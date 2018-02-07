Представлена форма сборной Англии на ЧМ-2018 (ФОТО)
Сборная Англии официально представила комплекты домашней и выездной формы для участия в Чемпионате Мира в России грядущим летом.
Впервые подопечные Гарета Саутгейта примерят свою новую форму от компании Nike 23 марта, в выездном товарищеском матче против сборной Голландии. А спустя четыре дня обновленную атрибутику англичан сможет лицезреть "Уэмбли", во встрече с Италией.
Домашняя форма представляет собой белую футболку с красной полоской и синие шорты, тогда как выездной комплект состоит из красной футболки с белыми шортами, что перекликается с формой, которую англичане носили во время победного для себя ЧМ-1966.
07.02.2018 20:00
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Последние комментарии:
классика.
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Отличная форма. Как в старые добрые времена. С чёрными шортами белая и с белыми красная. Может быть куплю, хотя громких имён там нет. Посмотрим будут ли у нас их толкать.
(ответить)
Umbro шили красивую форму, а дальше не о чем.
(ответить)
Лично мне нравится футболка 2004 года, а эти все одинаковые какие то.
(ответить)
на рэшфорде сморится акуительно
пойдет.
(ответить)
Стерилинг писец на бабу похож... при чем и по характеру как истеричка... Видимо родители кинули монетку и решили растить парнем...)
(ответить)
Доставляет как из года в года, она нихоя не меняется и все такие "да выдерживается английский консерватизм". А в найках такие "норм наебали лохов".
(ответить)
Всё одно и тоже, нет смысла покупать.
(ответить)
Странный пошив, на плечах облегает, а на груди как мешок.
(ответить)
Это Стерлинг или транс?))
(ответить)
пока там саутгейт и стерлиг , я буду хейтером трех львиц
(ответить)
одни нигры
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хорошая, красную бы
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ну как холопы, ей богу!
в такой только и играть в футбол 19-го века
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как я люблю когда обычная монотонная форма, без всяких выебонов
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гуд, олдскульная
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