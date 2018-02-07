Почеттино не одержим жаждой трофеев
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не одержим жаждой трофеев.
В период работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились огромного прогресса и превратились в завсегдатая топ-4 Премьер-Лиги, даже затмив своих соседей из "Арсенала", но при этом до сих пор не выиграли ни одного трофея.
Последним трофеем "Тоттенхэма" так и остается Кубок Лиги, завоеванный в 2008 году, однако Маурисио не переживает по этому поводу и считает, что всему свое время.
"Нет, я не чувствую, что мне позарез нужен трофей. Конечно, мы стремимся к этому и хотим этого, но я не одержим тем, чтобы выигрывать, выигрывать и выигрывать".
"Нам необходимо создать сильную команду с победным характером. А для этого требуется время. Никогда не знаешь, сколько. Год, два, три или пять лет. Мы в хорошем положении, ожидаем новый стадион, который будет удивительной вещью для нас, фанатов и клуба".
"Учитывая условия, в которых мы работаем, если все будет идти в том же ключе, "Тоттенхэм" станет одним из претендентов на трофеи. Мы хотим выиграть трофей, потому что я делал это как игрок, и я знаю, что ты чувствуешь при этом", — цитирует Почеттино Evening Standard.
07.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
поэтому не хочу его видеть однажды в Челси.
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идеология неудачника.
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А как без побед создать команду с победным характером?
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Все будет! Всему свое время! С новым стадионом придут и трофеи!
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С такой идеологией в Арсик вместо Венгера ему дорога.
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Зря он так сказал) это сильная антиреклама для игроков
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