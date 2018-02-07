Трой Дини избежал дисквалификации за неприличный жест

Капитан "Уотфорда" Трой Дини избежал наказания за неприличный жест, продемонстрированный в матче Премьер-Лиги против "Челси" в понедельник вечером.

Напомним, именно Дини открыл счет в матче, который завершился сенсационной победой "шершней" со счетом 4:1. Реализовав пенальти, Трой показал средний палец по направлению к трибунам.



Данный инцидент привлек внимание FA. Ассоциация созвала независимую комиссию, однако та, изучив видеоповторы, не смогла прийти к единодушному мнению, заслуживает ли поступок Дини красной карточки. Таким образом, 29-летний нападающий избежал дисквалификации.



Отметим, что ранее в этом сезоне Трой отбыл уже две дисквалификации продолжительностью три и четыре матча. Если бы Дини был наказан в третий раз, то ему пришлось бы пропустить четыре поединка.