Луис Энрике исключает свое появление в "Челси" до окончания сезона

Луис Энрике Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике исключает свое появление в "Челси" до окончания этого сезона.

После сокрушительных поражений от "Борнмута" и "Уотфорда" с общим счетом 7:1 рулевой "синих" Антонио Конте оказался под небывалым прежде давлением, а пресса принялась гадать, уйдет итальянец в ближайшее время или продержится до конца сезона.

Подтверждая информацию некоторых авторитетных изданий, Evening Standard сообщает, что пока увольнение Конте не грозит. Клуб со "Стэмфорд Бридж" не готов идти на кардинальные перестановки в преддверии ряда важнейших матчей, включая противостояние с "Барселоной" в плей-офф Лиги Чемпионов.

Также сообщается, что "синие" просто не смогут заманить Энрике, если решат расстаться с Конте немедленно. Луис является претендентом номер один на замену Антонио, но не заинтересован в том, чтобы поспешно возвращаться к работе и становиться кризисным менеджером.

47-летний испанец по-прежнему планирует отдыхать до мая, после чего будет готов обсудить свое назначение в "Челси" или где-либо еще. Кроме того, трое ключевых помощников Энрике по "Барселоне" в данный момент трудятся в "Сельте", и без них Луис не готов браться за новую работу.



Метки Конте, тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2469

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. martingor 07.02.2018 22:30 # martingor
    Барсу может тренировать любой дебил. Итог все тренеры которые тренировали Барсу дебилы.Так что Челси он подходит, у него такая же дебильная рожа как у игроков и хозяина Челси

    (ответить)

  2. manutd-20champ 07.02.2018 20:56 # manutd-20champ
    тот ещё физрук

    (ответить)

  3. snmn 07.02.2018 20:53 # snmn
    спасибо, нам не надо, не сейчас ни позже

    (ответить)

  4. osivori 07.02.2018 19:52 # osivori
    да не нужен он

    (ответить)

  5. golokante 07.02.2018 19:32 # golokante
    Нахуй ты всрался вообще

    (ответить)

  6. fanstevengerrard 07.02.2018 19:15 # fanstevengerrard
    Там, по слухам, если он придет сюда, то захочет взять Суареса с Барсы.

    (ответить)

  7. wengerrrro 07.02.2018 19:13 # wengerrrro
    все ссут на них, даже уже жаль пинсов, хотя не, продолжаем ссать

    (ответить)

  8. celebrate 07.02.2018 19:10 # celebrate
    Не нужен был

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: