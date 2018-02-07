"Вест Хэм" объявил о переходе Эвра

Патрис Эвра "Вест Хэм" представил бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, заключив с французом краткосрочный контракт.

В свое время Эвра выступал под руководством Дэвида Мойеса за "Манчестер Юнайтед". Теперь Патрис должен помочь шотландцу спасти от вылета из Премьер-Лиги "Вест Хэм".

В статусе свободного агента 36-летний француз заключил с "молотобойцами" краткосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона. В Лондоне защитник будет выступать под 27-м номером.

"Я очень рад стать "молотобойцем" и вернуться в Премьер-Лигу. Я благодарен "Вест Хэму" за возможность снова заниматься любимым делом", - сообщил Эвра официальному сайту клуба.

Отметим, что по ходу нынешнего сезона с Патрисом разорвал контракт "Марсель", а УЕФА отстранил Эвра от выступлений в еврокубках из-за драки с болельщиком.




Метки Вест Хэм, Эвра

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 18:25

Количество просмотров Просмотров: 4934

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.02.2018 00:52 # gidro-met
    Грит, вот тебе совет как нужно

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    (ответить)

  2. wengerrrro 08.02.2018 00:32 # wengerrrro
    найс ттх проходит дальше в ка

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  3. wengerrrro 08.02.2018 00:25 # wengerrrro
    6ля грит скопируй картинку на комп, чтоб не отследить гуглом
    замаж ей лицо и весь фон
    и скинь хотя б фигуру
    если она 11 из 10, ты должен гордиться, пи3дабол этакий)

    (ответить)

  4. narcot 07.02.2018 23:28 # narcot
    6ля моя тянка странная, у нас еще секса не было, она пока не хочет, типа рано

    Источник: http://fapl.ru/posts/60425/?c=1#c6599312

    как узнать защекана по началу комментария

    (ответить)

  5. narcot 07.02.2018 23:26 # narcot
    шлакониры - xyесосы, щольсе - глиномесы

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  6. dallaslp 07.02.2018 23:10 # dallaslp
    Топарь. пятнаху положит

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  7. martingor 07.02.2018 22:31 # martingor
    Эта проститутка что до сих пор в футбол играет

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  8. al-faarabi 07.02.2018 22:29 # al-faarabi
    07.02.2018 21:54 #
    bezviz

    ок, но глаза замажу, только ты сначала скинь свою е6алку

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  9. budun 07.02.2018 22:28 # budun
    ооо, наконец-то обзор на фильм невского

    (ответить)

  10. arsland 07.02.2018 22:26 # arsland
    http://fapl.ru/posts/60425/?c=1#c6599312

    Ахахахахахах, тупой пенс спалился.

    (ответить)

  11. tjk4 07.02.2018 21:44 # tjk4
    на фото негрито тобишь братуха

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  12. melwood-lfc 07.02.2018 21:33 # melwood-lfc
    норм там медведи хакерскую атаку провели
    пописяли на канаду и мок

    (ответить)

  13. melwood-lfc 07.02.2018 21:29 # melwood-lfc
    https://www.celebjihad.com/celeb-jihad/images/jennifer_lawrence_nude_facial_leak.jpg

    чо пацаны, Лоуренс

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  14. bezviz 07.02.2018 21:29 # bezviz
    6ля моя тянка странная, у нас еще секса не было, она пока не хочет, типа рано, но уже фоток 15-20 присылала, эротических разумеется, без оголения, ну 1 с сиськами есть, но это я попросил)) это она типа так держит меня на поводке чтобы не плюнул и не смотрел на других баб или что? главное, в реале такая скромная, а в переписке уверенная и раскованная) как преодолеть этот барьер, секасамана очень хочется с ней, она прям 11/10!

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  15. burnley 07.02.2018 21:19 # burnley
    когда ссышь на одного МИХАЙЛО, всегда появляется его дружок FOXMCFC, и подставляет свой ротик для порции мочи.

    Ничё страшного, ради такого шоу, жёлтую потерплю

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  16. burnley 07.02.2018 21:18 # burnley
    Адим опять, вместо того, чтобы просто удалить коммент, даёт жёлтую и просто оставляет коммент висеть на сайте))

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  17. al-faarabi 07.02.2018 20:00 # al-faarabi
    когда ссышь на одного пенса, всегда появляется его дружок бойфренд, и подставляет свой ротик для порции мочиПользователь получил предупреждение

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  18. melwood-lfc 07.02.2018 19:54 # melwood-lfc
    кстати
    всегда думал, какого это петь инву в конце матча, ведя в счете и сука пропускать в этот момент))
    не припомню такой шняги)и перед подачей в штрафную подумал об этом как раз
    и нанахой
    пенка ежжи
    еще клап говорил, заебали с инвой этой, матч еще не окончен же

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  19. golokante 07.02.2018 19:47 # golokante
    Такое впечатление, что Роман дал порулить Челси сыну Аркадию. Откуда они вытащили этого Энрике из какого подвала. Он показал себя в Роме-развалил все что только можно и съебался. Какой нахуй Энрике? Он только с Месси умеет играть, но с Месси и я бы выиграл. Они все лохи по сравнению с Конте. И Гвардиола тоже и Зидан. Все черти. Гвардиоле, чтобы победить потребовалось два года и пол миллиарда фунтов. Че за он не победил в прошлом году, хуже состав был чем у Челси? Нет. Просто он хуже Конте, как тренер. Сейчас дай Конте неограниченный бюджет, как в Сити, он маму всех выебет.

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  20. avtoritet 07.02.2018 19:42 # avtoritet
    какой же Клоп дол6ое6

    пересматриваю матч с ттх
    как он бегал по бровке лошара

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