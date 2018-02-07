Трой Дини избежал дисквалификации за неприличный жест

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини избежал наказания за неприличный жест, продемонстрированный в матче Премьер-Лиги против "Челси" в понедельник вечером.

Напомним, именно Дини открыл счет в матче, который завершился сенсационной победой "шершней" со счетом 4:1. Реализовав пенальти, Трой показал средний палец по направлению к трибунам.

Данный инцидент привлек внимание FA. Ассоциация созвала независимую комиссию, однако та, изучив видеоповторы, не смогла прийти к единодушному мнению, заслуживает ли поступок Дини красной карточки. Таким образом, 29-летний нападающий избежал дисквалификации.

Отметим, что ранее в этом сезоне Трой отбыл уже две дисквалификации продолжительностью три и четыре матча. Если бы Дини был наказан в третий раз, то ему пришлось бы пропустить четыре поединка.



Метки FA, Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. cunningham 08.02.2018 00:11 # cunningham
    лол, синюю помойку унизили.

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  2. denk 07.02.2018 23:58 # denk
    Терри имели-бы без смазки 8 матчей

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  3. chr1s8rown 07.02.2018 23:41 # chr1s8rown
    это он вряд ли своим фанатом показал .

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  4. sexan 07.02.2018 23:40 # sexan
    Не понятно по комментам выше, при чём тут пенсы? Он показывал факи тем фанам которые его сплавляли в другой клуб, в прошлое трансферное окно.

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  5. manutd-20champ 07.02.2018 23:24 # manutd-20champ
    для пенсов этот жест норма

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  6. toledo 07.02.2018 23:12 # toledo
    Ахахаха, комментарии излишни.

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  7. thierryhenry14 07.02.2018 23:10 # thierryhenry14
    Почему то такое говно как Коста и Дини избегают дисквы, а нормальные игроки раз слово не то сказали и отдыхают по хрен знает сколько игр.

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  8. fc-oil 07.02.2018 22:52 # fc-oil
    Ну это нормально, он же пенсам показал. За что тут наказывать?

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  9. van-der-slav 07.02.2018 22:42 # van-der-slav
    не хочу скатываться до уровня некоторых фапловчан, но тут даже фа на пенсов болт кладет.
    значит материться в камеру как руни это дисква а тут за фак пофиг. дичь какая то

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  10. lahmatyj 07.02.2018 22:36 # lahmatyj
    Чот пенсов даже жалко немного. Все на них ссут без остановки.

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  11. wallberg 07.02.2018 22:34 # wallberg
    Странные они там. То Суаресу и Уилшеру дадут, а алли и дини нет

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  12. zhan-lfc 07.02.2018 22:28 # zhan-lfc
    лолчто? как там можно не прийти к единодушному решению?

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  13. sexan 07.02.2018 22:27 # sexan
    Всё правильно, ибо нехуй.

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