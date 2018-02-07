Луис Энрике исключает свое появление в "Челси" до окончания сезона

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике исключает свое появление в "Челси" до окончания этого сезона.

После сокрушительных поражений от "Борнмута" и "Уотфорда" с общим счетом 7:1 рулевой "синих" Антонио Конте оказался под небывалым прежде давлением, а пресса принялась гадать, уйдет итальянец в ближайшее время или продержится до конца сезона.



Подтверждая информацию некоторых авторитетных изданий, Evening Standard сообщает, что пока увольнение Конте не грозит. Клуб со "Стэмфорд Бридж" не готов идти на кардинальные перестановки в преддверии ряда важнейших матчей, включая противостояние с "Барселоной" в плей-офф Лиги Чемпионов.



Также сообщается, что "синие" просто не смогут заманить Энрике, если решат расстаться с Конте немедленно. Луис является претендентом номер один на замену Антонио, но не заинтересован в том, чтобы поспешно возвращаться к работе и становиться кризисным менеджером.



47-летний испанец по-прежнему планирует отдыхать до мая, после чего будет готов обсудить свое назначение в "Челси" или где-либо еще. Кроме того, трое ключевых помощников Энрике по "Барселоне" в данный момент трудятся в "Сельте", и без них Луис не готов браться за новую работу.