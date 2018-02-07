Трой Дини избежал дисквалификации за неприличный жест
Капитан "Уотфорда" Трой Дини избежал наказания за неприличный жест, продемонстрированный в матче Премьер-Лиги против "Челси" в понедельник вечером.
Напомним, именно Дини открыл счет в матче, который завершился сенсационной победой "шершней" со счетом 4:1. Реализовав пенальти, Трой показал средний палец по направлению к трибунам.
Данный инцидент привлек внимание FA. Ассоциация созвала независимую комиссию, однако та, изучив видеоповторы, не смогла прийти к единодушному мнению, заслуживает ли поступок Дини красной карточки. Таким образом, 29-летний нападающий избежал дисквалификации.
Отметим, что ранее в этом сезоне Трой отбыл уже две дисквалификации продолжительностью три и четыре матча. Если бы Дини был наказан в третий раз, то ему пришлось бы пропустить четыре поединка.
07.02.2018 22:25
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Последние комментарии:
лол, синюю помойку унизили.
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Терри имели-бы без смазки 8 матчей
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это он вряд ли своим фанатом показал .
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Не понятно по комментам выше, при чём тут пенсы? Он показывал факи тем фанам которые его сплавляли в другой клуб, в прошлое трансферное окно.
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для пенсов этот жест норма
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Ахахаха, комментарии излишни.
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Почему то такое говно как Коста и Дини избегают дисквы, а нормальные игроки раз слово не то сказали и отдыхают по хрен знает сколько игр.
(ответить)
Ну это нормально, он же пенсам показал. За что тут наказывать?
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не хочу скатываться до уровня некоторых фапловчан, но тут даже фа на пенсов болт кладет.
значит материться в камеру как руни это дисква а тут за фак пофиг. дичь какая то
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Чот пенсов даже жалко немного. Все на них ссут без остановки.
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Странные они там. То Суаресу и Уилшеру дадут, а алли и дини нет
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лолчто? как там можно не прийти к единодушному решению?
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Всё правильно, ибо нехуй.
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