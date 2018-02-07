"Вест Хэм" объявил о переходе Эвра

"Вест Хэм" представил бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, заключив с французом краткосрочный контракт.

В свое время Эвра выступал под руководством Дэвида Мойеса за "Манчестер Юнайтед". Теперь Патрис должен помочь шотландцу спасти от вылета из Премьер-Лиги "Вест Хэм".



В статусе свободного агента 36-летний француз заключил с "молотобойцами" краткосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона. В Лондоне защитник будет выступать под 27-м номером.



"Я очень рад стать "молотобойцем" и вернуться в Премьер-Лигу. Я благодарен "Вест Хэму" за возможность снова заниматься любимым делом", - сообщил Эвра официальному сайту клуба.



Отметим, что по ходу нынешнего сезона с Патрисом разорвал контракт "Марсель", а УЕФА отстранил Эвра от выступлений в еврокубках из-за драки с болельщиком.