Почеттино не одержим жаждой трофеев

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не одержим жаждой трофеев.

В период работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились огромного прогресса и превратились в завсегдатая топ-4 Премьер-Лиги, даже затмив своих соседей из "Арсенала", но при этом до сих пор не выиграли ни одного трофея.



Последним трофеем "Тоттенхэма" так и остается Кубок Лиги, завоеванный в 2008 году, однако Маурисио не переживает по этому поводу и считает, что всему свое время.



"Нет, я не чувствую, что мне позарез нужен трофей. Конечно, мы стремимся к этому и хотим этого, но я не одержим тем, чтобы выигрывать, выигрывать и выигрывать".



"Нам необходимо создать сильную команду с победным характером. А для этого требуется время. Никогда не знаешь, сколько. Год, два, три или пять лет. Мы в хорошем положении, ожидаем новый стадион, который будет удивительной вещью для нас, фанатов и клуба".



"Учитывая условия, в которых мы работаем, если все будет идти в том же ключе, "Тоттенхэм" станет одним из претендентов на трофеи. Мы хотим выиграть трофей, потому что я делал это как игрок, и я знаю, что ты чувствуешь при этом", — цитирует Почеттино Evening Standard.