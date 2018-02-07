Лемар предпочитает перейти в "Ливерпуль"

Тома Лемар Атакующий полузащитник Тома Лемар стал ближе к уходу из "Монако", оказавшись от нового контракта "Монако". Приоритетным направлением продолжения карьеры для игрока сборной Франции является "Ливерпуль".

Как известно, "Ливерпуль" и "Арсенал" охотятся за Лемаром еще с прошлого лета. В январе ходили разговоры, что "красные" и "канониры", лишившись Алексиса Санчеса и Филиппе Коутиньо, соответственно, могут возобновить интерес к Тома, однако эти слухи не материализовались.

Вместе с тем The Independent утверждает, что мерсисайдский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 22-летнего француза. Ожидается, что по окончании сезона "Ливерпуль" вернется с новым предложением по Лемару.

Уверенности "красным" придает тот факт, что недавно француз, сейчас зарабатывающий только 22 тысячи фунтов в неделю, отверг предложение "Монако" о новом контракте. Лемар не хочет оставаться в Лиге 1, а среди всех возможных вариантов предпочитает именно "Ливерпуль".

Добавим, что прошлым летом "Ливерпуль" предлагал за Лемара 78 млн. фунтов, но получил отказ.



Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 07.02.2018 21:48 # selfish
    ЛЕМАР

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  2. kojan 07.02.2018 20:16 # kojan
    колонне гей-парада ожидается пополнение...

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  3. mixmaster 07.02.2018 19:26 # mixmaster
    Ещё один бакайоко

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  4. iskander8sg 07.02.2018 19:14 # iskander8sg
    Че он такой топчик, что такие бабосы за него?
    Не видел его в деле, как он.

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  5. mancunia-planet 07.02.2018 19:08 # mancunia-planet
    за трофеями идёт

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  6. mikkiynwa 07.02.2018 18:23 # mikkiynwa
    Хорошая замена Коуту.

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  7. keksex 07.02.2018 18:07 # keksex
    Тень Ивоби

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  8. melwood-lfc 07.02.2018 18:01 # melwood-lfc
    инфуля сотка, что больше 80 не заплатят
    и то, поди 50+30 бонусами и тп. плюс как обычно делают, будут платить каждый год

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