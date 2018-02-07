Заха пропустит не более месяца

Ведущий игрок "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пополнил лазарет своей команды, но вернется в строй уже через месяц.

В матче минувшего уикенда против "Ньюкасла" у стремительного вингера возникли проблемы с коленом. В понедельник Уилфрид прошел медицинское обследование, а затем посетил профильного доктора.



Изначально на "Селхерст Парк" были опасении что срок восстановления 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара пойдет на месяцы, а не на недели. В прессе появились слухи, что Заха даже может пропустить остаток сезона.



Однако Sky Sports спешит развеять эти опасения. Уилфрид задержится в лазарете на срок до одного месяца, а при идеальном стечении обстоятельств вернется на футбольное поле в домашнем матче против своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" 5 марта.