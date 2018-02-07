Почеттино не одержим жаждой трофеев

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не одержим жаждой трофеев.

В период работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились огромного прогресса и превратились в завсегдатая топ-4 Премьер-Лиги, даже затмив своих соседей из "Арсенала", но при этом до сих пор не выиграли ни одного трофея.

Последним трофеем "Тоттенхэма" так и остается Кубок Лиги, завоеванный в 2008 году, однако Маурисио не переживает по этому поводу и считает, что всему свое время.

"Нет, я не чувствую, что мне позарез нужен трофей. Конечно, мы стремимся к этому и хотим этого, но я не одержим тем, чтобы выигрывать, выигрывать и выигрывать".

"Нам необходимо создать сильную команду с победным характером. А для этого требуется время. Никогда не знаешь, сколько. Год, два, три или пять лет. Мы в хорошем положении, ожидаем новый стадион, который будет удивительной вещью для нас, фанатов и клуба".

"Учитывая условия, в которых мы работаем, если все будет идти в том же ключе, "Тоттенхэм" станет одним из претендентов на трофеи. Мы хотим выиграть трофей, потому что я делал это как игрок, и я знаю, что ты чувствуешь при этом", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 07.02.2018 22:11 # pauk
    поэтому не хочу его видеть однажды в Челси.

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  2. manutd-20champ 07.02.2018 22:08 # manutd-20champ
    идеология неудачника.

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  3. ma1efikus 07.02.2018 21:56 # ma1efikus
    А как без побед создать команду с победным характером?

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  4. zzspurs 07.02.2018 21:23 # zzspurs
    Все будет! Всему свое время! С новым стадионом придут и трофеи!

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  5. kinan-afc 07.02.2018 21:23 # kinan-afc
    С такой идеологией в Арсик вместо Венгера ему дорога.

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  6. bonapaart 07.02.2018 21:12 # bonapaart
    Зря он так сказал) это сильная антиреклама для игроков

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