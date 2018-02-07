Лемар предпочитает перейти в "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник Тома Лемар стал ближе к уходу из "Монако", оказавшись от нового контракта "Монако". Приоритетным направлением продолжения карьеры для игрока сборной Франции является "Ливерпуль".

Как известно, "Ливерпуль" и "Арсенал" охотятся за Лемаром еще с прошлого лета. В январе ходили разговоры, что "красные" и "канониры", лишившись Алексиса Санчеса и Филиппе Коутиньо, соответственно, могут возобновить интерес к Тома, однако эти слухи не материализовались.



Вместе с тем The Independent утверждает, что мерсисайдский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 22-летнего француза. Ожидается, что по окончании сезона "Ливерпуль" вернется с новым предложением по Лемару.



Уверенности "красным" придает тот факт, что недавно француз, сейчас зарабатывающий только 22 тысячи фунтов в неделю, отверг предложение "Монако" о новом контракте. Лемар не хочет оставаться в Лиге 1, а среди всех возможных вариантов предпочитает именно "Ливерпуль".



Добавим, что прошлым летом "Ливерпуль" предлагал за Лемара 78 млн. фунтов, но получил отказ.