Представлена форма сборной Англии на ЧМ-2018 (ФОТО)

Сборная Англии официально представила комплекты домашней и выездной формы для участия в Чемпионате Мира в России грядущим летом.

Впервые подопечные Гарета Саутгейта примерят свою новую форму от компании Nike 23 марта, в выездном товарищеском матче против сборной Голландии. А спустя четыре дня обновленную атрибутику англичан сможет лицезреть "Уэмбли", во встрече с Италией.



Домашняя форма представляет собой белую футболку с красной полоской и синие шорты, тогда как выездной комплект состоит из красной футболки с белыми шортами, что перекликается с формой, которую англичане носили во время победного для себя ЧМ-1966.



































