Лемар предпочитает перейти в "Ливерпуль"
Атакующий полузащитник Тома Лемар стал ближе к уходу из "Монако", оказавшись от нового контракта "Монако". Приоритетным направлением продолжения карьеры для игрока сборной Франции является "Ливерпуль".
Как известно, "Ливерпуль" и "Арсенал" охотятся за Лемаром еще с прошлого лета. В январе ходили разговоры, что "красные" и "канониры", лишившись Алексиса Санчеса и Филиппе Коутиньо, соответственно, могут возобновить интерес к Тома, однако эти слухи не материализовались.
Вместе с тем The Independent утверждает, что мерсисайдский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг 22-летнего француза. Ожидается, что по окончании сезона "Ливерпуль" вернется с новым предложением по Лемару.
Уверенности "красным" придает тот факт, что недавно француз, сейчас зарабатывающий только 22 тысячи фунтов в неделю, отверг предложение "Монако" о новом контракте. Лемар не хочет оставаться в Лиге 1, а среди всех возможных вариантов предпочитает именно "Ливерпуль".
Добавим, что прошлым летом "Ливерпуль" предлагал за Лемара 78 млн. фунтов, но получил отказ.
07.02.2018 18:00
Просмотров: 3700
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛЕМАР
(ответить)
колонне гей-парада ожидается пополнение...
(ответить)
Ещё один бакайоко
(ответить)
Че он такой топчик, что такие бабосы за него?
Не видел его в деле, как он.
(ответить)
за трофеями идёт
(ответить)
Хорошая замена Коуту.
(ответить)
Тень Ивоби
(ответить)
инфуля сотка, что больше 80 не заплатят
и то, поди 50+30 бонусами и тп. плюс как обычно делают, будут платить каждый год
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий