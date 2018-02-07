"Вест Хэм" объявил о переходе Эвра
"Вест Хэм" представил бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, заключив с французом краткосрочный контракт.
В свое время Эвра выступал под руководством Дэвида Мойеса за "Манчестер Юнайтед". Теперь Патрис должен помочь шотландцу спасти от вылета из Премьер-Лиги "Вест Хэм".
В статусе свободного агента 36-летний француз заключил с "молотобойцами" краткосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона. В Лондоне защитник будет выступать под 27-м номером.
"Я очень рад стать "молотобойцем" и вернуться в Премьер-Лигу. Я благодарен "Вест Хэму" за возможность снова заниматься любимым делом", - сообщил Эвра официальному сайту клуба.
Отметим, что по ходу нынешнего сезона с Патрисом разорвал контракт "Марсель", а УЕФА отстранил Эвра от выступлений в еврокубках из-за драки с болельщиком.
07.02.2018 18:25
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Грит, вот тебе совет как нужно
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(ответить)
найс ттх проходит дальше в ка
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6ля грит скопируй картинку на комп, чтоб не отследить гуглом
замаж ей лицо и весь фон
и скинь хотя б фигуру
если она 11 из 10, ты должен гордиться, пи3дабол этакий)
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6ля моя тянка странная, у нас еще секса не было, она пока не хочет, типа рано
Источник: http://fapl.ru/posts/60425/?c=1#c6599312
как узнать защекана по началу комментария
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шлакониры - xyесосы, щольсе - глиномесы
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Топарь. пятнаху положит
(ответить)
Эта проститутка что до сих пор в футбол играет
(ответить)
07.02.2018 21:54 #
bezviz
ок, но глаза замажу, только ты сначала скинь свою е6алку
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ооо, наконец-то обзор на фильм невского
(ответить)
http://fapl.ru/posts/60425/?c=1#c6599312
Ахахахахахах, тупой пенс спалился.
(ответить)
на фото негрито тобишь братуха
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норм там медведи хакерскую атаку провели
пописяли на канаду и мок
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https://www.celebjihad.com/celeb-jihad/images/jennifer_lawrence_nude_facial_leak.jpg
чо пацаны, Лоуренс
(ответить)
6ля моя тянка странная, у нас еще секса не было, она пока не хочет, типа рано, но уже фоток 15-20 присылала, эротических разумеется, без оголения, ну 1 с сиськами есть, но это я попросил)) это она типа так держит меня на поводке чтобы не плюнул и не смотрел на других баб или что? главное, в реале такая скромная, а в переписке уверенная и раскованная) как преодолеть этот барьер, секасамана очень хочется с ней, она прям 11/10!
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когда ссышь на одного МИХАЙЛО, всегда появляется его дружок FOXMCFC, и подставляет свой ротик для порции мочи.
Ничё страшного, ради такого шоу, жёлтую потерплю
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Адим опять, вместо того, чтобы просто удалить коммент, даёт жёлтую и просто оставляет коммент висеть на сайте))
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когда ссышь на одного пенса, всегда появляется его дружок бойфренд, и подставляет свой ротик для порции мочи
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кстати
всегда думал, какого это петь инву в конце матча, ведя в счете и сука пропускать в этот момент))
не припомню такой шняги)и перед подачей в штрафную подумал об этом как раз
и нанахой
пенка ежжи
еще клап говорил, заебали с инвой этой, матч еще не окончен же
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Такое впечатление, что Роман дал порулить Челси сыну Аркадию. Откуда они вытащили этого Энрике из какого подвала. Он показал себя в Роме-развалил все что только можно и съебался. Какой нахуй Энрике? Он только с Месси умеет играть, но с Месси и я бы выиграл. Они все лохи по сравнению с Конте. И Гвардиола тоже и Зидан. Все черти. Гвардиоле, чтобы победить потребовалось два года и пол миллиарда фунтов. Че за он не победил в прошлом году, хуже состав был чем у Челси? Нет. Просто он хуже Конте, как тренер. Сейчас дай Конте неограниченный бюджет, как в Сити, он маму всех выебет.
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какой же Клоп дол6ое6
пересматриваю матч с ттх
как он бегал по бровке лошара
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