Голы: Батлер 26 (авт), Ламела 34.



"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Алдервейрелд, Фойт, Роуз (Уолкер-Питерс 86), Ваньяма (Алли 78), Уинкс, Сиссоко, Ламела, Сон (Эриксен 61), Льоренте.