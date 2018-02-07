Представлена форма сборной Англии на ЧМ-2018 (ФОТО)

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России Сборная Англии официально представила комплекты домашней и выездной формы для участия в Чемпионате Мира в России грядущим летом.

Впервые подопечные Гарета Саутгейта примерят свою новую форму от компании Nike 23 марта, в выездном товарищеском матче против сборной Голландии. А спустя четыре дня обновленную атрибутику англичан сможет лицезреть "Уэмбли", во встрече с Италией.

Домашняя форма представляет собой белую футболку с красной полоской и синие шорты, тогда как выездной комплект состоит из красной футболки с белыми шортами, что перекликается с формой, которую англичане носили во время победного для себя ЧМ-1966.

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России

Форма сборной Англии на ЧМ-2018 в России



Метки Nike, сборная Англии, форма, фото, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3050

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cunningham 08.02.2018 00:12 # cunningham
    классика.

    (ответить)

  2. ganinilyha 07.02.2018 23:29 # ganinilyha
    Отличная форма. Как в старые добрые времена. С чёрными шортами белая и с белыми красная. Может быть куплю, хотя громких имён там нет. Посмотрим будут ли у нас их толкать.

    (ответить)

  3. liverpool-ynwa 07.02.2018 22:24 # liverpool-ynwa
    Umbro шили красивую форму, а дальше не о чем.

    (ответить)

  4. sexan 07.02.2018 22:10 # sexan
    Лично мне нравится футболка 2004 года, а эти все одинаковые какие то.

    (ответить)

  5. calvin-harris 07.02.2018 22:10 # calvin-harris
    на рэшфорде сморится акуительно
    пойдет.

    (ответить)

  6. kedr 07.02.2018 22:03 # kedr
    Стерилинг писец на бабу похож... при чем и по характеру как истеричка... Видимо родители кинули монетку и решили растить парнем...)

    (ответить)

  7. gerrard08 07.02.2018 21:53 # gerrard08
    Доставляет как из года в года, она нихоя не меняется и все такие "да выдерживается английский консерватизм". А в найках такие "норм наебали лохов".

    (ответить)

  8. sexan 07.02.2018 21:23 # sexan
    Всё одно и тоже, нет смысла покупать.

    (ответить)

  9. dragonishka 07.02.2018 21:07 # dragonishka
    Странный пошив, на плечах облегает, а на груди как мешок.

    (ответить)

  10. stark7 07.02.2018 21:03 # stark7
    Это Стерлинг или транс?))

    (ответить)

  11. chr1s8rown 07.02.2018 20:53 # chr1s8rown
    пока там саутгейт и стерлиг , я буду хейтером трех львиц

    (ответить)

  12. lahmatyj 07.02.2018 20:17 # lahmatyj
    одни нигры

    (ответить)

  13. tursa 07.02.2018 20:15 # tursa
    хорошая, красную бы

    (ответить)

  14. gidro-met 07.02.2018 20:08 # gidro-met
    ну как холопы, ей богу!
    в такой только и играть в футбол 19-го века

    (ответить)

  15. van-der-slav 07.02.2018 20:07 # van-der-slav
    как я люблю когда обычная монотонная форма, без всяких выебонов

    (ответить)

  16. nejnyi 07.02.2018 20:07 # nejnyi
    гуд, олдскульная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: